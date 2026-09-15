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Bayern, notícias: Hainer indica renovação de contrato com Freund
O presidente Herbert Hainer indicou uma renovação de contrato com o diretor esportivo Christoph Freund. "A diretoria está trabalhando nisso e estou muito confiante de que Christoph Freund vai renovar", disse Hainer na noite de segunda-feira, em uma gala pelos 80 anos de existência do departamento de basquete do Bayern.
No fim de agosto, o clube de Munique já havia renovado antecipadamente com o presidente executivo Jan-Christian Dreesen, assim como com o diretor esportivo Max Eberl. Ambos assinaram até 2029. Tanto Dreesen quanto Eberl também se mostraram confiantes nos últimos dias de que Freund seguirá o mesmo caminho em breve.
Freund havia se transferido do RB Salzburg para o Bayern em 2023, e seu contrato atual se encerra no próximo verão. O austríaco de 49 anos atua no clube de Munique não apenas na busca por reforços, mas também funciona como elo com o campus.Getty Images
Bayern, notícias: Hainer reage à frase de Hoeneß por causa de Eberl
A renovação com Eberl foi precedida por semanas de debates, alimentados também por uma declaração muito citada do patrono do clube e membro do conselho fiscal, Uli Hoeneß. Imediatamente antes da final da DFB-Pokal, no fim de maio, Hoeneß havia destacado que as chances de uma renovação de Eberl estariam em "60 a 40" e que ainda existiriam "dúvidas" sobre seu trabalho.
Segundo Hainer, porém, internamente nunca houve preocupações. "Eu discordaria absolutamente de que tenha havido um longo vai e vem. Vocês sempre fizeram isso na imprensa. Nós sempre dissemos que decidiríamos em agosto. E em agosto decidimos", afirmou Hainer.
Questionado especificamente sobre a declaração de Hoeneß, Hainer respondeu: "Porque vocês perguntaram a ele o tempo todo. Mas o conselho fiscal - isso eu já disse algumas vezes - cumpre sua tarefa de forma construtiva e consequente. E foi exatamente assim que decidimos." No evento, o próprio Hoeneß também comentou sua declaração da época e elogiou a evolução de Eberl.IMAGO
Bayern, notícias: Oasis tocará na Allianz Arena em 2027
A banda cult Oasis fará dois shows no próximo verão na Allianz Arena do Bayern. O clube de Munique anunciou isso na noite de segunda-feira. As apresentações acontecerão nos dias 2 e 3 de julho de 2027.
Bayern de Munique, tabela: Os próximos jogos do FCB
Data
Competição
Jogo
Sexta-feira, 18 de setembro (20h30)
Bundesliga
Bayern vs. Union Berlin
Sábado, 10 de outubro (15h30)
Bundesliga
FC Augsburg vs. Bayern
Terça-feira, 13 de outubro (21h)
Champions League
Viking Stavanger vs Bayern