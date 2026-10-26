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Bayern de Munique, notícias: Matthäus se solidariza com Kompany
Após o colapso do técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, na última sexta-feira, a carga enfrentada pelos treinadores da Bundesliga foi muito discutida no fim de semana. Lothar Matthäus também entrou no debate.
No Sky 90, o ídolo do Bayern, que também teve passagens como treinador, declarou: "Os técnicos estão sob muita pressão. Não é como se você só fosse ao treino. Eu também treinei por alguns anos. Às vezes, você dorme mal porque muitos pensamentos passam pela sua cabeça, e acaba levando esses pensamentos até para os sonhos à noite. Então você acorda e, às vezes, não consegue voltar a dormir porque há muita coisa na sua cabeça."
Segundo Matthäus, isso se aplica ainda mais a Kompany: "E, naturalmente, ele é alguém que se atenta aos detalhes. Acho que pensa em futebol de manhã até a noite. E, claro, a pressão é muito grande."
Apesar da grande pressão que recai sobre todos os envolvidos no futebol profissional, especialmente no Bayern de Munique, o clube quer dar a seu técnico todo o tempo possível para se recuperar. Max Eberl voltou a confirmar isso no domingo, após a vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o SC Freiburg, em uma atualização emocionada sobre o estado de saúde do treinador. A reação do Bayern não surpreende Matthäus: "Estão dando bastante tempo a ele. Para mim, é óbvio que uma pessoa doente, que precisa de ajuda e de tempo, receba esse tempo e essa ajuda."
Matthäus também demonstrou empatia por Kompany e compreensão por sua dedicação ao trabalho, que, segundo relatos, levava o belga a passar até 18 horas por dia envolvido com futebol: "Porque você carrega toda essa responsabilidade, e ela não diminuiu. Há uns 20 anos, treinei equipes, não no nível mais alto, mas ainda assim estava sob os olhares do público e tinha responsabilidades. Todo mundo fica de olho em você. Por isso, você não quer cometer erros, quer ser perfeito. Também não quer que depois digam que fez algo errado: na tática, ao escalar o jogador errado ou talvez por não analisar o adversário como deveria."
Segundo o recordista de partidas pela seleção alemã, esse perfeccionismo faz com que outras necessidades sejam bastante prejudicadas: "E esses pensamentos passam pela sua cabeça sobretudo à noite, quando você acorda e nada acontece ao seu redor. Acontecia de eu acordar às quatro da manhã, tomar café lá pelas sete e passar três horas pensando em futebol. Isso aconteceu comigo muitas vezes, porque eu sempre me questionava: você está fazendo tudo certo?"
Bayern de Munique, notícias: Olise chama atenção com aparição inusitada
O astro do Bayern de Munique Michael Olise chamou a atenção com uma escolha de estilo antes do confronto na região de Breisgau. O francês, que não foge de looks extravagantes, desceu do ônibus da equipe com o habitual uniforme de treino e um acessório que se destacava.
Olise usava uma balaclava que não apenas cobria sua cabeça, mas também se estendia bastante para o lado. O grande logotipo na altura da testa mostrava que a peça havia sido comprada da marca de moda de luxo Mannahatta.
Bayern de Munique, rumor: este é o plano do clube para os milhões da Viessmann?
Na última semana, o Bayern de Munique vendeu o último lote de ações ainda disponível de sua sociedade anônima e, segundo relatos coincidentes da imprensa de Munique, receberá 250 milhões de euros graças à parceria com a multinacional Viessmann.
Segundo a BILD, o dinheiro deverá principalmente ser aplicado de diversas formas e reforçar o fluxo de caixa. Projetos atuais, como o Performance Center ou o estádio Unterhaching, não seriam afetados, já que podem ser financiados com fluxos de caixa existentes.
Segundo o presidente do Bayern, Herbert Hainer, a venda de 5% das ações tampouco se deu por necessidade financeira, mas pretende enviar um sinal diante da concorrência internacional: "É claro que nossa tarefa era obter um resultado muito bom para o Bayern de Munique, a fim de assegurar nossa competitividade internacional e, sobretudo, a independência do Bayern no longo prazo. Nesse processo, foi vantajoso não estarmos em uma situação de necessidade e não precisarmos necessariamente vender."
Hainer ficou especialmente satisfeito com o acordo com a Viessmann porque a empresa, que cresceu graças à tecnologia de aquecimento, é uma "empresa familiar de longa tradição" "que conhecemos há muito tempo, que compartilha nossos valores e que combina perfeitamente conosco".
Como Hainer voltou a destacar, essa afinidade é especialmente grande no caso de Max Viessmann. O CEO também passará a integrar o conselho de supervisão do Bayern de Munique. O órgão, presidido por Hainer e do qual também fazem parte os antigos dirigentes do clube Uli Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge, deverá passar dos atuais nove para dez integrantes.
Viessmann já integrava o conselho consultivo administrativo do FC Bayern München eV. A empresa mantém uma relação comercial com o clube desde 2018.
Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do clube
Data
Competição
Jogo
Quarta-feira, 28 de outubro (20h45)
Copa da Alemanha
Bayern de Munique x 1. FC Magdeburg
Sábado, 31 de outubro (18h30)
Bundesliga
Bayern de Munique x Borussia Dortmund
Terça-feira, 3 de novembro (21h)
Liga dos Campeões
Atlético de Madrid x Bayern de Munique
Sábado, 7 de novembro (15h30)
Bundesliga
Mainz 05 x Bayern de Munique