Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

O Bayern de Munique supostamente mira mais um goleiro com passagem pela seleção alemã. Uma reformulação na defesa se desenha, e a camisa titular da próxima temporada vazou. Notícias e rumores sobre o clube.

Mais artigos e notícias sobre o Bayern de Munique:

Karius no Bayern? Dirigente do Schalke fala sem rodeios

Declarações levantam dúvidas: Dreesen entra no debate sobre Musiala

Dirigente do Bayern confirma: retorno de Kompany está definido

Bayern, rumor: Kevin Trapp também estaria entre os candidatos

O Bayern de Munique aparentemente também considera Kevin Trapp, do Paris FC, um candidato à posição de segundo goleiro, atrás de Jonas Urbig. A informação é do podcast Bild, "Bayern-Insider".

Segundo o podcast, a direção esportiva do clube mais vezes campeão da Alemanha consultou os representantes do ex-goleiro da seleção alemã para saber se ele consideraria, em princípio, uma transferência para Munique. Não foi informado qual teria sido a resposta do estafe de Trapp.

Publicidade Publicidade

Trapp se transferiu do Eintracht Frankfurt para a capital francesa no verão de 2025, depois de já ter atuado por três anos no rival local PSG. Desde dezembro do ano passado, o veterano é titular no gol e tem participação decisiva no sucesso esportivo da equipe nesta temporada. Após dez rodadas, o Paris FC ocupa o terceiro lugar da Ligue 1, com 20 pontos. A distância para o líder PSG é de apenas três pontos.

Tópicos relacionados

Futebol Grátis SportyNet ✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+). ✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras. ✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

O ex-técnico da seleção alemã Joachim Löw havia sugerido Trapp para o Bayern há poucos dias no programa Bild, "Die Lage der Liga". O chefe de futebol Christian Falk tratou a ideia "como uma boa sugestão" e agora soube que o goleiro de 36 anos é, de fato, uma opção em Munique.

Uma contratação de Trapp, porém, exigiria o pagamento de uma taxa de transferência. O jogador, que disputou nove partidas pela seleção alemã, tem contrato em Paris até 2028. Nesse ponto, ele se diferencia de Bernd Leno, que também estaria na lista de goleiros do Bayern e, no cenário atual, poderia deixar o Fulham sem custos de transferência no verão.

Publicidade

Questionado sobre o suposto interesse do clube de Munique, Leno não descartou uma possível passagem pelo maior clube do futebol alemão em entrevista à Sky/RTL na quinta-feira. O jogador de 34 anos e Trapp, porém, não são os únicos goleiros com passagem pela seleção alemã que estariam no radar do Bayern. Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) e Loris Karius (Schalke 04) também são especulados.

Transferir-se para Munique sabendo que não terá a titularidade já se mostrou uma opção atraente para goleiros nos últimos tempos. Foi o caso, por exemplo, de Sven Ulreich, que teve uma trajetória notável como reserva de Neuer por muitos anos . A expectativa é que ambos encerrem a carreira no verão, enquanto Urbig está nos planos para assumir a titularidade. Segundo informações, o clube pretende colocar um goleiro experiente ao lado do jogador de 23 anos.

Getty Images

Publicidade

Bayern, rumor: reformulação na defesa?

Segundo informações da Sky, a contratação de um novo ponta pela esquerda segue como prioridade máxima do Bayern de Munique na próxima janela de transferências do verão, para dar descanso a Luis Diaz. No entanto, também pode haver mudanças na zaga.

De acordo com a emissora, Hiroki Ito, que não tem espaço algum com o técnico Vincent Kompany nesta temporada, mesmo quando não está lesionado , poderia deixar o clube. Além disso, o futuro de Min-Jae Kim estaria novamente indefinido. O sul-coreano já havia sido considerado um candidato a sair, mas sua situação mudou drasticamente desde então.

Publicidade

Kim parece ter superado a tendência a cometer erros e se destacou nesta temporada como uma presença segura ao lado do líder da defesa, Dayot Upamecano. Além disso, atualmente está à frente de Jonathan Tah na hierarquia interna e é titular em jogos importantes.

Um obstáculo, porém, é o salário de Kim, que, incluindo bônus, seria de 15 milhões a 16 milhões de euros brutos por ano. Sua posição, no entanto, não teria mudado desde o verão: Kim não tem, no momento, a intenção de deixar o clube. Seu contrato vai até 2028.

Publicidade

Upamecano, por sua vez, tem uma cláusula de rescisão que seria de 60 milhões a 65 milhões de euros. Segundo a Sky, uma transferência no verão é improvável, embora o PSG, entre outros clubes, já tenha demonstrado interesse no francês.

Caso ele saia, o Bayern já teria um substituto em vista, segundo a reportagem. Tomas Araujo, do Benfica , estaria entre os primeiros nomes da lista de candidatos, e rumores sobre ele circulam há algum tempo. O clube de Munique estaria observando o jogador de 24 anos já há um bom tempo. Além disso, manteria bons contatos com a agência que o representa, a Epic Sports, do agente Ali Barat, que se autodenomina um empresário de estrelas e que também articulou o empréstimo de Nicolas Jackson no ano passado.

Getty Images

Publicidade

Bayern, notícia: nova camisa titular vazou

O site Footy Headlines, geralmente muito bem informado sobre uniformes, aparentemente descobriu como será a camisa titular do Bayern de Munique para a próxima temporada.

Segundo o site, a camisa se destaca por um tom de vermelho mais escuro que o vermelho vivo tradicional do clube, três listras douradas e detalhes também dourados na gola e nas mangas.

Publicidade

O design é completado por um discreto padrão de losangos, quase imperceptível, que se estende por toda a parte central da camisa.

Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do clube

Data Competição Jogo Sexta-feira, 20 de novembro (20h30) Bundesliga Bayern de Munique x Colônia Quarta-feira, 25 de novembro (21h) Champions League OSC Lille x Bayern de Munique Sábado, 28 de novembro (15h30) Bundesliga Hamburgo x Bayern de Munique Terça-feira, 1º de dezembro (20h45) Copa da Alemanha Bayern de Munique x Hertha Berlim Sexta-feira, 4 de dezembro (20h30) Bundesliga Bayern de Munique x SC Paderborn