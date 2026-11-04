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Bayern de Munique: ex-jogador da seleção alemã faz duras críticas à defesa da equipe

O ex-jogador da seleção alemã Markus Babbel criticou duramente, em alguns momentos, o desempenho defensivo do Bayern de Munique até aqui na temporada. As declarações, porém, vieram em um momento que agora parece questionável: ele falou justamente antes de uma atuação defensiva por vezes brilhante do Bayern contra o Atlético de Madrid, quando o recordista de títulos alemães, liderado por um excelente Dayot Upamecano, voltou a não sofrer gols pela primeira vez após sete partidas.

Em entrevista ao ran, Babbel disse não ver como "principal motivo" da vulnerabilidade defensiva relativamente alta da equipe a falta de uma dupla fixa de zagueiros. Atualmente, Min-Jae Kim e Jonathan Tah se revezam ao lado do titular Dayot Upamecano.

Babbel apontou, em vez disso, "esses erros técnicos inacreditáveis nos gols sofridos". "Isso realmente me surpreende. Os gols surgem muitas vezes em situações de um contra um nas quais o adversário simplesmente tem um timing melhor, e considero isso alarmante", afirmou o ex-jogador, de 54 anos, que atuou pelo Bayern durante sete anos no total.

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Na Bundesliga, o Bayern sofreu oito gols após oito rodadas; no mesmo momento da temporada passada, eram apenas quatro. Na Champions League, em termos defensivos, o empate por 3 a 3 fora de casa com o azarão Viking Stavanger, da Noruega, foi um ponto fora da curva negativo. "Como treinador e ex-zagueiro, o que mais me irrita são esses erros desnecessários, porque eles simplesmente não podem acontecer nesse nível", acrescentou Babbel.

Especialmente nas bolas paradas, os jogadores do Bayern chegam "um passo atrasados com frequência demais. Eles perdem disputas de cabeça tão simples que, na nossa época de profissionais, teriam nos pendurado pelas orelhas nos postes de iluminação", disse Babbel. "Isso teria sido absolutamente inaceitável. Teríamos sido massacrados pela imprensa."

Hoje, por outro lado, ele tem "a impressão de que ninguém mais se incomoda com isso. Ninguém diz: 'Ei, Jonathan Tah, por que você não ganha essa disputa de cabeça? Você é zagueiro, está em melhor posição, isso não pode acontecer'. E o mesmo vale para os companheiros dele, especialmente os laterais."

Babbel vê bastante espaço para Nathaniel Brown e Alphonso Davies melhorarem defensivamente, sobretudo pelo lado esquerdo. "Defensivamente, isso já não tem muito a ver com o mais alto nível", ressaltou o campeão europeu de 1996. "Eles claramente têm qualidades no ataque e, quando estão concentrados, também na defesa. Mas permitem chances demais e também gols demais. Os dois definitivamente precisam melhorar."

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Bayern de Munique: técnico do Barça, Hansi Flick, elogia ex-jogador do clube

Antes do jogo do Barcelona contra o Aston Villa pela Champions League, o técnico dos catalães, Hansi Flick, elogiou especialmente um jogador da equipe inglesa.

"O início da temporada não foi fácil, mas eles voltaram aos trilhos. Dá para ver a confiança deles com a bola e a maneira como constroem os ataques", afirmou Flick, que primeiro elogiou o conjunto do Villa e depois acrescentou que o atacante Nicolas Jackson está jogando "em um nível incrível".

Jackson passou a temporada passada emprestado pelo Chelsea ao Bayern de Munique, mas não conseguiu conquistar uma vaga de titular. Apesar de uma marca razoável de onze gols em 34 jogos, Jackson deixou a Säbener Straße após apenas um ano. Depois, o Chelsea o vendeu ao Villa por 55,5 milhões de euros.

O jogador de 25 anos deslanchou recentemente no clube de Birmingham: marcou cinco gols nos últimos cinco jogos da Premier League. Entre eles, fez os dois gols do Villa na vitória por 2 a 1 sobre o Manchester City no fim de outubro.

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Bayern de Munique: Nathaniel Brown revela momento marcante da carreira

O lateral-esquerdo Nathaniel Brown, do Bayern de Munique, se beneficiou, no início da carreira profissional no 1. FC Nürnberg, de uma conversa marcante com Dieter Hecking, que o apoiava.

Quando Brown subiu das categorias de base para o time profissional do clube, inicialmente teve dificuldade para encontrar seu lugar na equipe. Hecking, atualmente diretor esportivo do Wolfsburg, trabalhou como dirigente de futebol em Nürnberg de 2020 a 2024. O experiente treinador também assumiu interinamente o comando da equipe entre fevereiro e junho de 2023, período em que Brown se firmou no clube da segunda divisão.

Hecking chamou Brown e alguns outros jovens profissionais talentosos para conversar. "Ele não me deu uma bronca, mas disse que eu precisava me soltar mais, porque eu era um bom jogador, mas nunca mostrava isso", lembrou Brown em entrevista ao Prime Video. "Isso definitivamente me marcou."

Na reta final da temporada 2022/23, Brown se tornou titular sob o comando de Hecking e continuou assim na temporada seguinte, antes de se transferir para o Eintracht Frankfurt, da Bundesliga, em 2024. No clube de Hessen, o canhoto chegou à seleção alemã e, neste verão, foi para o Bayern por 50 milhões de euros. Ele assinou contrato até 2031.

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Bayern de Munique, rumor: clube também estaria interessado! Confirmada a procura por promessa da defesa

Erik ten Hag, diretor técnico do Twente Enschede desde fevereiro, confirmou que alguns dos principais clubes europeus estão interessados no promissor zagueiro Ruud Nijstad, do Twente.

"De fato, há interesse nele. Alguns dos oito principais clubes da Europa fizeram consultas sobre ele", revelou ten Hag no programa "Goedemorgen Eredivisie", da ESPN.

Nos últimos meses, o Bayern de Munique foi um dos clubes ligados a Nijstad. Barcelona e Manchester United também estariam de olho no holandês de 18 anos.

"É notável que ele tenha decidido conscientemente ficar mais um ano no Twente", disse ten Hag, elogiando a decisão de Nijstad, no verão passado, de ainda não dar o salto para um clube de ponta. O jovem zagueiro conquistou uma vaga de titular no Twente já na segunda metade da temporada passada e, hoje, é peça indispensável no time que ocupa a quarta posição da Eredivisie.

O contrato de Nijstad com o Twente vai até 2029, mas ten Hag também sabe que o jogador das seleções de base da Holanda provavelmente sairá antes disso. "Todo clube da Holanda precisa vender jogadores todos os anos. Para continuar competitivo na Europa, é necessário ter um certo orçamento. E, para garanti-lo, é preciso vender", afirmou ten Hag.

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Bayern de Munique: os próximos jogos da equipe