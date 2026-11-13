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Oliver Kahn, ex-goleiro do Bayern de Munique e ex-presidente da diretoria do clube, criticou duramente as declarações recentes de Uli Hoeneß, presidente de honra do FCB, sobre a situação de Jamal Musiala.

Um clube não deveria "agir como se cumprir o contrato que ele próprio assinou fosse um ato de humanidade especial. O clube não comprou apenas o desempenho. Assumiu também o risco", escreveu Kahn no LinkedIn, em referência às declarações polêmicas de Hoeneß no último fim de semana.

"Os clubes gostam de se chamar de família. O problema surge quando se fala em família enquanto isso não custa nada e se passa a falar em números assim que fica caro", prosseguiu Kahn em sua crítica.

Hoeneß havia sido questionado, no programa "Sonntags-Stammtisch", da BR, sobre como o Bayern de Munique lida com a doença de Musiala. Como se sabe publicamente desde a pré-temporada de verão, o meia sofre de uma disfunção neurológica que pode causar breves episódios de ausência. Dois desses episódios levaram Musiala a desabar durante amistosos contra o RB Leipzig e o 1. FC Heidenheim, em agosto. Desde então, a dose da medicação usada no tratamento voltou a ser aumentada, e não houve novos episódios desse tipo.

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Bayern de Munique: o que Hoeneß disse sobre Musiala?

Ao falar do contrato de alto valor de Musiala, Hoeneß mencionou um "dilema" e explicou: "Ele tem uma doença que não é facilmente curável, mas que pode ser razoavelmente controlada com medicamentos. Mas será que algum dia voltará a ter a capacidade de desempenho que tinha antes...?", questionou publicamente o dirigente do FCB sobre Musiala. "Agora, porém, ele continua recebendo dinheiro. Imaginem se o Bayern de Munique passasse a questionar seu contrato e dissesse: 'O que ele pode oferecer agora já não é o que estava previsto no contrato...'".

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Embora Hoeneß tenha recorrido a uma hipótese, o simples fato de ter se manifestado dessa maneira sobre a situação do jogador da seleção alemã gerou críticas, às quais Kahn agora se somou. Dirigentes de um clube de ponta como o FCB precisam "traduzir pessoas em números", avaliou o ex-presidente da diretoria do Bayern, de 57 anos, que ocupou o cargo de 2021 a 2023. A "questão decisiva", porém, é "se ele ainda consegue fazer a tradução de volta. Ainda enxerga a pessoa por trás do ativo que está fora de ação? O clube está ao lado do jogador ou apenas do contrato dele?"

Getty Images

Para Kahn, por outro lado, é natural que a situação contratual de Musiala possa ser discutida internamente no FCB. "Não é cínico fazer essas perguntas. Não fazê-las seria falta de profissionalismo", afirmou. O contrato atual de Musiala, assinado em fevereiro de 2025 e que o vincula ao clube recordista de títulos até 2030, rende ao jogador de 23 anos, segundo informações, um salário de até 30 milhões de euros por ano, incluindo bônus.

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Jamal Musiala desfalca o Bayern por lesão desde o fim de setembro

Depois que a doença de Musiala foi controlada, ele fez sua primeira partida oficial da temporada no início de setembro e mostrou boa forma ao participar diretamente de três gols no total: na partida da Liga dos Campeões contra o Bodö/Glimt (5 a 0, um gol) e na Bundesliga contra o Union Berlin (7 a 0, um gol e uma assistência).

Depois disso, Musiala deveria ser titular da seleção alemã na estreia do novo técnico Jürgen Klopp contra a Holanda, no fim de setembro, mas sofreu uma lesão muscular durante o aquecimento. O jogador, que soma 46 partidas pela seleção alemã, está fora de ação desde então e pode voltar a campo após a atual pausa para as seleções.