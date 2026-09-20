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Bayern de Munique, notícias: Hamann tem suspeita sobre Olise

Dietmar Hamann acredita que o Bayern de Munique concede conscientemente certas liberdades a Michael Olise para não atrair a ira do francês.

O ex-jogador da seleção demonstrou estranheza pelo fato de o recordista alemão não agir de forma mais ativa contra a “preguiça” de Olise nas entrevistas. "A pergunta é o que o Bayern diz sobre isso. Tenho a sensação de que ele se recusa a tudo", afirmou Hamann à Sky.

Em comparação com Harry Kane, por exemplo, o jogador da seleção francesa frequentemente passa uma impressão de apatia e desinteresse. "Ele é um cara simpático. É tão querido, não apenas por causa dos gols, mas também porque está sempre lá, dá entrevistas, é extremamente simpático e responde a toda pergunta. Sobre Olise, sabemos pouco ou nada."

Por isso, Hamann não sabe por quanto tempo o Bayern ainda vai observar esse comportamento. "Mas provavelmente não querem irritá-lo, porque gostariam de renovar o contrato. O clube está em uma situação híbrida, em que gostaria de dizer que assim não dá, mas, por outro lado, não quer fazer isso porque talvez pense que as chances de renovação diminuiriam." O jogador de 24 anos tem contrato em Munique até 2029.

Olise vinha chamando atenção repetidamente no passado por responder às perguntas dirigidas a ele em entrevistas apenas de forma extremamente reservada e lacônica ou, em parte, até por não responder nada.

Como ocorreu mais recentemente após a vitória por 5 a 0 sobre o Bodö/Glimt na Champions League, quando ele levou o repórter da DAZN, Jochen Stutzky, ao limite do desespero. Olise respondeu a cada pergunta de seu interlocutor de forma extremamente contida e sem dizer nada.

As reações à entrevista “sem vontade nenhuma” foram mistas em seguida, mas, em grande parte, Olise recebeu apoio por sua aparição mais uma vez monossilábica. O técnico Vincent Kompany e o diretor esportivo Max Eberl chegaram até a defendê-lo depois.

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Bayern de Munique, notícias: Martinez é novo embaixador da marca

O Bayern de Munique nomeou seu ex-jogador Javi Martinez como novo embaixador da marca. O recordista alemão anunciou isso no sábado.

O espanhol celebrou seu novo papel na sexta-feira em um evento especial no coração de Munique: o Cafe Nymphenburg, no Viktualienmarkt, virou por pouco tempo a "Taberna Martinez".

"Javi Martínez representa como poucos uma era extraordinariamente bem-sucedida do Bayern. Com seu jeito autêntico, próximo e sua grande ligação com o nosso clube, ele é um embaixador de marca ideal. O dia na 'Taberna Martínez' mostrou de forma impressionante o quanto Javi encanta as pessoas em Munique e nossos torcedores no mundo todo. Estamos muito felizes por vinculá-lo novamente de perto ao Bayern e por criar juntos muitos outros encontros especiais", declarou o chefe de marketing do Bayern, Rouven Kasper.

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Bayern de Munique, notícias: Tah não se preocupa com Diaz

O zagueiro do Bayern Jonathan Tah saiu em defesa de seu companheiro de equipe Luis Diaz após as críticas às atuações recentes dele.

"Acho que isso é normal quando você disputa tantos jogos como ele. Eu sempre me perguntei como ele faz para conseguir dar sprints para cima e para baixo em todos os jogos", disse Tah após a vitória do FCB por 7 a 0 sobre o Union Berlin na noite de sexta-feira.

Depois de ter contribuído com 49 participações em gols (26 gols, 23 assistências) em 51 partidas oficiais na temporada passada, o colombiano ainda enfrenta dificuldades na competição atual. Diaz só conseguiu marcar contra o VfB Stuttgart e, nos outros seis jogos, apesar da chuva de gols do recordista alemão, ficou sem participação direta em gol.

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Bayern de Munique, notícias: Musiala revela conversa com Klopp

Jamal Musiala falou sobre seu primeiro contato com o novo técnico da seleção, Jürgen Klopp. "Temos uma troca muito boa. Estou ansioso por esse período agora. É um ótimo momento para ganhar ritmo com os jogadores e com Jürgen Klopp. Acho que será um bom período", declarou o jogador ofensivo do Bayern de Munique à ran.

Desde sua fratura da fíbula no verão de 2025, Musiala vinha lidando repetidamente com as consequências disso, além de outras pequenas lesões. Recentemente, ele tornou público que sofre com ausências, depois de ter sido atendido deitado no gramado em dois amistosos.

De modo geral, porém, ele agora se sente bem novamente. "Estou em campo, estou feliz, estou acelerando. E isso é importante para mim", disse Musiala, que contribuiu com um gol e uma assistência na vitória por 7 a 0 sobre o Union Berlin na noite de sexta-feira.

O jogador de 23 anos espera poder voltar a se apresentar em grande forma muito em breve. "A alegria de jogar está aí. Posso dar mais passos, com 100 por cento de certeza. E acho que agora também posso ganhar ritmo na DFB. Mas preciso dizer que estou muito feliz em campo e isso me faz muito bem."

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