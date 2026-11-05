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Bayern de Munique, notícias: Max Eberl está especialmente impressionado com um jogador do clube

Max Eberl, diretor de futebol do Bayern de Munique, certamente se lembra com bastante satisfação de 13 de fevereiro deste ano. Naquela sexta-feira, por volta do meio-dia, o maior campeão alemão anunciou oficialmente que o zagueiro Dayot Upamecano, após meses de negociações, havia renovado por mais quatro anos, até 2030, o contrato que estava perto do fim.

"Graças a Deus renovamos com ele", disse Eberl na noite de terça-feira, em Madri, depois que Upamecano, em excelente fase, voltou a ter uma grande atuação na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético de Madrid, fora de casa, pela Champions League. "Graças a Deus ele está no nosso clube. Já faz semanas que joga em nível de classe mundial. Fez isso na temporada passada, também na Copa do Mundo, e agora de novo", acrescentou Eberl.

As negociações entre o Bayern e Upamecano chegaram a um ponto tão delicado que o clube chegou a retirar sua proposta. Naquele momento, havia o risco de o francês sair sem custos de transferência no verão de 2026, antes que ele acabasse assinando um novo contrato com o clube da Säbener Straße.

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Sob o comando do técnico Vincent Kompany, Upamecano se tornou absolutamente indispensável no centro da defesa do Bayern. Nesta temporada, o jogador de 28 anos também mantém um nível de atuação constantemente alto e, além de suas boas exibições defensivas, tem levado perigo ao gol adversário. Upamecano já marcou três vezes em doze partidas disputadas em 2026/27.

O zagueiro está jogando "incrivelmente bem", elogiou Eberl. "Ele até faz gols. Sobre ele, não há muito o que dizer, além de que é um jogador de classe mundial."

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Bayern de Munique, notícias: Tom Bischof se destaca com estatística impressionante

O meio-campista Tom Bischof chamou a atenção com uma estatística notável na vitória do Bayern de Munique por 2 a 0 sobre o Atlético de Madrid, fora de casa, pela Champions League, na terça-feira.

Segundo o site de estatísticas WhoScored , Bischof realizou seis desarmes bem-sucedidos em Madri, marca que nenhum outro jogador havia alcançado em uma partida da Champions League nesta temporada.

Como Aleksandar Pavlovic, com problemas físicos, ficou apenas no banco de reservas, Bischof entrou de forma um tanto surpreendente no time titular do Bayern e atuou ao lado de Joshua Kimmich como um dos dois volantes. O jogador de 21 anos, que começou como titular pela terceira partida consecutiva na Champions League, teve uma boa atuação e se destacou, entre outras coisas, pelo trabalho defensivo.

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Bayern de Munique, notícias: "Um monstro da motivação", diz ex-promessa do clube sobre Joshua Kimmich

Ron-Thorben Hoffmann, goleiro do Eintracht Braunschweig que passou pelas categorias de base do Bayern de Munique e iniciou a carreira profissional no clube, elogiou as qualidades excepcionais de Joshua Kimmich, líder do meio-campo do Bayern.

"Ele é um monstro da motivação", disse Hoffmann sobre Kimmich no podcast "Leadertalk", do Sport1, e explicou: "Ele nunca foi o jogador mais alto, nunca foi o mais rápido, não era o melhor tecnicamente, mas é um cara que trabalha muito duro e soube envolver os outros jogadores."

Às vezes, Kimmich também mexe com o orgulho dos companheiros, "o que pode ser muito desagradável, como eu mesmo já senti na pele". É a mentalidade que mantém jogadores como Kimmich "no topo há dez, 20 anos, porque é isso que os motiva e os faz melhorar".

Hoffmann trocou as categorias de base do RB Leipzig pelas do Bayern aos 16 anos e passou a integrar o elenco profissional do clube em 2018, aos 19. Embora tenha sido relacionado várias vezes, nunca disputou uma partida oficial pela equipe principal do maior campeão alemão. Depois de 55 jogos pelo Bayern II na terceira divisão e na Regionalliga, foi emprestado em 2021 ao AFC Sunderland, então na terceira divisão inglesa, onde fez por merecer uma transferência em definitivo para o Eintracht Braunschweig.

Após dois anos no clube da Baixa Saxônia, Hoffmann foi para o Schalke em 2024, mas não conseguiu se firmar e voltou a Braunschweig apenas seis meses depois. Hoje, o jogador de 27 anos é capitão da equipe da segunda divisão, que ocupa atualmente a 15ª posição na tabela.

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