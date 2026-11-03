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Bayern de Munique, notícias: Dietmar Hamann defende troca de titular no gol do FCB

No Bayern de Munique, a definição de quem ocupa o gol ganha cada vez mais destaque. O comentarista da Sky, Didi Hamann, defendeu que Jonas Urbig receba um papel bem maior.

No Sky90 , o ex-jogador do Bayern disse sobre Neuer: "Ele é o número 1. Só que agora perde um jogo aqui, outro ali, e isso já me parece uma dança das cadeiras." Sobre Urbig, acrescentou: "Disputar dez ou 15 jogos e ser o titular permanente são coisas muito diferentes."

Hamann também sugeriu um período de avaliação com prazo definido para Urbig: "Por isso, na minha opinião, faria sentido dizer agora: olha, esteja Neuer em condições de jogar ou não, Urbig joga até o Natal."

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Ao mesmo tempo, Hamann alertou que o Bayern deveria levar mais em conta seu futuro esportivo. Para ele, o desempenho de Neuer até aqui já não justifica um tratamento especial.

"Acho que chegamos ao ponto em que o clube não pode mais, nem deve, levar isso em consideração. O clube vai seguir em frente e continuar existindo mesmo sem Neuer", disse Hamann.

IMAGO

Bayern de Munique, notícias: Max Eberl fala sobre contratações na janela de inverno do FCB

Ismael Saibari, Serge Gnabry, Luis Diaz e Jamal Musiala, quatro jogadores importantes do setor ofensivo, estão indisponíveis para o Bayern de Munique no momento. Apesar das dificuldades no elenco, o diretor esportivo Max Eberl aparentemente não planeja tomar medidas no mercado de transferências.

Antes do jogo da Champions League contra o Atlético de Madrid, o dirigente de 53 anos respondeu, ao ser perguntado sobre possíveis reforços no inverno: "No momento, não. Temos o elenco que temos e estamos extremamente satisfeitos com ele."

A evolução de Diaz e Musiala, em especial, dá esperança aos dirigentes. "Quanto a Lucho e Jamal, esperamos, acreditamos e contamos firmemente que eles voltem nas próximas semanas e estejam novamente plenamente à disposição a partir de janeiro", explicou Eberl.

Eberl, porém, não descartou em definitivo possíveis contratações no inverno. "Precisamos examinar a situação com atenção. Estamos observando o mercado, pensando no assunto, mas, no momento, não há nenhuma decisão precipitada em discussão", disse Eberl.

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Bayern de Munique, notícias: três jogadores do FCB na pré-lista da seleção mundial do ano

Harry Kane, Michael Olise e Dayot Upamecano são os três jogadores do Bayern de Munique incluídos na pré-lista do FIFPRO World 11 de 2026.

O prêmio ocupa um lugar especial no futebol internacional porque a escolha dos integrantes não cabe a jornalistas, treinadores ou dirigentes. A votação fica nas mãos dos próprios jogadores profissionais. São eles que decidem quais atletas, em sua opinião, tiveram as atuações mais destacadas no último ano. Por isso, o nível dos candidatos é alto.

A concorrência no ataque reúne nomes de grande destaque. Além do atacante do Bayern Kane, a lista de candidatos inclui Erling Haaland, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal, entre outros.

Para Upamecano, chegar à seleção definitiva também será uma tarefa difícil. O jogador da seleção francesa terá de superar diversos defensores consagrados. Entre seus concorrentes estão, por exemplo, Virgil van Dijk, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Achraf Hakimi e Nuno Mendes.

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