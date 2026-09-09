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Bayern de Munique, rumor: Saibari pode já em breve ter de dar lugar a Gnabry?

Serge Gnabry pode em breve voltar a ficar totalmente à disposição do técnico do FCB, Vincent Kompany.

O jogador de 31 anos já havia começado na semana passada a retornar aos treinos com o restante do elenco. Com o início da nova semana, ele também conseguiu participar de todos os exercícios e aparentou estar fisicamente bem. Pela impressão, falta muito pouco para o retorno.

Gnabry está fora desde abril e, por causa de uma lesão no adutor, perdeu tanto a reta final da temporada com o Bayern quanto a Copa do Mundo com a seleção alemã. Agora, segundo o Bild, ele talvez possa ser uma opção para o elenco na estreia da Champions League contra o Bodö/Glimt, na quinta-feira.

Uma presença entre os titulares ainda parece improvável neste primeiro momento, mas, de acordo com a reportagem do Bild, isso pode mudar em breve, e Ismael Saibari possivelmente perder seu lugar no time titular.

O novo reforço do FCB, que foi tirado do PSV Eindhoven no verão passado por supostos quase 55 milhões de euros, incluindo bônus, esteve recentemente entre os titulares tanto na vitória por 4 a 1 sobre o VfL Osnabrück, pela Copa da Alemanha, quanto no empate por 0 a 0 fora de casa com o Schalke 04, recém-promovido à Bundesliga. Em ambas as ocasiões, ele foi substituído depois de cerca de meia hora.

Enquanto, saindo do banco, ele ainda havia somado duas participações em gols na estreia da Bundesliga contra o VfB Stuttgart (5 a 1), desde então ficou sem participação em gols. Recentemente, ele teve de ouvir críticas pesadas do ex-jogador do Bayern Dietmar Hamann. Segundo o especialista da Sky, o marroquino é um "jogador maravilhoso", mas: "Ele é lento demais. Ele não só não é rápido, como é um Kane ruim. Kane não é o mais rápido e o reserva dele agora também não é o mais rápido."

Por isso, Hamann também já previa problemas para Saibari seguir em campo desde o início em caso de retorno de Gnabry: "Dizem que Saibari pode jogar em quatro posições; eu digo que ele pode jogar exatamente em uma posição: atrás de Kane, porque aberto ele é lento demais", analisou Hamann, que, no papel de camisa 10, vê "Serge Gnabry uma classe acima" da nova contratação dos Vermelhos.

Getty Images

Bayern de Munique, notícia: árbitro da estreia na Champions League está definido

Quando o Bayern começar na quinta-feira, na Allianz Arena, mais uma perseguição à Orelhuda, a nova temporada da principal competição europeia começa com um bom presságio: Rade Obrenovic apitará a partida contra o Bodö/Glimt.

O árbitro esloveno apitou apenas uma vez em sua carreira um jogo do recordista alemão: na temporada passada, ele trabalhou como juiz na vitória por 2 a 0 sobre o Union Saint-Gilloise. Com o triunfo, o FCB avançou às oitavas de final.

Na ocasião, Obrenovic marcou dois pênaltis para o Bayern, dos quais Harry Kane converteu um e desperdiçou o outro. Além disso, Min-Jae Kim foi expulso com um segundo cartão amarelo. Todas as decisões foram defensáveis.

Bayern de Munique, tabela: Os próximos jogos do FCB

Data Competição Jogo Quinta-feira, 10 de setembro (21h) Champions League FC Bayern x Bodö/Glimt Domingo, 13 de setembro (17h30) Bundesliga Elversberg x FC Bayern Sexta-feira, 18 de setembro (20h30) Bundesliga FC Bayern x Union Berlin



