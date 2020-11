Bayern de Munique x Werder Bremen: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (21), pela oitava rodada do Campeonato Alemão; veja como acompanhar ao vivo na internet

Visando se manter na liderança, o de Munique recebe o neste sábado (21), às 11h30 (de Brasília), em duelo válido pela oitava rodada da . A partida será transmitida ao vivo no OneFooteball APP, na internet. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bayern de Munique x Werder Bremen DATA Sábado, 21 de novembro de 2020 LOCAL Allianz Arena - Munique, ALE HORÁRIO 11h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo pelo OneFootball APP. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com seis vitórias em sete jogos no Campeonato Alemão, o Bayern de Munique entra em campo pensando em se manter na liderança do torneio.

Para o duelo, Alphonso Davies, com uma lesão no ligamento do tornozelo, segue fora. Lucas Hernandez deve ganhar uma chance entre os titulares.

Joshua Kimmich passou por uma cirurgia no joelho e deve ficar de fora até o 2021. Corentin Tolisso, que retornou de lesão antes do previsto, deve seguir na vaga.

Já o Werder Bremen vem de quatro empates seguidos na Bundesliga, e entra em campo sem poder contar com artilheiro Niclas Fullkrug, com uma lesão na panturrilha.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez; Tolisso, Goretzka; Sane, Muller, Gnabry; Lewandowski.

Provável escalação do Werder Bremen: Pavlenka; Toprak, Moisander, Friedl; Gebre Selassie, Eggestein, Gross, Mbom; Chong, Bittencourt; Sargent.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 6 Bayern de Munique 3 de novembro de 2020 2 x 3 Bayern de Munique Bundesliga 7 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bayern de Munique x RB Salzburg Champions League 25 de novembro de 2020 17h (de Brasília) VfB x Bayern de Munique Bundesliga 28 de novembro de 2020 11h30 (de Brasília)

WERDER BREMEN

JOGO CAMPEONATO DATA Werder Bremen 1 x 1 Colônia Bundesliga 6 de novembro de 2020 Werder Bremen 2 x 4 St. Pauli Bundesliga 13 de novembro de 2020

Próximas partidas