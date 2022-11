Bayern de Munique x Werder Bremen: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Bundesliga

Bávaros entram em campo nesta terça-feira (8) querendo manter a liderança; veja como assistir na TV e na internet

Querendo manter a liderança, o Bayern de Munique recebe o Werder Bremen na tarde desta terça-feira (8), às 16h30 (de Brasília), na Allianz Arena, pela 14ª rodada da Bundesliga. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no OneFootball, no streaming.

Com a vitória no jogo passado, o Bayern de Munique assumiu a liderança da Bundesliga, com 28 pontos, e agora quer abrir distância sobre os rivais. Os bávaros não poderão contar com Alphonso Davies, Matthijs de Ligt, Thomas Muller, Josip Stanisic e Bouna Sar, lesionados.

Já o Werder Bremen também venceu na rodada anterior e subiur para a sétima posição, com 21 pontos. Buchanan, Dudu, Agu e Mbom são as ausências no time visitante.

Prováveis escalações

Escalação do provável BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Mazraoui, Pavard, Upamecano, Hernandez; Sabitzer, Kimmich; Sane, Musiala, Mane; Choupo-Moting.

Escalação do provável WERDER BREMEN: Pavlenka; Pieper, Veljkovic, Friedl; Weiser, Schmid, Gruev, Bittencourt, Jung; Fullkrug, Ducksch.

Desfalques

Werder Bremen

Lee Buchanan, Felix Agu, Dudu e Jean-Manuel Mbom seguem lesionados.

Bayern de Munique

Alphonso Davies, Matthijs de Ligt, Thomas Muller, Josip Stanisic e Bouna Sarr estão em tratamento no departamento médico.

Quando é?

• Data: terça-feira, 8 de novembro de 2022

• Horário: 16h30 (de Brasília)

• Local: Allianz Arena, Munique - ALE