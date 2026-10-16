Bayern de Munique também está envolvido: decisão surpreendente de Jürgen Klopp é revelada

Segundo informações do jornal Bild, Klopp não irá ao jogo de destaque deste sábado entre Bayern de Munique e RB Leipzig. Em vez disso, acompanhará de perto o confronto entre Bayer Leverkusen e SC Freiburg.

Embora o técnico de 59 anos tenha convocado quatro jogadores do SC Freiburg para seu elenco de tamanho dobrado na última pausa prolongada para jogos de seleções, Max Rosenfelder, Philipp Treu, Yannik Engelhardt e Derry Scherhant, sua ausência em Munique ainda surpreende. Afinal, além de abrir mão da oportunidade de ver vários jogadores da seleção ao vivo, Klopp também deixará de reencontrar rostos conhecidos do Leipzig. Antes de assumir o cargo na DFB, ele trabalhou como diretor global de futebol da Red Bull e, por isso, costumava comparecer aos jogos da equipe da Saxônia.

A reportagem também informa que o auxiliar técnico Sven Bender assistirá ao jogo entre o recém-promovido SV Elversberg e o FC Augsburg. Recentemente, o SV Elversberg cedeu Felix Keidel à seleção da DFB, enquanto o FC Augsburg cedeu Finn Dahmen e Hennes Behrens.

Jürgen Klopp vai assistir a outro jogo do Bayern de Munique

O jornal Bild revelou, porém, que Klopp observará os jogadores do Bayern já na quarta-feira, na Liga dos Campeões, ocasião em que também verá Kai Havertz, do Arsenal. O auxiliar Pepijn Lijnders acompanhará a partida do Leipzig fora de casa contra o Real Madrid. Além dos recém-convocados David Raum, Ridle Baku e Brajan Gruda, Rocco Reitz também pode ter esperanças de ser chamado para os próximos compromissos da seleção na Liga das Nações, em novembro.

Klopp anunciará sua convocação em 5 de novembro. Diferentemente da lista de setembro, ela não terá 44 jogadores. Desta vez, o técnico da seleção deve se limitar a um elenco de até 26 atletas. A seleção da DFB enfrentará primeiro a Sérvia (13 de novembro) e depois a Holanda (16 de novembro), no encerramento da fase de grupos da Liga das Nações. Serão necessárias duas vitórias para ainda terminar entre os dois primeiros colocados e manter as chances de chegar às quartas de final.

Ao contrário de seu antecessor, Julian Nagelsmann, Klopp já havia assistido a vários jogos antes de sua primeira convocação para avaliar possíveis candidatos. Ele também visitou os clubes durante os treinos.