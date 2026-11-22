Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

O Bayern vê com cautela a possibilidade de contratações na próxima janela de inverno. Lesionados, Michael Olise e Harry Kane não poderão visitar seus clubes de torcedores. Notícias e rumores sobre o clube.

Mais artigos e notícias sobre o Bayern de Munique:

Por tratamento dado a Musiala, sindicato dos jogadores critica duramente o Bayern

Debate delicado sobre Musiala: dirigentes do Bayern revelam um novo detalhe

Ainda de muletas no sábado, Olise "provavelmente" desfalcará o Bayern na Champions League

Bayern de Munique, notícias: Herbert Hainer e Jan-Christian Dreesen mostram cautela sobre contratações no inverno

Herbert Hainer e Jan-Christian Dreesen adotaram um tom cauteloso no sábado, durante a assembleia geral anual do Bayern, ao falar sobre possíveis contratações do clube na janela de inverno.

"O fato é que esta é uma situação que não esperávamos. Por outro lado, Luis Diaz está voltando, Phonzie (Alphonso Davies) estará recuperado em duas semanas, Serge (Gnabry) também está retomando os treinos aos poucos. Por isso, não acho que precisemos agir na pausa de inverno", resumiu o presidente Hainer sobre a situação atual do clube mais vezes campeão da Alemanha.

Publicidade Publicidade

Na opinião dele, é preciso cautela com as contratações de inverno. "Se fosse necessário, o Bayern sempre teria condições de agir. Não é o que queremos e, quando olho para trás, não tivemos muita sorte com contratações feitas no inverno ou nos últimos dias da janela de transferências", afirmou Hainer.

Tópicos relacionados

Futebol Grátis SportyNet ✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+). ✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras. ✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

O dirigente executivo Dreesen adotou uma linha semelhante. Ele revelou que contratações no inverno não estavam "nos planos" até agora, já que primeiro é preciso "esperar os jogadores que estão voltando. Jamal Musiala voltou, e alguns outros estão perto disso: Luis Diaz, Alphonso Davies. Depois veremos como lidar com a situação no inverno. Até o momento, não pretendemos fazer grandes movimentações."

Ainda assim, o futebol muda rapidamente. "Vimos isso ontem. Quem teria imaginado que perderíamos Harry Kane por vários meses por causa daquela ação totalmente desnecessária do adversário? Por isso, é difícil fazer avaliações da situação. Elas geralmente acabam se voltando contra você", disse Dreesen.

Publicidade

De qualquer forma, não é fácil substituir um atacante como Harry Kane, explicou o dirigente do Bayern. "Ele tem uma maneira única de dar vida ao nosso jogo e ditar o ritmo. O treinador encontrará as respostas certas, tenho absoluta certeza disso."

Na noite de sexta-feira, o atacante da seleção inglesa sofreu uma ruptura do ligamento da sindesmose no empate por 1 a 1 com o 1. FC Köln e, por isso, deve desfalcar o Bayern por vários meses.

Publicidade

Michael Olise também se lesionou contra o Köln , mas pode voltar a campo já no próximo fim de semana, contra o HSV. Além deles, o Bayern não pode contar atualmente com Manuel Neuer, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Serge Gnabry e Luis Diaz.

Getty Images

Bayern de Munique, rumor: Michael Olise e Harry Kane cancelam visitas a clubes de torcedores

Por causa das lesões, Harry Kane e Michael Olise teriam cancelado as visitas a clubes de torcedores que estavam programadas para domingo. A informação é do jornal Bild.

Publicidade

Os dois astros do Bayern de Munique visitariam o "FC Bayern Fanclub Rot-Weisse-Traun", de Traunstein (Kane), e os "Schiltberger Bajuwaren", perto de Augsburg (Olise). As lesões, porém, impediram os planos.

Kane rompeu o ligamento da sindesmose na sexta-feira, contra o 1. FC Köln, e ficará fora do Bayern por vários meses. Olise também se lesionou contra o Köln, mas sofreu "apenas" uma contusão leve e, por isso, pode voltar a campo já no próximo fim de semana, contra o HSV.

Getty Images

Publicidade

Bayern de Munique, notícias: Pep Guardiola elogia Vincent Kompany

Pep Guardiola fez grandes elogios ao técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany.

"Ele foi meu capitão no Manchester City. Ajudou-me muito quando assumi o comando do City, e já naquela época dava para perceber que ele se tornaria um grande treinador. Estou incrivelmente feliz por ele estar agora aqui na Bundesliga", disse o técnico espanhol em entrevista à Bundesliga Magazin.

Publicidade

Desde que deixou o cargo de técnico do Manchester City no verão passado, Guardiola voltou a ter bem mais tempo para acompanhar a Bundesliga, competição na qual treinou o Bayern entre 2013 e 2016. "Agora, naturalmente, tenho mais tempo para acompanhar a Bundesliga, especialmente o Bayern de Munique sob o comando de Vincent Kompany", afirmou.

O espanhol guarda lembranças quase exclusivamente boas de seus três anos no clube: "Nossa época em Munique foi a melhor para nós como família. Nossos filhos tinham cinco, nove e doze anos. Naquela época, estávamos todos juntos. Hoje, eles mantêm contato com a mamãe e o papai pelo celular ou pelas redes sociais."

Getty Images

Publicidade

Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do clube