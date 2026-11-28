O Bayern de Munique ficará novamente sem Jamal Musiala por um longo período. Agora, surgem detalhes de como aconteceu a nova lesão. As notícias e os rumores sobre o clube alemão.
Mais notícias e matérias sobre o Bayern de Munique:
- Novo drama com Musiala: Bayern confirma lesão
- Melhor do mundo ou Tresoldi? Quem poderia substituir Harry Kane no Bayern
- Karl de volta ao "buraco": esta crise afeta especialmente o Bayern
Bayern de Munique, notícias: Musiala já teria voltado a sentir dores após o jogo contra o Köln
Novo drama para Jamal Musiala: após os debates públicos sobre seu estado de saúde envolvendo dirigentes do Bayern como Uli Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge, que vieram a público, o meia-atacante, já castigado por lesões, voltou a se machucar na coxa direita durante a semana e não deverá mais entrar em campo neste ano.
Musiala ficará fora "até segunda ordem", informou o Bayern de Munique na sexta-feira. Segundo relatos coincidentes da imprensa, especula-se que o afastamento seja de quatro a seis semanas. E, ao que parece, isso poderia ter sido evitado.
Isso porque, segundo informações coincidentes do Bild e da Sky, Musiala já teria voltado a sentir problemas na coxa ao entrar durante o empate por 1 a 1 com o Köln. Ele havia lesionado essa coxa em setembro, quando estava com a seleção, e depois ficou afastado por cerca de dois meses.
Tópicos relacionados
Mesmo assim, Musiala queria muito jogar contra o Lille na Champions League, tanto pela falta de opções no elenco quanto pelos debates sobre sua doença de ausência, que ganharam uma nova dimensão após Rummenigge sugerir que ele talvez nunca mais voltasse ao nível de desempenho anterior.
Segundo a Sky, os indicadores de inflamação de Musiala estavam elevados após o jogo contra o Köln. O técnico Vincent Kompany teria receio de escalá-lo contra o Lille e manifestado essa preocupação em uma conversa pessoal. Musiala, porém, teria insistido em jogar.
Na primeira derrota da temporada, na França, por 2 a 1, Musiala entrou no lugar de Tom Bischof aos 76 minutos. Foi justamente nos minutos restantes que a lesão teria voltado a se manifestar. Com o aumento das dores, uma ressonância magnética confirmou a má notícia.
Assim, o técnico Vincent Kompany volta a perder uma peça importante de um setor ofensivo já tão afetado por lesões. Antes, Harry Kane e Ismael Saibari já haviam encerrado antecipadamente seu ano futebolístico de 2026 após sofrerem rupturas do ligamento da sindesmose. Os dois também perderão boa parte da primavera.
Ao menos o Bayern de Munique também teve boas notícias a anunciar na sexta-feira. Após as lesões musculares sofridas no fim de outubro e no início de novembro, Serge Gnabry e Alphonso Davies voltaram a treinar com o elenco e ainda podem desempenhar um papel importante na reta final do ano.
Bayern de Munique, notícias: Lothar Matthäus desaconselha contratação de substituto para Kane no inverno
Lothar Matthäus aconselhou o Bayern de Munique a não contratar, no inverno, um substituto para Harry Kane, seu principal atacante, que ainda ficará afastado por um longo período. Kane rompeu o ligamento da sindesmose no empate por 1 a 1 com o Köln, na última sexta-feira, e voltará, no mínimo, em março.
Para Matthäus, há jogadores suficientes no elenco do Bayern capazes de exercer, ao menos em parte, a função de Kane.
"De qualquer forma, é impossível substituir Kane por alguém equivalente", disse Matthäus ao Bild. Ainda assim, ele citou como possíveis substitutos Serge Gnabry, que voltou a treinar após semanas afastado por lesão, e Ismael Saibari, que, assim como Kane, segue fora por uma ruptura do ligamento da sindesmose, mas pode retornar já em fevereiro.
Por causa da falta de opções, Konrad Laimer jogou como centroavante contra o Lille na quarta-feira. Já a grande promessa Bastian Assomo, que recentemente chamou a atenção pela excelente média de gols na seleção alemã sub-17, na equipe do Bayern na Youth League e no time reserva do clube, ainda não recebeu uma chance para se provar. Contra o Lille, Noah Codjo-Evora, de 19 anos, teve a oportunidade de tentar a sorte a partir dos 81 minutos.
Recentemente, surgiram rumores de que o Bayern de Munique estudava o retorno de Eric-Maxim Choupo-Moting sem custos de transferência, já que seu contrato com o New York Red Bulls, da MLS, termina no fim do ano. O diretor esportivo Max Eberl, porém, descartou a possibilidade por enquanto.
Contratações voltadas ao futuro de longo prazo também teriam sido discutidas internamente. Nicolo Tresoldi e Younes Ebnoutalib estariam na lista do Bayern, mas custariam valores exorbitantes em transferências e, a partir de abril, no mais tardar, voltariam a ficar no banco como reservas de Kane.
Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do clube
Data
Competição
Jogo
Sábado, 28 de novembro (15h30)
Bundesliga
Hamburgo x Bayern de Munique
Terça-feira, 1º de dezembro (20h45)
Copa da Alemanha
Bayern de Munique x Hertha Berlim
Sexta-feira, 4 de dezembro (20h30)
Bundesliga
Bayern de Munique x Paderborn
Terça-feira, 8 de dezembro (21h)
Champions League
Bayern de Munique x Slavia Praga
Domingo, 13 de dezembro (17h30)
Bundesliga
Hoffenheim x Bayern de Munique