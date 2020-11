Bayern de Munique x RB Salzburg: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (25), pela fase de grupos da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na internet

Embalado com 100% de aproveitamento e líder do grupo A, o de Munique recebe o nesta quarta-feira (25), às 17h (de Brasília), em Munique, pela fase de grupos da . A partida terá transmissão ao vivo no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bayern de Munique x RB Salzburg DATA Quarta-feira, 25 de outubro de 2020 LOCAL Allianz Arena - Munique, ALE HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no Facebook do Esporte Interativo, na internet, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Invicto na Champions League 2020/21, o Bayern de Munique entra em campo visando manter o aproveitamento de 100% na competição.

Enquanto os bávaros contam com alguns problemas de lesões, como Lucas Hernández, Alphonso Davies, Bouna Sarr, Joshua Kimmich e Corentin Tolisso, o RB Salzburg buscam voltar para casa com pelo menos um ponto na bagagem. Até o momento acumula um empate e duas derrotas.

Junuzovic e Okugawa são tratados como dúvidas, já Berdene e Patson Daka, lesionados, são desfalques certos.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Süle, Boateng, Alaba; Javi Martínez, Goretzka, Müller, Gnabry, Sané; Lewandowski.

Provável escalação do RB Salzburg: Stankovic; Nissen, Ramalho, Wober, Ulmer; Mwepu, Kamara, Seiwald; Berisha, Szoboszlai; Koita.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 3 Bayern de Munique 7 de novembro de 2020 Bayern de Munique 1 x 1 Bundesliga 21 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO VfB x Bayern de Munique Bundesliga 28 de novembro de 2020 11h30 (de Brasília) x Bayern de Munique Liga dos Campeões 1 de dezembro de 2020 17h (de Brasília)

RB SALZBURG

JOGO CAMPEONATO DATA Rapid Wien 1 x 1 RB Salzburg Bundesliga 8 de novembro de 2020 RB Salzburg 1 x 3 Sturm Bundesliga 21 de novembro de 2020

Próximas partidas