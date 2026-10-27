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Harry Kane foi oficialmente eleito o melhor jogador do mundo após receber a Bola de Ouro de 2026 em Londres. Para celebrar a conquista histórica, o Bayern de Munique prepara uma homenagem emocionante para seu principal atacante quando ele voltar à Allianz Arena nesta semana.

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Homenagens especiais na Allianz Arena

A Allianz Arena se prepara para receber uma grande celebração com o retorno de Kane à Alemanha como o recém-eleito vencedor da Bola de Ouro. Após uma temporada impressionante, na qual ajudou o Bayern a conquistar dois títulos nacionais, o atacante foi homenageado em uma cerimônia de gala no London Palladium.

O clube confirmou que as comemorações começarão assim que Kane voltar a jogar pelo Bayern. Uma «recepção especial» está programada para a partida de quarta-feira contra o Magdeburg, pela Copa da Alemanha, quando a torcida terá a primeira oportunidade de saudar o melhor jogador do mundo. Outras homenagens estão previstas para sábado, durante o importante confronto da Bundesliga contra o rival Borussia Dortmund, para que o atacante seja devidamente reconhecido diante de um estádio lotado.

Kane encerra jejum de 45 anos do Bayern na Bola de Ouro

Kane fez história ao se tornar o primeiro jogador do Bayern a conquistar a Bola de Ouro em 45 anos. O capitão da Inglaterra recebeu o troféu e seguiu os passos de ídolos do clube como Karl-Heinz Rummenigge, o último a vencer o prêmio pelo gigante da Bundesliga, em 1981.

Além da Bola de Ouro, Kane também conquistou o Troféu Gerd Muller, consolidando sua condição de finalizador mais letal do futebol europeu. Sua precisão diante do gol na temporada 2025/26 foi decisiva na votação. Outros nomes do Bayern também tiveram bom desempenho: Michael Olise entrou no top 10 da classificação mundial, enquanto Pernille Harder terminou em sétimo lugar na categoria feminina, demonstrando a força do clube em todas as frentes.

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Dirigentes do Bayern elogiam Kane

O presidente Herbert Hainer liderou as homenagens da direção do clube e destacou que a conquista de Kane o coloca ao lado dos maiores nomes que já vestiram a camisa vermelha. «Este é um dia de orgulho para o Bayern. Harry Kane sabe fazer de tudo e marca gols, gols e mais gols. Agora ele se junta a uma lista que inclui Franz Beckenbauer, Gerd Müller e Karl-Heinz Rummenigge. Isso diz tudo sobre a nossa história», afirmou Hainer.

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O CEO Jan-Christian Dreesen fez coro aos elogios e destacou a importância do prêmio para o futebol alemão como um todo. «Harry Kane merece mais do que ninguém esse título. Há anos, ele quebra um recorde atrás do outro e, além de seus muitos gols e assistências, valorizamos muito o caráter admirável que ele demonstra. O fato de um jogador de um clube alemão vencer a Bola de Ouro pela primeira vez em 30 anos é um sinal forte para a Bundesliga», afirmou Dreesen.

Uma inspiração para a próxima geração

Além dos gols, a equipe do Bayern destacou a liderança de Kane e sua influência sobre os jogadores mais jovens do elenco. O diretor esportivo Christoph Freund descreveu o atacante como uma personalidade única no futebol atual.

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«Harry é uma pessoa incrível. É muito raro encontrar alguém como ele: um jogador de classe mundial que, ao mesmo tempo, mantém os pés no chão. Harry levou a função de centroavante a um patamar totalmente novo. Ele é uma inspiração, especialmente para os jovens jogadores. Sem dúvida, é um dos maiores da história do futebol», disse Freund.