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Mesmo que o Bayern de Munique tente, com grande tranquilidade, enfrentar com bravura todos os rumores sobre uma possível saída do astro Michael Olise, uma coisa é clara: "Em algum momento será preciso conversar com ele e apresentar uma oferta correspondente." Foi o que declarou o membro do conselho fiscal Karl-Heinz Rummenigge em entrevista ao Abendzeitung, de Munique.

Olise tem contrato com o recordista alemão até o verão de 2029, mas os chefes do Bayern querem antecipar uma renovação até 2031. Segundo relatos, nesse processo o salário do jogador da seleção francesa deve ser elevado para a faixa de 25 milhões de euros, o que o colocaria no mesmo patamar dos maiores salários, como Harry Kane e Jamal Musiala. Para Rummenigge, Olise é, ao lado de Lamine Yamal, do Barcelona, o melhor ponta direita do mundo, sendo que ele avalia o astro do Bayern como "no momento até mais maduro".

Com uma renovação contratual e um aumento salarial, o Bayern melhoraria ainda mais sua já boa posição de partida diante de eventuais ofertas de interessados como Real Madrid ou Liverpool. De acordo com os rumores, os dirigentes do clube de Munique pensam em negociar com Olise uma robusta cláusula de rescisão. O valor em questão seria de 250 milhões de euros.

Rummenigge não citou um cronograma para as negociações com o jogador de 24 anos. Já o diretor esportivo Max Eberl e o presidente da diretoria Jan-Christian Dreesen miram o verão de 2027 para saber "se há uma tendência à renovação por parte dele ou não", como disse Eberl.

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Bayern de Munique, rumor: filial do FCB em Birmingham?

No verão passado, um ou outro clube arriscou olhar para Munique e para a situação de Min-jae Kim. O zagueiro era considerado candidato à venda no Bayern, mas acabou permanecendo às margens do Isar e já ressaltou de forma enfática seu valor para a equipe do técnico Vincent Kompany com fortes atuações nesta ainda jovem temporada.

Segundo o podcast Bayern-Insider, da Bild, um dos interessados do verão, o vencedor da Liga Europa Aston Villa, segue de olho em Kim e estaria interessado em uma transferência no verão de 2027. O contrato de Kim em Munique vai até 2028. No entanto, o que parecia ser um nome instável e candidato à venda agora aparentemente se tornou um postulante à renovação. No outono, os dirigentes do Bayern querem iniciar conversas com o sul-coreano de 29 anos, segundo a Sport Bild.

Caso Kim realmente vá para Birmingham, ele encontraria lá dois ex-companheiros de equipe. Desde este verão, tanto Leon Goretzka quanto Nicolas Jackson têm contrato com o Villa.

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Bayern de Munique, rumor: ex-Mainz esteve perto de se transferir para o FCB

Jeremiah St. Juste esteve a um passo de acertar com o Bayern em 2022. "Eu estava muito perto, e então desloquei o ombro", disse o defensor do Feyenoord ao Voetbal International. "Fui operado nos dois ombros naquele ano, porque era necessário. Depois disso, nunca mais tive problemas, mas a transferência mesmo assim não aconteceu."

Além do Bayern, o Borussia Dortmund também teria se interessado pelo holandês, mas as duas equipes hesitaram, de modo que St. Juste acabou trocando o Mainz pelo Sporting Lisboa. Neste verão, o zagueiro foi para o Feyenoord. O ex-técnico do Bayern Julian Nagelsmann teria sido um grande defensor de St. Juste.

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Bayern de Munique, rumor: Tomas Araujo segue sendo assunto no FCB

No verão passado, Tomas Araujo, do Benfica, teria estado no radar do Bayern. No entanto, segundo o podcast Bayern Insider, os dirigentes de Munique só teriam tentado a contratação do zagueiro de 24 anos se Min-jae Kim ou Hiroki Ito tivessem deixado o clube. Ambos os defensores permaneceram no Bayern, e Araujo segue no Benfica, onde o jogador da seleção de Portugal (seis partidas) tem contrato até o verão de 2031.

Mas Araujo segue nas anotações do Bayern e pode voltar a ser assunto em um momento posterior, segundo o Bayern Insider.

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