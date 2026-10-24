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FC Bayern de Munique, notícias: Uli Hoeneß faz críticas contundentes a Karl-Heinz Rummenigge

O presidente de honra do Bayern de Munique, Uli Hoeneß, fez declarações críticas sobre seu colega de conselho fiscal Karl-Heinz Rummenigge ao falar de Max Eberl.

Em entrevista ao Welt am Sonntag, Hoeneß ressaltou que não gostou da decisão de Rummenigge de tornar pública sua abstenção na votação sobre a renovação do contrato do diretor de futebol Max Eberl, anunciada no fim de agosto. "Acho uma pena que ele tenha dito isso publicamente. Não era necessário", afirmou Hoeneß sobre seu companheiro de longa data. "Temos opiniões diferentes sobre esse assunto."

Depois que a abstenção de Rummenigge já havia sido noticiada, o ex-presidente da diretoria do FCB confirmou ao Abendzeitung, no fim de setembro: "Pensei por muito tempo se deveria votar 'não' à renovação de Max. Só durante a reunião decidi me abster."

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Hoeneß ressaltou, por sua vez, que sua relação com Rummenigge continua "totalmente intacta". "Está até melhor do que nunca", disse o dirigente de 74 anos. A crítica de Hoeneß, porém, tem um detalhe a mais, já que ele próprio havia levantado publicamente dúvidas sobre Eberl alguns meses antes. Uma declaração do presidente de honra por ocasião da final da Copa da Alemanha, em maio, por exemplo, causou repercussão: apesar do sucesso na temporada anterior e da evolução positiva da equipe desde que Eberl assumiu o cargo, na primavera de 2024, Hoeneß afirmou que a tendência quanto ao futuro do dirigente era de apenas "60 a 40 a favor da renovação".

Agora, Hoeneß explicou: "Também fui crítico em relação a Max por um tempo. Por exemplo, achávamos que não estávamos sendo bem informados e que alguns contratos eram caros demais." Uma conversa franca com Eberl, da qual Rummenigge e o presidente Herbert Hainer também teriam participado, no entanto, apaziguou os ânimos. "Desde então, Max fez um bom trabalho e evoluiu na direção certa", elogiou Hoeneß.

Eberl, por sua vez, já havia adotado um tom diplomático diante das declarações em que Hoeneß manifestou dúvidas por ocasião da final da Copa da Alemanha. "Se há dúvidas, isso é legítimo, é permitido. Então conversamos sobre isso e vemos como seguir daqui para a frente", disse ele à ARD na época. O novo contrato do dirigente de 53 anos vai até 2029.

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FC Bayern de Munique, notícias: Uli Hoeneß já renovaria novamente com Vincent Kompany

Uli Hoeneß está muito satisfeito com o trabalho do técnico Vincent Kompany e deixou isso claro ao falar do belga na mesma entrevista.

Ele disse que, "no momento, não consigo imaginar um treinador melhor. Recentemente, falei a Vincent que, na verdade, já deveríamos renovar seu contrato agora, embora o atual vá até 2029", ressaltou Hoeneß. "Se ele viesse nos procurar amanhã querendo isso, eu, pessoalmente, faria a renovação imediatamente."

Kompany assumiu o Bayern no verão de 2024 e, desde então, promoveu uma evolução muito positiva no clube. Sob o comando do ex-zagueiro de classe mundial, o FCB conquistou o título da Bundesliga duas vezes com autoridade e, na temporada passada, voltou a ganhar a Copa da Alemanha após um jejum de seis anos. Já na Champions League, o Bayern só foi eliminado em 2025/26 na semifinal, por pequena margem, pelo futuro campeão Paris Saint-Germain.

Em outubro do ano passado, Kompany havia renovado pela primeira vez com o clube de Munique, assinando até 2029. Na época, houve relatos de que o Manchester City, onde Kompany jogou por muitos anos, entre outros clubes, já havia se movimentado antes para contratar o treinador de 40 anos.

Atualmente, o estado de saúde de Kompany preocupa. O técnico do Bayern, que recentemente sofreu com uma infecção viral, desmaiou na tarde de sexta-feira enquanto assistia ao treino da segunda equipe. Em seguida, Kompany foi levado a um hospital de Munique, onde será "examinado minuciosamente e permanecerá sob cuidados médicos. Até segunda ordem, sua comissão técnica ficará responsável pelos treinos e jogos", informou o FCB.

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FC Bayern, notícias: Joshua Kimmich também deve desfalcar o FCB em Freiburg

O meio-campista Joshua Kimmich provavelmente também não estará à disposição do Bayern de Munique para o confronto de destaque da Bundesliga contra o SC Freiburg, no domingo.

Segundo a Sky , Kimmich continua ausente por causa de uma morte na família. Por esse motivo, o jogador de 31 anos já havia ficado fora da lista de relacionados para o jogo da Champions League contra o Arsenal durante a semana.

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FC Bayern de Munique, notícias: Neuer vai continuar? Hoeneß não descarta nada

O presidente de honra Uli Hoeneß não descarta que o goleiro Manuel Neuer, do Bayern de Munique, continue a carreira após o fim de seu contrato, no próximo verão.

"Vamos esperar para ver. Ainda não dá para dizer como será a temporada nem se Manuel continuará em forma. Ao mesmo tempo, não podemos determinar que ele pare de jogar futebol", disse Hoeneß ao Welt am Sonntag. Neuer "tem enormes méritos pelo clube. Não esqueci o que vivemos e conquistamos com ele desde 2011".

De modo geral, considera-se provável que Neuer encerre a carreira após a temporada atual, quando terá 41 anos. Como informou recentemente a revista kicker, os dirigentes do Bayern querem conversar, possivelmente já durante a pausa para as seleções em novembro, mas no mais tardar por volta da virada do ano, com Neuer e também com o terceiro goleiro, Sven Ulreich, cujo contrato também termina em 2027. A ideia é esclarecer se os dois continuarão por mais um ano.

Jonas Urbig já está sendo preparado para suceder Neuer, e o jogador de 23 anos vem recebendo minutos em campo regularmente. "Jonas Urbig terá essa oportunidade. Todos no FC Bayern estão preparados para isso", ressaltou Hoeneß.

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FC Bayern de Munique, rumor: perda de ponto e multa para o Bayern II

O fato de os ultras do Bayern terem acendido sinalizadores no clássico da cidade disputado pela segunda equipe do FCB contra o 1860 Munique, no fim de semana passado, deve custar caro ao time do técnico Dante.

Segundo uma reportagem do Bild, a Federação Bávara de Futebol aplicará à segunda equipe do clube recordista de títulos, entre outras punições, a perda de um ponto na Regionalliga da Baviera. O FCB também receberá uma multa de 15 mil euros, diz a reportagem.

Depois que o 1860 marcou, aos 51 minutos, o gol que deixou o placar momentaneamente em 2 a 3 do ponto de vista dos Leões, na vitória do Bayern II por 4 a 2, a torcida do FCB iniciou uma queima desenfreada de artefatos pirotécnicos. O jogo ficou paralisado por cerca de quatro minutos.

A perda do ponto seria ainda mais amarga porque o Bayern II precisa de cada ponto para, apesar do início ruim de temporada, talvez ainda entrar na briga pelo acesso à terceira divisão. Atualmente, a equipe de Dante está em 12º lugar, 14 pontos atrás do líder FC Memmingen. No entanto, disputou três jogos a menos que o Memmingen e ainda poderia mirar as primeiras posições caso engate uma sequência de vitórias.

A partida contra o DJK Vilzing, marcada para sábado, foi cancelada. Segundo o Bild, o motivo foi o desmaio do técnico do FCB Vincent Kompany, ocorrido na sexta-feira durante o treino da segunda equipe. Muitos dos presentes teriam ficado "em choque".

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