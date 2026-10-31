Mais notícias e artigos sobre o Bayern de Munique:

Antes do jogo contra o BVB: atualização animadora sobre Kimmich, mas outro astro segue fora

Novos bastidores da transferência de Olise: Eberl revela "pequena dúvida"

Por que Bayern e Klopp disputam a joia Mohya, do Gladbach

Bayern de Munique, rumor: gigantes da Premier League estão de olho em Lennart Karl

As atuações de Lennart Karl pelo Bayern de Munique aparentemente despertaram o interesse de clubes da Premier League. Segundo o programa "Bayern-Insider", da Bild, Liverpool, Arsenal e Manchester United já buscaram informações sobre a situação do jogador de 18 anos no clube com mais títulos da Alemanha.

O jornal especula que a atual queda de rendimento do jovem com a camisa do Bayern, assim como as recentes declarações de Uli Hoeneß, figura influente no clube, possivelmente tenham alimentado na Inglaterra a esperança de que o Bayern já não esteja totalmente satisfeito com o jogador de ataque.

Ainda assim, dirigentes do clube ressaltaram repetidamente que Karl deve ter um papel importante no Bayern de Munique no futuro. O jogador de 18 anos é considerado uma promessa e tem contrato em Munique até 2029.

Próximas partidas FCB Bundesliga 13:30 BVB Assistir

Nesta temporada, Karl ainda não conseguiu repetir plenamente as boas atuações do ano passado. Em onze partidas somando todas as competições, participou de apenas três gols até agora (um gol e duas assistências) e, muitas vezes, entra apenas no decorrer do jogo.

Getty Images

Bayern de Munique, rumor: Joshua Kimmich estará entre os relacionados contra o BVB

Ao que tudo indica, o Bayern de Munique poderá voltar a contar com Joshua Kimmich no grande jogo de sábado à noite contra o BVB. Segundo a Sky, o meio-campista estará entre os relacionados para o "Klassiker".

Kimmich esteve ausente recentemente devido a uma morte em seu círculo familiar próximo. Ele perdeu tanto o jogo da Champions League contra o Arsenal quanto o duelo da Bundesliga contra o Freiburg, no último fim de semana. Na sexta-feira, ele teria voltado aos treinos.

Getty Images

Bayern de Munique, notícia: organizadores da Bola de Ouro cometem gafe constrangedora

Os organizadores da Bola de Ouro pediram desculpas a Karl-Heinz Rummenigge, membro do conselho de supervisão do Bayern de Munique, após uma gafe constrangedora.

Na cerimônia da última segunda-feira à noite, em que o atacante do Bayern Harry Kane recebeu o cobiçado troféu de melhor jogador masculino, um vídeo mostrou Michael, irmão mais novo de Rummenigge, no lugar do ex-jogador, que venceu o prêmio duas vezes (1980 e 1981).

No vídeo, os organizadores exibiram uma cena de Michael em uma partida do Bayern contra o Real Madrid em abril de 1987 (4 a 1). Naquela época, porém, Karl-Heinz já não jogava pelo Bayern, e sim pela Inter de Milão.

O ex-presidente do conselho de administração do clube de Munique levou a curiosa confusão com bom humor: "Eu apenas sorri. Pelo menos a Bola de Ouro ficou na família. É claro que aceito as desculpas de bom grado, mas elas nem teriam sido necessárias. Erros acontecem de vez em quando na vida."

Getty Images

Bayern de Munique, notícia: dirigente do Bayern dá recado sobre Erling Haaland

Ao que parece, o Bayern de Munique não tentará contratar Erling Haaland caso o Manchester City seja ameaçado de rebaixamento compulsório. A informação é da Bild.

Segundo o jornal, o presidente do conselho de administração, Jan Christian Dreesen, deixou claro que o Bayern já tem em seu elenco o "melhor atacante do mundo", o vencedor da Bola de Ouro Harry Kane, e que, por isso, a contratação de Haaland nem sequer está em questão.

O possível valor da transferência, porém, não seria um fator. De acordo com Dreesen, o Bayern pode bancar a contratação de qualquer jogador do mundo, algo que teria demonstrado recentemente com as transferências de Kane, Michael Olise e Luis Diaz.

Haaland tem contrato com o Manchester City até 2034, mas o futuro do norueguês é incerto diante das possíveis sanções contra o clube.

No fim de setembro, a Premier League declarou oficialmente o clube culpado de violar gravemente as regras financeiras em cerca de 100 casos entre 2009 e 2018. Na pior das hipóteses, pode haver um rebaixamento compulsório.

Getty Images

Bayern de Munique, notícia: Angela Merkel deseja boa recuperação a Vincent Kompany

A ex-chanceler alemã Angela Merkel (CDU) enviou votos de recuperação ao técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, depois que ele desabou no centro de treinamento do clube há cerca de uma semana.

"Antes de tudo, fiquei extremamente triste ao saber disso. Desejo a ele uma rápida recuperação, mas também um ambiente em que possa realmente ter todo o tempo de que precisar. Eu mesma sei um pouco como é precisar de tempo", disse Merkel à MagentaTV.

Ela afirmou ter "grande respeito pelo trabalho de Vincent Kompany e por sua posição clara contra a discriminação e sobre muitos outros temas. Posso imaginar que ele, se eu jogasse futebol, independentemente de ser homem ou mulher, seria exatamente o tipo de técnico com quem eu gostaria de trabalhar."

A ex-chanceler também contou que algo muito parecido aconteceu com ela em 2019, durante uma cerimônia de honras militares. Na ocasião, uma tensão acumulada teria se manifestado, desencadeada "provavelmente pela morte da minha mãe ou também pelo fato de eu saber que iria parar". Nesses momentos, o corpo "simplesmente dá sinais, e isso é algo muito, muito bom do ponto de vista humano", disse Merkel.

Getty Images

Bayern de Munique: os próximos jogos do clube