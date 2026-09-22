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Bayern de Munique, rumor: Ali Barat entra no jogo nas negociações por prodígio JJ Gabriel

Segundo informações do Manchester Evening News, Ali Barat também tem participação nas negociações pelo prodígio JJ Gabriel. O empresário estrela da agência "Epic Sports" teria ajudado a iniciar as conversas entre o lado do jogador e os clubes supostamente interessados Bayern de Munique e Real Madrid.

De acordo com a reportagem, a entrada de Barat causou surpresa no Manchester United, atual empregador do jogador de 15 anos. Isso porque agentes de jogadores oficialmente não podem cobrar comissão nem aceitar pagamentos em casos envolvendo atletas sub-16. Com esse movimento, porém, o iraniano, já eleito duas vezes o melhor agente do mundo, se posicionou desde já para assumir o adolescente no futuro.

Atualmente, Barat é sem dúvida um dos maiores empresários do mercado, mas também volta e meia gera atritos por causa de sua postura. Ele ganhou notoriedade, entre outras coisas, por conduzir o negócio de empréstimo de Nicolas Jackson com o Bayern de Munique, após o qual se celebrou em uma nota bizarra com o título "Ali Barat redefiniu o jogo" e revelou detalhes do negócio entre o recordista campeão alemão e o Chelsea. Neste verão, no entanto, ele perdeu um pouco de "brilho" por causa da novela envolvendo Noah Atubolu, a quem teria feito falsas promessas. No fim, os caminhos se separaram e o goleiro negociou seu futuro por conta própria, que agora se chama Eintracht Frankfurt.

Segundo relatos coincidentes da imprensa, Gabriel quer deixar Manchester a todo custo e teria inclusive pedido que seu registro no clube fosse cancelado. O caso teria causado "choque" no United e seria "quase sem precedentes", segundo uma reportagem do Telegraph. De acordo com o Daily Mail , sua família entende que os Red Devils ficaram drasticamente para trás em relação a equipes como Arsenal, Manchester City, Bayern de Munique, Barcelona e Real Madrid.

Enquanto isso, da Espanha se ouve que Barça e Real estariam à frente na corrida pelo jovem atacante. Recentemente, ele teria inclusive feito uma visita aos catalães. Como o Sky Sports informou há pouco tempo, já houve conversas avançadas com os dois gigantes espanhóis.

Enquanto isso, já haveria contato com o Bayern desde fevereiro. Questionado recentemente sobre Gabriel, porém, o diretor esportivo Christoph Freund adotou cautela. "Não falo sobre jogadores que estão sob contrato com outros clubes. Conhecemos o jogador porque ele é muito, muito talentoso - um talento excepcional. Mas não posso dizer mais do que isso", afirmou, negando um contato atual com o lado do jogador.

Além da enorme concorrência na disputa por Gabriel, as regras internacionais de transferência também representam um obstáculo para uma possível contratação. Como inglês, o atacante altamente talentoso em princípio só poderia se transferir para um clube europeu e atuar lá como profissional a partir de seu 18º aniversário, o que também seria um problema para Real ou Barça. No entanto, há uma saída. Como seu pai é da Irlanda e sua mãe tem raízes cipriotas, o jovem pode conseguir um passaporte da UE.

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Bayern de Munique, notícia: por isso Lennart Karl não está mais na primeira convocação de Jürgen Klopp

No lugar de Lennart Karl (Bayern de Munique), Karim Adeyemi (Barcelona) estará no elenco de Jürgen Klopp para os dois primeiros jogos da seleção alemã na Nations League contra a Holanda, na quinta-feira, e três dias depois, em Augsburg, contra a Grécia.

Por trás da mudança está, segundo informações da Sky, uma medida de precaução com Karl. O jogador de 18 anos teria sofrido com leves problemas musculares na semana passada e, por isso, também não atuou na vitória por 7 a 0 sobre o Union Berlin na sexta-feira. Até sua chegada ao time da DFB, quando acontecerão o duelo com a Sérvia e o jogo de volta contra a Grécia, o jogador ofensivo seguirá, por isso, um programa individual.

Karl só havia retornado há poucas semanas aos treinamentos com o grupo do Bayern, depois de ter perdido a Copa do Mundo de última hora por causa de uma ruptura de feixe muscular.

Na ainda jovem temporada, Karl entrou em campo cinco vezes até aqui. Nesse período, marcou um gol e deu uma assistência.

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