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Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Bayern de Munique tenta blindar jogador do interesse do Arsenal e busca única contratação para a janela de inverno

Bayern de Munique x Leipzig
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M. Kim
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O inverno do Bayern não será agitado

O Arsenal, atual campeão da Premier League, colocou o nome do sul-coreano Kim Min-jae, zagueiro do Bayern de Munique, na sua lista de opções, enquanto o clube bávaro se prepara para conversar com o jogador sobre o seu futuro.

O jornal alemão "Bild" informou que Maurizio Micheli, chefe do departamento de observação do Arsenal, foi quem apresentou Kim à diretoria do clube londrino.

Micheli teve papel na transferência do zagueiro coreano para o Napoli, quando trabalhava no clube italiano.

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O jornal acrescentou que o Bayern se prepara para conversar com Kim sobre o seu futuro, sabendo-se que o seu contrato vai até 2028 e que a sua saída em janeiro parece pouco realista.

Espera-se que a janela de transferências de inverno seja tranquila no Bayern, segundo o "Bild". O jornal informou que o clube poderá se movimentar apenas se surgir uma oportunidade adequada para contratar um substituto para o ponta colombiano Luis Díaz, enquanto não há planos para contratar um lateral-direito ou reforçar outras posições.

O Bayern ocupa atualmente a terceira posição no Campeonato Alemão, com 11 pontos em 5 partidas, após 3 vitórias e dois empates, ficando dois pontos atrás do Freiburg e do Borussia Dortmund.

A equipe bávara empatou com o Augsburg (2 a 2) na última rodada, em uma partida que viu o gol mais rápido da história do Campeonato Alemão, marcado por Robin Fellhauer, jogador do Augsburg.

Já na Liga dos Campeões da Europa, o Bayern somou 4 pontos em duas partidas, após vencer o norueguês Bodø/Glimt (5 a 0) e depois empatar com o outro time norueguês, o Viking, por 3 a 3.


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