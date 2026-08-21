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Bayern, notícias: Duras críticas a Uli Hoeneß por causa das declarações sobre Klopp

Os vice-presidentes da DFB, Ralph-Uwe Schaffert e Hermann Winkler, criticaram duramente Uli Hoeneß por suas declarações sobre o técnico da seleção Jürgen Klopp ao Sky. O presidente honorário do Bayern de Munique havia, entre outras coisas, alertado para expectativas altas demais em relação ao sucessor de Julian Nagelsmann e falado de uma "friendly takeover" que a DFB e seus "príncipes estaduais" teriam permitido.

Segundo Schaffert, as declarações de Hoeneß "mostram claramente" que o patrono do clube do recordista alemão "não conhece nem a estrutura nem os processos de decisão da DFB". Tanto ao diretor esportivo Andreas Rettig quanto ao seu sucessor Per Mertesacker (a partir de 1º de janeiro) ou também ao diretor esportivo Rudi Völler pode ser "seriamente imputado que eles não são profissionais no negócio do futebol. O mesmo vale para os membros do conselho fiscal Alexander Wehrle (VfB Stuttgart), Hans-Joachim Watzke (Borussia Dortmund), Oliver Leki (SC Freiburg), Oke Göttlich (FC St. Pauli) e Steffen Schneekloth (Holstein Kiel)".

Assim, também a suposição de Hoeneß de que os "príncipes estaduais", que na visão dele não entendem do assunto, teriam decidido sobre a instalação de Klopp estaria "distante da realidade".

Winkler também foi na mesma linha e deixou claro: "Não é preciso levar a sério cada palavra de Uli Hoeneß, mas é preciso corrigir coisas falsas: as federações estaduais não decidem sobre o técnico da seleção. Isso acontece no conselho fiscal da DFB GmbH. E ali é bom que profissionais e amadores estejam representados."

Hoeneß havia dito à RTL e à Sky e enfatizado que não é "um grande amigo da veneração de heróis". Klopp já recebe "agora um status como se pudesse andar sobre a água. Ele também não pode mudar tudo pela imposição das mãos", acrescentou o homem de 74 anos, explicando que é preciso "dar tempo" a Klopp. Muita coisa "vai melhorar", mas não se deve acreditar "que ele é o Messias".

Hoeneß também havia criticado o fato de o conselheiro de Klopp, Marc Kosicke, ter sido "comprado junto". "Não sei exatamente o que ele deve fazer ali. Ele tem uma agência de jogadores e a tem como diretor-geral. As participações também. Considero isso um problema. Toda essa história me parece uma 'friendly takeover'. Klopp e companhia assumiram a DFB, e considero isso errado".

Schaffert rebateu dizendo que a Hoeneß "aparentemente passou despercebido" que as referidas participações societárias "já haviam sido vendidas anteriormente pelo senhor Kosicke. A questão de Kosicke foi cuidadosamente debatida no conselho fiscal e então decidida de forma positiva". Não faria mal "se informar sobre os temas antes de se manifestar sobre eles, de forma crítica ou até depreciativa".

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Bayern, notícias: talento Cassiano Kiala renova a longo prazo

Cassiano Kiala "renovou a longo prazo" seu contrato com o Bayern de Munique, que antes ainda era válido até 2027. Foi o que o recordista alemão anunciou nesta sexta-feira. O clube não deu detalhes exatos sobre a duração do contrato.

Segundo o jornal Bild, o novo vínculo do jogador de 17 anos vai até 2031. Kiala havia se transferido no verão de 2024 do Hertha BSC para o campus do FCB e, em dezembro do ano passado, chegou a fazer sua estreia como profissional sob o comando do técnico Vincent Kompany, na vitória por 4 a 0 sobre o 1. FC Heidenheim, aos 16 anos.

"Confiamos muito em Cassiano e queremos aproximá-lo continuamente do nosso time principal. Ele é o segundo estreante mais jovem da história dos profissionais do Bayern, já assumiu responsabilidade como capitão da seleção alemã sub-17 e traz tudo para fazer seu caminho no Bayern. Na temporada passada, ele teve azar com lesões. Agora estamos ansiosos pelos próximos passos com ele", afirmou o diretor esportivo Christoph Freund, em comunicado à imprensa.

O zagueiro é considerado um talento gigantesco. Ao que tudo indica, já agora acreditam que ele possa dar o salto definitivo para os profissionais. As negociações antes foram bastante arrastadas. Vários grandes clubes supostamente teriam disputado os serviços de Kiala, e seu pai inclusive teria se encontrado com dirigentes do Chelsea e do Manchester City. Ele é representado pela agência Gestifute, do superagente Jorge Mendes.

Enquanto isso, o internacional de base já se recuperou há muito tempo da ruptura da sindesmose sofrida em fevereiro. Na pré-temporada, Kiala voltou a fazer parte do elenco profissional e também esteve recentemente em campo no amistoso contra o 1. FC Heidenheim.

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