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Bayern de Munique, notícias: Joshua Kimmich disputa seu 500º jogo oficial pelo Bayern de Munique

O capitão Joshua Kimmich fez parte do quarteto que o técnico Vincent Kompany colocou em campo aos 65 minutos na partida em Elversberg e que provocou uma melhora de desempenho dos muniquenses. Com a entrada, Kimmich chegou ao seu 500º jogo oficial pelo Bayern de Munique.

Com isso, Kimmich, que joga no Bayern de Munique desde 2015, passa a fazer parte de um seleto grupo de apenas 12 jogadores que alcançaram essa marca no recordista de títulos da Alemanha. Empatado com o jogador de 31 anos está Bastian Schweinsteiger.

Em seus 11 anos no FCB, Kimmich conquistou dez vezes o Campeonato Alemão, quatro vezes a Copa da Alemanha e, em 2020, a Champions League. Até aqui, ele marcou 47 gols e deu 122 assistências.

Getty Images

Bayern de Munique, notícias: Lennart Karl se desculpa após comemoração provocativa de gol diante dos torcedores do Elversberg

Lennart Karl marcou logo seu primeiro gol em sua estreia como titular pelo Bayern nesta temporada. O jogador de 18 anos havia recebido passe de Ismael Saibari e Harry Kane aos 26 minutos e fez o 1 a 0.

Depois do gol, Karl passou a ser vaiado pela torcida do Elversberg a cada toque na bola até ser substituído aos 65 minutos.

O motivo foi a comemoração provocativa de Karl. Após marcar, ele foi de forma ostensiva até a frente do setor da torcida e colocou o dedo diante da boca. Depois do gesto de "fiquem quietos", ainda levou as mãos aos ouvidos.

Após o apito final, Karl se desculpou com os torcedores. "Sinto muito se os torcedores me entenderam mal, eu não quis dizer isso dessa forma", afirmou, antes de acrescentar: "A maioria dos torcedores de futebol sabe que são emoções e que isso simplesmente também faz parte do futebol."

Bayern, notícias: Serge Gnabry volta a ser relacionado após cinco meses

Já se passaram mais de cinco meses desde a última partida de Serge Gnabry. Em abril, o jogador de ataque sofreu uma lesão muscular na região dos adutores, por causa da qual também perdeu a Copa do Mundo.

Contra o Elversberg, Gnabry voltou a figurar pela primeira vez na lista de relacionados dos muniquenses. Ele não entrou em campo, mas, ainda assim, a convocação foi um marco no caminho de volta para seu retorno aos gramados.

Bayern de Munique, tabela: os próximos jogos do FCB

Data Competição Jogo Sexta-feira, 18 de setembro (20h30) Bundesliga Bayern de Munique x Union Berlin Sábado, 10 de outubro (15h30) Bundesliga FC Augsburg x Bayern de Munique Terça-feira, 13 de outubro (21h) Champions League Viking Stavanger x Bayern de Munique



