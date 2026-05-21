Bayern de Munique ou Manchester City? Este clube está na pole position para Givairo Read (Feyenoord)

Givairo Read está impressionado com o interesse do Manchester City, segundo noticiou o site 1908 nesta quinta-feira. O gigante inglês está na pole position para convencer o lateral-direito de 19 anos do Feyenoord.

É bem provável que Read tenha disputado sua última partida pelo Feyenoord. O jogador da seleção juvenil holandesa parece encerrar sua passagem com 54 partidas oficiais, nas quais marcou 5 gols e deu 11 assistências.

Já se sabe há algum tempo que Read está sendo acompanhado pelo Bayern de Munique e pelo Manchester City. Este último destino é o seu preferido.

Read espera ter mais oportunidades no Manchester City, sob o comando de um novo técnico. De qualquer forma, os Citizens estão em busca de um novo lateral-direito para competir com Rico Lewis e Matheus Nunes.

O jogador de Amsterdã se sente lisonjeado pelo interesse do Manchester City. O fato de Read ter enfrentado várias lesões nesta temporada não é visto como um problema pelo segundo colocado da Premier League.

De acordo com o site de torcedores de Roterdã, o Feyenoord almeja um valor recorde pelo jovem talento. “Segundo relatos, um clube interessado terá que desembolsar mais de 40 milhões de euros para tirar Read do De Kuip.”

Read tem contrato com o Feyenoord até meados de 2029. De acordo com o Transfermarkt, o lateral-direito está avaliado atualmente em 25 milhões de euros.