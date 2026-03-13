Bayern de Munique, Olise e Kimmich estão sob investigação da UEFA por cartões amarelos contra a Atalanta

Os jogadores do Bayern de Munique, Michael Olise e Joshua Kimmich, estão sob investigação devido aos cartões amarelos recebidos na partida contra a Atalanta na última terça-feira, na vitória por 6 a 1 em Bergamo, na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.





A DECISÃO - A UEFA está analisando as jogadas que envolveram os dois jogadores e levaram à advertência: o francês recebeu um cartão amarelo por atrasar a cobrança de um escanteio, quando o placar já estava em 6 a 0, enquanto o alemão recebeu o cartão por demorar mais de 45 segundos para cobrar uma falta, em seu próprio campo, aos 82 minutos. Ambos estão suspensos e perderão a partida de volta em Mônaco: é provável que, considerando que o resultado já estava praticamente definido após a partida na New Balance Arena, eles tenham decidido receber os cartões propositalmente para sair da suspensão a tempo das quartas de final.