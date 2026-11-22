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O Bayern de Munique vê com ceticismo a possibilidade de contratações na próxima janela de inverno. Lesionados, Michael Olise e Harry Kane não poderão visitar seus fã-clubes. Notícias e rumores do clube.

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Bayern de Munique, notícias: Herbert Hainer e Jan-Christian Dreesen mostram ceticismo sobre contratações no inverno

Herbert Hainer e Jan-Christian Dreesen adotaram um tom cauteloso no sábado, à margem da assembleia geral anual do Bayern, ao falar sobre possíveis contratações do clube na janela de inverno.

"O fato é que esta é uma situação com a qual não contávamos. Por outro lado, Luis Diaz está voltando, Phonzie (Alphonso Davies) estará recuperado em duas semanas e Serge (Gnabry) também está retomando os treinos aos poucos. Por isso, não acho que precisaremos agir na pausa de inverno", resumiu o presidente Hainer ao falar da situação atual do clube com mais títulos alemães.

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Na opinião dele, é preciso ter cautela ao tratar de contratações no inverno. "Se fosse necessário, o Bayern sempre teria condições de agir. Não é o que queremos e, quando olho para trás, não tivemos tanta sorte com contratações feitas no inverno ou nos últimos dias da janela de transferências", afirmou Hainer.

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O presidente-executivo Dreesen adotou posição semelhante e revelou que contratações no inverno até agora "não estavam nos planos". Afinal, seria preciso primeiro "esperar pelos jogadores que estão voltando". "Jamal Musiala retornou, e alguns outros estão perto disso: Luis Diaz, Alphonso Davies. Depois veremos como lidar com a situação no inverno. Até agora, não pretendemos fazer grandes movimentações."

Ainda assim, o futebol muda rapidamente. "Vimos isso ontem. Quem teria imaginado que perderíamos Harry Kane por vários meses por causa daquela ação completamente desnecessária do adversário? Por isso, é difícil dar um panorama da situação. Geralmente, essas declarações acabam voltando para assombrar você", disse Dreesen.

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De qualquer forma, não é simples substituir um atacante como Harry Kane, explicou o dirigente do Bayern. "Ele tem uma maneira única de dar vida ao nosso jogo e ditar o ritmo. O treinador encontrará as respostas certas, tenho absoluta certeza disso."

Na noite de sexta-feira, o atacante da seleção inglesa sofreu uma ruptura do ligamento da sindesmose no empate por 1 a 1 contra o 1. FC Köln e, por isso, deverá desfalcar o Bayern por vários meses.

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Também Michael Olise se lesionou contra o Köln , mas pode voltar a campo já no próximo fim de semana, contra o HSV. Além deles, o Bayern não pode contar atualmente com Manuel Neuer, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Serge Gnabry e Luis Diaz.

Getty Images

Bayern de Munique, rumor: Michael Olise e Harry Kane cancelam visitas a fã-clubes

Devido às lesões, Harry Kane e Michael Olise aparentemente cancelaram as visitas a fã-clubes que estavam programadas para domingo. A informação é do jornal Bild.

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Os dois astros do Bayern de Munique visitariam o "FC Bayern Fanclub Rot-Weisse-Traun", de Traunstein (Kane), e os "Schiltberger Bajuwaren", perto de Augsburg, mas as lesões impediram os planos.

Kane rompeu o ligamento da sindesmose na sexta-feira, contra o 1. FC Köln, e por isso desfalcará o Bayern por vários meses. Olise também se lesionou contra o Köln, mas sofreu "apenas" uma contusão leve e, portanto, pode voltar a campo já no próximo fim de semana, contra o HSV.

Getty Images

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Bayern de Munique, notícias: Pep Guardiola elogia Vincent Kompany

Pep Guardiola fez muitos elogios ao técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany.

"Ele era meu capitão no Manchester City. Ajudou-me muito quando assumi o comando do City, e já dava para perceber naquela época que ele se tornaria um grande treinador. Estou extremamente feliz por ele estar agora aqui na Bundesliga", disse o técnico espanhol em entrevista à Bundesliga Magazin.

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Desde que deixou o cargo de treinador do Manchester City no último verão europeu, Guardiola voltou a ter mais condições de acompanhar a Bundesliga, competição na qual comandou o Bayern entre 2013 e 2016. "Agora, naturalmente, tenho mais tempo para acompanhar a Bundesliga, especialmente o Bayern de Munique de Vincent Kompany", afirmou.

O espanhol guarda lembranças quase exclusivamente boas de seus três anos na Säbener Straße: "Nossa época em Munique foi a mais bonita para nós como família. Nossos filhos tinham cinco, nove e doze anos. Naquela época, estávamos todos juntos. Hoje, eles mantêm contato com a mãe e o pai pelo celular ou pelas redes sociais."

Getty Images

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