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Com Oliver Baumann, o FC Bayern parece ter sua opção preferida para o posto de futuro reserva de Jonas Urbig, mas há um grande obstáculo. Notícias e rumores sobre o FCB.

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FC Bayern, rumor: obstáculo complica chegada de Baumann, e Karius também é opção?

Manuel Neuer, atualmente afastado por uma ruptura parcial de um tendão no pé direito, provavelmente encerrará a carreira quando seu contrato terminar, no fim de junho de 2027. Segundo uma reportagem da Sky, o FCB já considera "quase certo" que o goleiro de 40 anos vai parar no próximo verão.

Como o atual terceiro goleiro, Sven Ulreich, também deve pendurar as luvas ao fim da temporada, o FCB precisa começar a pensar seriamente na futura composição de seu grupo de goleiros. Assim, a busca por um novo reserva de Jonas Urbig, que deverá assumir a titularidade no gol do FCB a partir do verão, começa a ganhar força.

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Segundo a Sky, ainda não houve conversas com os candidatos, mas Oliver Baumann já teria se consolidado como a opção preferida dos dirigentes do FCB. O goleiro do TSG Hoffenheim se encaixa muito bem no perfil procurado: é bastante experiente, conhece a Bundesliga como a palma da mão, é leal, garantiria um alto nível nos treinamentos e, por sua qualidade, poderia estimular Urbig na disputa pela posição. Além disso, Baumann conhece o treinador de goleiros do Bayern, Michael Rechner, de muitos anos em que trabalharam juntos no Hoffenheim.

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O contrato de Baumann com o TSG vai até 2028. Se ele se transferisse no próximo verão, o goleiro de 36 anos poderia ser contratado por um valor relativamente baixo. No entanto, há um obstáculo decisivo no caso do jogador, que soma 13 partidas pela seleção alemã: ele estaria disposto a trocar a perspectiva de superar, no Hoffenheim, o antigo recorde de jogos na Bundesliga da lenda do Frankfurt Karl-Heinz Körbel (602 partidas) pela possibilidade de conquistar títulos como reserva no Bayern?

Baumann soma atualmente 532 jogos na Bundesliga. Portanto, faltam 71 para que ele estabeleça o recorde isolado. Se disputar todas as 59 partidas restantes do campeonato até o fim de seu contrato atual, em 2028, ficará a apenas 12 jogos de superar a marca de Körbel. E, segundo a Sky, o TSG renovaria mais uma vez com Baumann, então com 38 anos, em 2028, para permitir que ele alcance o novo recorde.

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Se Baumann se transferir para Munique no próximo verão e jogar apenas ocasionalmente como reserva de Urbig, a chance de bater o recorde de Körbel certamente estará perdida. O goleiro do TSG, portanto, terá uma decisão difícil pela frente.

Além de Baumann, o Bayern tem outros nomes de peso em sua lista. Segundo a Sky, Bernd Leno também aparece entre as principais opções e estaria aberto a assumir no FCB o papel de concorrente de Urbig. O jogador de 34 anos também gosta da perspectiva de, após oito anos e meio em Londres, voltar a morar bem mais perto de sua terra natal, na região de Stuttgart, caso se transfira para Munique.

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O contrato de Leno com o FC Fulham termina em 2027, o que significa que ele poderia chegar ao Bayern sem custos de transferência no próximo verão. Poderia, porque o Fulham tem a opção unilateral de prorrogar por mais um ano, até 2028, o vínculo do goleiro, que soma nove partidas pela seleção alemã. Nesse caso, o FCB teria de pagar por Leno.

A Sky também cita Loris Karius como outra alternativa considerada pelo Bayern. Segundo a emissora, o clube de maior número de títulos do país acompanha o goleiro do FC Schalke 04, recém-promovido à Bundesliga, e está impressionado com suas boas atuações pelo S04. A disponibilidade de Karius, que tem contrato em Gelsenkirchen até 2028, dependeria em grande parte da trajetória esportiva do Schalke: o time conseguirá permanecer na divisão ou será rebaixado novamente?

Getty Images

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FC Bayern de Munique, rumor: transferência de Nusa para o FCB não parece estar em pauta no momento

Recentemente, circularam rumores de que o FC Bayern de Munique poderia tentar contratar o jogador de ataque Antonio Nusa, do RB Leipzig. Segundo o Bild , o diretor esportivo do FCB, Max Eberl, é um grande admirador do norueguês, que o Leipzig poderia liberar no próximo verão por propostas entre 70 e 90 milhões de euros, de acordo com a Sky.

Segundo a Sky, porém, o interesse do FCB em Nusa está longe de ser concreto neste momento. Embora o jogador de 21 anos seja visto com interesse na Säbener Straße, uma transferência dele para o Bayern é considerada "muito, muito improvável".

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Nusa, que se transferiu do Club Brugge para o Leipzig em 2024 por 21 milhões de euros, faz uma boa temporada pelo RB até aqui. Em 15 partidas somando todas as competições, o jogador da seleção norueguesa já marcou seis gols e deu oito assistências. Seu contrato com o clube da Saxônia vai até 2029.

Getty Images

FC Bayern, notícia - "Prejudiquei minhas chances em algumas coisas": ex-promessa do Bayern lamenta erros cometidos no FCB

A ex-promessa do Bayern Leon Dajaku, atualmente sob contrato com o Hansa Rostock, da terceira divisão, lamenta, em retrospectiva, algumas atitudes que tomou durante sua passagem pelo FCB.

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"Quando era jovem, prejudiquei minhas chances em algumas coisas porque não fui esperto o suficiente ou não estava pensando com clareza", disse Dajaku em entrevista ao canal do YouTube HSTRYSTORIES. "Se não tivesse feito essas coisas, talvez ainda estivesse no Bayern ou tivesse seguido outro caminho."

O atacante admitiu que, às vezes, agiu de forma "indisciplinada" e "pouco inteligente". Certa vez, por exemplo, perdeu a hora de um treino com o elenco profissional do FCB, então comandado por Hansi Flick. Também fez uma viagem não autorizada à sua cidade natal, Stuttgart, durante a pandemia de Covid-19. "Isso acabou levando a uma suspensão", lembrou Dajaku. "Hansi era muito rigoroso com esse tipo de coisa. Ele ficou bastante chateado comigo."

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No verão de 2019, Dajaku, então com 18 anos, deixou o VfB Stuttgart para integrar o segundo time do Bayern. Suas boas atuações pela equipe reserva, que disputava a 3ª Liga na época, o credenciaram para desafios maiores. No inverno de 2019/20, ele fez suas duas únicas partidas pelo FCB na Bundesliga.

Dajaku admitiu, porém, que ficou "impaciente" com sua situação no clube de maior número de títulos do país. "Essa impaciência também não me ajudou ao longo dos anos." Depois dos dois episódios de indisciplina, ficou inicialmente de fora dos planos do Bayern. "Foi quando pensei: 'Quero sair, quero jogar na Bundesliga agora'."

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Assim, deixou o Bayern no início de 2021 rumo ao Union Berlin, mas nunca se firmou no clube e fez apenas duas partidas oficiais pela equipe. "Briguei com o Bayern para poder sair. Foi realmente uma burrice", reconheceu Dajaku, admitindo outro erro.

Depois de passar por vários clubes, entre eles o AFC Sunderland, na Inglaterra, e o Hajduk Split, na Croácia, o jogador, hoje com 25 anos, chegou ao Rostock no último verão. O atacante vive boa fase no Hansa: é titular e já soma seis participações em gols (três gols e três assistências) em onze partidas na atual temporada da 3ª Liga.

Getty Images

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FC Bayern de Munique: os próximos jogos do FCB

Data Competição Jogo Sexta-feira, 20 de novembro (20h30) Bundesliga FC Bayern x Colônia Quarta-feira, 25 de novembro (21h) Champions League OSC Lille x FC Bayern Sábado, 28 de novembro (15h30) Bundesliga Hamburger SV x FC Bayern Terça-feira, 1º de dezembro (20h45) Copa da Alemanha FC Bayern x Hertha BSC Sexta-feira, 4 de dezembro (20h30) Bundesliga FC Bayern x SC Paderborn