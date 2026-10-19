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Bayern de Munique, notícias: Ralf Fährmann tem dúvidas sobre Jonas Urbig e prevê contratação de um goleiro de ponta

O ex-goleiro da Bundesliga Ralf Fährmann não está convencido de que Jonas Urbig já tenha o necessário para ser o camisa 1 do Bayern de Munique.

"Para ser sincero, vejo isso com muito ceticismo", disse Fährmann no Sport1-Doppelpass sobre a situação dos goleiros do Bayern. Urbig é "um goleiro excepcional, que tem os movimentos programados como um robô e é realmente excelente. Mas estamos falando do Bayern de Munique", prosseguiu o ex-goleiro do Schalke. No clube mais vitorioso da Alemanha, "não basta simplesmente ser um goleiro perfeito. Você precisa ter uma aura, certa experiência, certa presença."

Se Manuel Neuer realmente encerrar a carreira no próximo verão europeu, como se espera, Urbig é o escolhido para assumir a posição de titular do Bayern. Após a atuação infeliz de Neuer no empate por 2 a 2 em Augsburg, surgiu até um debate sobre a possibilidade de Urbig assumir a titularidade no gol do Bayern ainda nesta temporada. Nos dois jogos mais recentes, contra o Viking Stavanger (3 a 3) e o RB Leipzig (6 a 1), Urbig, de 23 anos, defendeu o gol da equipe de Munique, já que Neuer ficou fora por problemas no pé.

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Fährmann, por sua vez, comparou Urbig ao ex-goleiro do Bayern Yann Sommer para explicar suas dúvidas. "Quando ele estava no Bayern de Munique, já era visto com ressalvas", disse o ex-jogador de 38 anos sobre o suíço, que atuou pelo clube durante meio ano em 2022/23, mas depois se transferiu para a Inter de Milão (atualmente, Sommer joga no Club Brugge).

Fährmann também relembrou casos do passado em que jovens goleiros não conseguiram lidar com o peso de ser o camisa 1 do Bayern. "Vimos isso no passado com Michael Rensing e Thomas Kraft. É difícil formar um goleiro em casa que depois consiga suportar o peso do Bayern de Munique", afirmou.

Rensing veio das categorias de base do Bayern e passou muito tempo como reserva de Oliver Kahn, a quem deveria suceder em 2008. Mas Rensing, que deixou o clube em 2010, não conseguiu se firmar de forma duradoura, assim como Thomas Kraft. No início de 2011, o jovem goleiro tirou o experiente Hans-Jörg Butt do gol do Bayern, mas voltou à reserva apenas alguns meses depois e se transferiu para o Hertha Berlim no verão europeu de 2011, quando o Bayern contratou Neuer junto ao Schalke para ser seu novo camisa 1.

Fährmann, no entanto, não quis comparar Urbig a Neuer no início de sua passagem pelo Bayern. "Manuel Neuer já tinha disputado muitos jogos pelo Schalke, jogado a Champions League e pela seleção, e tinha certo prestígio no Schalke. Ele tinha experiência e presença e já havia mostrado isso. Não vejo isso em Jonas Urbig", disse o ex-jogador do Schalke, que não acredita que o Bayern apostará inteiramente em Urbig. Para ele, o clube colocará um concorrente de renome ao lado do goleiro: "Acredito que o Bayern de Munique ainda vai contratar um goleiro de altíssimo nível, que custará muito dinheiro", especulou Fährmann.

O ex-astro do Bayern Stefan Effenberg, porém, rebateu Fährmann com veemência. "Não acredito nisso", disse Effenberg sobre a previsão de contratação. "Não se pode esquecer: Urbig já disputou jogos na Bundesliga e também partidas de mata-mata na Champions League. Todos os pontos que você mencionou se aplicam a Urbig." Para um jovem goleiro como ele, não haveria nada melhor "do que aprender ao lado de Manuel Neuer. E Neuer permite isso. É mais um ponto de peso para dizer: confio neste goleiro", afirmou Effenberg.

Urbig se transferiu do Colônia para o Bayern no início de 2025. Recém-convocado para a seleção alemã, o goleiro disputou até agora quatro partidas em todas as competições nesta temporada. Seu contrato com o Bayern vai até 2029.

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Bayern de Munique, notícias: Max Eberl elogia Sacha Boey, mas lateral deve continuar à venda

Emprestado ao Galatasaray na segunda metade da temporada passada, Sacha Boey deveria deixar o Bayern de Munique em definitivo no verão europeu. No entanto, não apareceu nenhum clube interessado em contratar o lateral-direito, e o Bayern acabou ficando com ele.

Como Boey nunca deixou de se empenhar nos treinos e segue se dedicando ao máximo, o técnico Vincent Kompany recompensou o jogador de 26 anos com sua primeira participação na temporada na vitória por 6 a 1 sobre o RB Leipzig, no sábado. Ele entrou a pouco menos de 15 minutos do fim.

"Foi bom! Min-jae (Kim, nota da redação) teve alguns problemas, por isso precisou sair. Sacha se dedica 100% nos treinos. Ele se entrega", disse o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, em elogio especial a Boey, que já havia sido colocado de lado. "Ele sabe que sua situação aqui é extremamente difícil. Mas desta vez ele estava lá. O treinador o recompensou pelo desempenho nos treinos. E isso é bonito de ver", acrescentou Eberl.

Segundo o Bild, porém, o plano do Bayern para Boey continua o mesmo: a intenção agora é vendê-lo, se possível, na próxima janela de transferências de inverno. O contrato do francês com o clube vai até 2028.

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Bayern de Munique, notícias: Manuel Neuer poderá voltar a jogar contra o Arsenal?

Ainda não se sabe se Manuel Neuer voltará ao gol do Bayern de Munique no confronto de peso contra o Arsenal pela Champions League, na quarta-feira.

Neuer teve acúmulo de líquido no pé, disse o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, após a vitória por 6 a 1 sobre o RB Leipzig, no sábado, ao explicar a ausência do goleiro de 40 anos contra a equipe da Saxônia e, alguns dias antes, diante do Viking Stavanger (3 a 3). "Vamos ver se ele estará pronto até quarta-feira", afirmou Eberl, sem confirmar o retorno de Neuer contra o campeão inglês.

O kicker, por sua vez, informa que há otimismo dentro do Bayern. Segundo a publicação, os dirigentes do clube mais vitorioso da Alemanha acreditam que Neuer estará apto a jogar na quarta-feira. Caso isso não aconteça, Jonas Urbig voltará a substituí-lo.

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Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do clube