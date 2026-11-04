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Bayern de Munique, notícias: ex-jogador da seleção alemã faz duras críticas à defesa do FCB

O ex-jogador da seleção alemã Markus Babbel fez duras críticas ao comportamento defensivo do Bayern de Munique até aqui na temporada.

Em entrevista ao ran, Babbel afirmou que a ausência de uma dupla fixa de zagueiros, com Min-Jae Kim e Jonathan Tah se alternando ao lado do titular Dayot Upamecano, "não é o principal motivo" para a vulnerabilidade defensiva relativamente alta do clube recordista de títulos.

Babbel criticou, sobretudo, "esses erros técnicos inacreditáveis nos gols sofridos". "Isso realmente me surpreende. Os gols surgem muitas vezes de situações de um contra um em que o adversário simplesmente tem um tempo de bola melhor, e acho isso alarmante", disse o ex-jogador de 54 anos, que atuou pelo Bayern durante sete anos.

Próximas partidas M05 Bundesliga 09:30 FCB

Na Bundesliga, o FCB sofreu oito gols após oito rodadas. No mesmo momento da temporada passada, havia sofrido apenas quatro. Na Champions League, do ponto de vista defensivo, o empate por 3 a 3 fora de casa com o Viking Stavanger, da Noruega, considerado azarão foi um desempenho bem abaixo do habitual. "Como treinador e ex-defensor, o que mais me irrita são esses erros desnecessários, porque eles simplesmente não podem acontecer nesse nível", acrescentou Babbel.

Especialmente nas bolas paradas, os jogadores do Bayern chegariam "um passo atrasados com frequência demais. Eles perdem disputas de cabeça tão simples que, na nossa época de profissionais, teriam nos pendurado pelas orelhas nos postes dos refletores por isso", disse Babbel. "Isso teria sido absolutamente inaceitável. Teríamos sido massacrados pela imprensa."

Hoje, porém, ele tem "a impressão de que ninguém mais se incomoda com isso. Ninguém diz: 'Ei, Jonathan Tah, por que você não ganha essa disputa de cabeça? Você é zagueiro, está em melhor posição. Isso não pode acontecer'. E o mesmo vale para os companheiros dele, especialmente os laterais."

Babbel vê uma margem considerável para melhora no comportamento defensivo de Nathaniel Brown e Alphonso Davies, especialmente pelo lado esquerdo. "Defensivamente, isso já não tem muito a ver com a mais alta categoria", ressaltou o campeão europeu de 1996. "Eles claramente têm qualidades no ataque e, quando estão concentrados, também na defesa. Mas permitem chances demais e também gols demais. Os dois definitivamente precisam melhorar nesse aspecto."

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Bayern de Munique, notícias: técnico do Barça, Hansi Flick, elogia ex-jogador do FCB

Antes da partida do Barcelona contra o Aston Villa pela Champions League, o técnico dos catalães, Hansi Flick, elogiou especialmente um jogador da equipe inglesa.

"O início da temporada não foi fácil, mas eles voltaram aos trilhos. Dá para ver a confiança deles com a bola e a maneira como constroem os ataques", disse Flick, primeiro elogiando o conjunto do Villa. Depois, acrescentou que o atacante Nicolas Jackson joga "em um nível inacreditável".

Jackson foi emprestado pelo Chelsea ao Bayern de Munique na temporada passada, mas não conseguiu conquistar uma vaga de titular em Munique. Apesar dos bons números, com onze gols em 34 partidas, Jackson deixou a Säbener Straße após apenas um ano. Depois, o Chelsea o vendeu ao Villa por 55,5 milhões de euros.

No clube de Birmingham, o jogador de 25 anos deslanchou recentemente: marcou cinco gols nas últimas cinco partidas da Premier League. Entre eles, fez os dois gols do Villa na vitória por 2 a 1 sobre o Manchester City no fim de outubro.

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Bayern de Munique, notícias: Nathaniel Brown revela momento marcante para sua carreira

O lateral-esquerdo do Bayern de Munique Nathaniel Brown se beneficiou, no início de sua carreira profissional no 1. FC Nuremberg, de uma conversa marcante com Dieter Hecking, que o apoiava.

Quando Brown subiu das categorias de base para o time profissional do clube, teve dificuldades para encontrar seu lugar na equipe. Hecking, atualmente diretor executivo de futebol do Wolfsburg, trabalhou como diretor de futebol em Nuremberg de 2020 a 2024. O experiente treinador também assumiu interinamente o comando do FCN entre fevereiro e junho de 2023, período em que Brown se firmou no clube da segunda divisão.

Hecking chamou Brown e alguns outros jovens profissionais talentosos para conversar. "Ele não me deu exatamente uma bronca, mas disse que eu deveria me soltar mais, porque, na verdade, sou um bom jogador, só que nunca mostrava isso", lembrou Brown em entrevista ao Prime Video. "Isso definitivamente me marcou."

Na reta final da temporada 2022/23, Brown se tornou titular sob o comando de Hecking e manteve a posição na temporada seguinte, antes de se transferir, em 2024, para o Eintracht Frankfurt, da Bundesliga. No clube de Hesse, o canhoto chegou à seleção alemã e, neste verão, transferiu-se para o Bayern por 50 milhões de euros. Seu contrato vai até 2031.

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Bayern de Munique, rumor: FCB também estaria interessado! Grande procura por jovem promessa da defesa é confirmada

Erik ten Hag, diretor técnico do Twente Enschede desde fevereiro, confirmou que alguns dos principais clubes europeus estão interessados no jovem zagueiro do Twente Ruud Nijstad.

"De fato, há interesse nele. Alguns dos oito principais clubes da Europa fizeram consultas sobre ele", revelou ten Hag no programa "Goedemorgen Eredivisie", da ESPN.

Nos últimos meses, o Bayern de Munique foi um dos clubes associados a Nijstad. Barcelona e Manchester United também estariam de olho no holandês de 18 anos.

"É notável que ele tenha decidido conscientemente ficar mais um ano no Twente", disse ten Hag ao elogiar a decisão de Nijstad, tomada no verão passado, de ainda não dar o passo rumo a um grande clube. O jovem defensor conquistou uma vaga de titular no Twente já na segunda metade da temporada passada e, hoje, é peça indispensável no time que ocupa o quarto lugar da Eredivisie.

O contrato de Nijstad com o Twente vai até 2029, mas ten Hag também sabe que o jogador das seleções de base da Holanda provavelmente sairá antes disso. "Todo clube da Holanda precisa vender a cada ano. Para continuar competitivo na Europa, é preciso ter um certo orçamento. E, para garanti-lo, simplesmente é preciso vender", afirmou ten Hag.

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