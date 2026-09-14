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SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Filippo Cataldo

Traduzido por

Bayern de Munique, notícias e rumores: Lennart Karl se desculpa por gesto na comemoração

Bundesliga
Bayern de Munique
J. Kimmich
S. Gnabry
L. Karl

Joshua Kimmich alcança uma marca especial, Lennart Karl pede desculpas aos torcedores do Elversberg e uma estrela do FCB volta a ser relacionada pela primeira vez após uma longa lesão. Notícias e rumores sobre o Bayern de Munique.

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Bayern de Munique, notícias: Joshua Kimmich disputa seu 500º jogo oficial pelo Bayern de Munique

O capitão Joshua Kimmich fez parte do quarteto que o técnico Vincent Kompany colocou em campo aos 65 minutos na partida em Elversberg e que provocou uma melhora de desempenho dos muniquenses. Com a entrada, Kimmich chegou ao seu 500º jogo oficial pelo Bayern de Munique.

Com isso, Kimmich, que joga no Bayern de Munique desde 2015, passa a fazer parte de um seleto grupo de apenas 12 jogadores que alcançaram essa marca no recordista de títulos da Alemanha. Empatado com o jogador de 31 anos está Bastian Schweinsteiger.

Em seus 11 anos no FCB, Kimmich conquistou dez vezes o Campeonato Alemão, quatro vezes a Copa da Alemanha e, em 2020, a Champions League. Até aqui, ele marcou 47 gols e deu 122 assistências.

SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images

Bayern de Munique, notícias: Lennart Karl se desculpa após comemoração provocativa de gol diante dos torcedores do Elversberg

Lennart Karl marcou logo seu primeiro gol em sua estreia como titular pelo Bayern nesta temporada. O jogador de 18 anos havia recebido passe de Ismael Saibari e Harry Kane aos 26 minutos e fez o 1 a 0.

Depois do gol, Karl passou a ser vaiado pela torcida do Elversberg a cada toque na bola até ser substituído aos 65 minutos.

O motivo foi a comemoração provocativa de Karl. Após marcar, ele foi de forma ostensiva até a frente do setor da torcida e colocou o dedo diante da boca. Depois do gesto de "fiquem quietos", ainda levou as mãos aos ouvidos.

Após o apito final, Karl se desculpou com os torcedores. "Sinto muito se os torcedores me entenderam mal, eu não quis dizer isso dessa forma", afirmou, antes de acrescentar: "A maioria dos torcedores de futebol sabe que são emoções e que isso simplesmente também faz parte do futebol."

Bayern, notícias: Serge Gnabry volta a ser relacionado após cinco meses

Já se passaram mais de cinco meses desde a última partida de Serge Gnabry. Em abril, o jogador de ataque sofreu uma lesão muscular na região dos adutores, por causa da qual também perdeu a Copa do Mundo.

Contra o Elversberg, Gnabry voltou a figurar pela primeira vez na lista de relacionados dos muniquenses. Ele não entrou em campo, mas, ainda assim, a convocação foi um marco no caminho de volta para seu retorno aos gramados.

Bayern de Munique, tabela: os próximos jogos do FCB

Data

Competição

Jogo

Sexta-feira, 18 de setembro (20h30)

Bundesliga

Bayern de Munique x Union Berlin

Sábado, 10 de outubro (15h30)

Bundesliga

FC Augsburg x Bayern de Munique

Terça-feira, 13 de outubro (21h)

Champions League

Viking Stavanger x Bayern de Munique


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