Mais notícias, reportagens e rumores sobre o Bayern de Munique:

"Deveria ganhar 45 milhões!": lenda pede renovação imediata de Olise

Nome na mira do Bayern relata negociações para renovar contrato

Hitzlsperger vê situação delicada envolvendo jogador: "Entendo que o Bayern não queira abordar o assunto"

Bayern de Munique, notícias: Matthäus dá missão clara ao clube em relação a Olise

Para Lothar Matthäus, Michael Olise ganha atualmente muito menos do que deveria no Bayern de Munique. Por isso, o recordista de jogos pela seleção alemã recomenda aos dirigentes que renovem em breve o contrato do francês e aumentem consideravelmente seu salário. Caso contrário, o maior campeão alemão poderá perder o jogador de talento excepcional nos próximos anos.

"É claro que a duração do contrato também importa. Olise está agora numa idade em que todas as portas estão abertas para ele. E, se não renovarem com ele, daqui a um ou dois anos ele não estará mais no Bayern. Porque certamente não vão deixá-lo sair de graça", disse Matthäus no programa da Bild Lothar legt los.

Atualmente, Olise ganharia cerca de 14 milhões de euros por ano. Na avaliação de Matthäus, porém, esse valor não reflete adequadamente sua importância esportiva para o clube de Munique. Para o ex-jogador de 65 anos, o ponta já pertence à faixa salarial dos atletas mais bem pagos do clube.

Próximas partidas SCF Bundesliga 12:30 FCB

"Sabemos quanto os jogadores ganham no Bayern. Ele provavelmente está em sétimo ou oitavo lugar na lista de salários. Mas, há um ano e meio, vem atuando como um dos grandes. Por isso, seria possível ajustar o salário e acrescentar um ou outro ano ao contrato. Se o clube realmente quiser manter esse jogador, terá de elevar o salário dele. Para uma faixa como a de Musiala ou Kane", explicou Matthäus.

Para o comentarista, não há dúvida de que o Bayern deve fazer todo o possível para manter Olise no clube por muitos anos. Vender o francês está fora de cogitação para ele. "Eu nunca venderia um jogador assim. Tentaria mantê-lo pelo maior tempo possível. Mas, para isso, é claro que é preciso investir mais dinheiro", ressaltou Matthäus.

O jogador de 24 anos mostra semana após semana, em campo, que mereceria esse aumento salarial. Depois de uma temporada em nível de Bola de Ouro, Olise também está entre os melhores jogadores do mundo no início da nova temporada. Em seus primeiros dez jogos oficiais, já soma impressionantes nove gols e cinco assistências.

"Ele não nos dá alegria só pelo desempenho esportivo. O espetáculo é enorme. Vou ao estádio para admirar um jogador que faz a diferença. Como acontecia com Messi ou Maradona. Olise não apenas ama a bola; a bola também o ama", elogiou o recordista de jogos pela seleção alemã.

Não surpreende, portanto, que o francês tenha atraído a atenção dos principais clubes europeus. O Real Madrid também teria grande interesse em Olise. Segundo informações, o clube espanhol tinha o francês no radar no verão passado, mas não apresentou uma proposta concreta em nenhum momento. Diante de suas atuações e de sua importância para o Bayern de Munique, sua contratação, de qualquer forma, deverá custar caro. Uma taxa de transferência superior a 200 milhões de euros parece realista.

Atualmente, Olise tem contrato com o clube de Munique até 2029. Os dirigentes do Bayern, porém, buscam uma renovação antecipada.

Getty Images

Bayern de Munique, notícias: "Saia do meu escritório!": Matthäus revela ataque de fúria de Hoeneß

Lothar Matthäus e Uli Hoeneß compartilham uma história de décadas. A convivência entre os dois começou quando Matthäus ainda jogava pelo Bayern de Munique e Hoeneß comandava o clube como dirigente. Agora, Matthäus contou uma história daquela época e revelou um ataque de fúria do atual presidente de honra.

No mesmo programa, o recordista de jogos pela seleção alemã relembrou uma multa aplicada a ele pelo Bayern na década de 1990. "A maior multa que recebi foi de 10 mil marcos alemães, porque fiz fotos publicitárias numa montanha sem autorização, para a empresa Bogner. Willy Bogner me pediu para fazer algumas fotos", contou Matthäus.

O ex-jogador, hoje com 65 anos, explicou em seguida como o episódio aconteceu: "Fiquei lá parado e as fotos foram tiradas. Havia também uma câmera da RTL acompanhando a gravação do comercial. Foi logo acima do estacionamento; só deslizei uns 50 metros morro abaixo até o meu carro."

A multa de 10 mil marcos alemães, equivalentes a cerca de 5.113 euros, porém, nunca foi descontada do salário de Matthäus. Quando o campeão mundial de 1990 percebeu isso, um mês depois, decidiu perguntar pessoalmente a Hoeneß.

"Subi então até o escritório de Hoeneß com o demonstrativo de pagamento e disse: 'Uli, vocês esqueceram os 10 mil marcos alemães da multa que recebi por esquiar sem autorização, embora eu nem estivesse esquiando.'" A reação do dirigente do Bayern, porém, esteve longe de ser amigável. "Então ele disse: 'Saia do meu escritório!'", contou Matthäus.

No fim, o ex-jogador do Bayern escapou da punição. "Os 10 mil marcos alemães até apareceram na imprensa, mas nunca foram pagos", esclareceu Matthäus.

Imago

Bayern de Munique, rumor: FCB pode perder uma estrela

No Bayern de Munique, crescem os indícios de uma saída da jogadora da seleção Klara Bühl. Segundo a Sport Bild, há muitos sinais de que a atacante deixará o campeão alemão de graça no próximo verão.

A lista de interessados é longa: o Barcelona é apontado como o candidato mais forte e já vem sendo associado a Bühl há vários meses. Mas diversos outros grandes clubes europeus também estariam avaliando a contratação da jogadora de 25 anos. Além de Arsenal e Chelsea, Manchester City, London City Lionesses e Lyon são citados como possíveis destinos.

Atualmente, Bühl ganharia cerca de 300 mil euros por ano no Bayern, o maior salário da equipe. Segundo a reportagem, porém, ela poderia até dobrar esse valor em uma transferência para Espanha, Inglaterra ou França.

Na semana passada, o kicker havia informado que ainda não havia uma decisão definitiva sobre o futuro da jogadora. A própria Bühl também deixou seu futuro em aberto recentemente. "Posso imaginar qualquer possibilidade", disse ela em outubro à ZDF. Ao mesmo tempo, a jogadora da seleção ressaltou que se sente "muito, muito bem" no Bayern. "Sei o que tenho em Munique."

Os dirigentes do clube de Munique, ainda assim, esperam uma definição em breve. A diretora de futebol feminino Bianca Rech afirmou que o clube gostaria de chegar a uma decisão sobre o futuro da jogadora, se possível, até o fim do ano.

Dentro de campo, sua saída seria uma perda considerável para o Bayern. Bühl está entre as principais jogadoras do campeão alemão e também vem demonstrando sua importância nesta temporada. Após dez partidas, já soma sete gols e nove assistências. Segundo o Soccerdonna, com valor de mercado estimado em 1,65 milhão de euros, ela é ainda a terceira jogadora mais valiosa do mundo. Seu contrato em Munique vai até 2027.

Getty Images

Bayern de Munique, notícias: ex-jogador do FCB Palhinha protagoniza momento emocionante com torcedora

Joao Palhinha protagonizou um momento especial no Benfica, de Lisboa, com um gesto comovente. O português, que se transferiu do Bayern para seu antigo clube no verão por cerca de 14 milhões de euros, incluindo bônus, realizou o grande desejo de uma jovem torcedora.

Matilde, de 15 anos, havia manifestado no Instagram o desejo de visitar o estádio do Benfica e conhecer pessoalmente o ponta Andreas Schjelderup. Palhinha soube do pedido e, segundo a Bild, prontamente assumiu a organização da visita. Matilde tem a chamada doença da borboleta, uma rara doença genética da pele na qual até os menores toques podem ser dolorosos.

No encontro emocionante, o meio-campista dirigiu palavras comoventes à jovem torcedora. "Você é uma verdadeira campeã, não tenha nenhuma dúvida disso. Meus companheiros de equipe e eu admiramos muito você. Agora somos amigos, vamos manter contato e espero vê-la mais vezes no estádio", disse Palhinha.

E não foi só isso: o português presenteou Matilde com uma camisa do Benfica e também possibilitou que ela conhecesse outras estrelas da equipe, o treinador e o presidente do clube.

Depois, Matilde expressou sua gratidão no Instagram e compartilhou seus sentimentos com os seguidores. "Às vezes, a vida me coloca diante de desafios que não são fáceis. Mas dias como este me lembram que existem pessoas que tornam o mundo mais bonito", escreveu ela.

Para encerrar, dirigiu palavras pessoais a Palhinha e ao Benfica: "Obrigada por me fazerem sentir que, apesar da minha doença, sou uma menina que pode sonhar e viver momentos mágicos."

Imago

Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB