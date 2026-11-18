Vincent Kompany também deve estar irritado: a nova proteção visual do Bayern de Munique aparentemente já está danificada. Além disso, Jesse Marsch, técnico do Canadá, revela uma conversa emocionante com Alphonso Davies, que voltou a se lesionar. Notícias e rumores do Bayern.
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Bayern de Munique, rumor: proteção contra espiões de Kompany estaria danificada
Segundo informações do jornal Bild, a nova proteção visual no centro de treinamento do Bayern de Munique, que começou a ser usada apenas no início de outubro, já está danificada.
Segundo o relato, houve um rasgo em um ponto do novo sistema de cortinas, que permite subir e descer as persianas mecanicamente. Nesse mesmo ponto, a proteção visual chegou a sair do encaixe. Uma possível causa do defeito seriam os fortes ventos registrados no início da semana em Munique, que atingiram até 65 km/h em alguns momentos.
Por isso, o técnico Vincent Kompany, já de volta ao campo de treinamento após seu colapso, teve na terça-feira apenas o campo em frente à área dos profissionais para treinar sem ser observado. Esse espaço ainda pode ser isolado com uma cortina e duas persianas controladas de forma independente. Os outros dois campos continuaram visíveis, presumivelmente por causa do dano.
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No verão, o Bayern demoliu o grande circuito de preparação física instalado pelo ex-técnico Carlo Ancelotti, que custou cerca de 1 milhão de euros em 2016/17, para criar um terceiro campo para os treinos fechados de Kompany. O projeto incluiu outra proteção visual para isolar os três campos.
Agora, Kompany terá de abrir mão da novidade por enquanto. O problema é que o Bayern também já enfrentou dificuldades no campo em frente à área dos profissionais: rajadas fortes de vento volta e meia deslocavam os toldos verticais dos trilhos. Esse sistema foi instalado no verão de 2022, sob Julian Nagelsmann. Já o campo junto à parte do prédio onde ficam os escritórios dos dirigentes vem da época de Pep Guardiola e custou 80 mil euros no outono de 2013.
Bayern de Munique, notícia: Marsch revela conversa emocionante com Davies
Jesse Marsch, técnico da seleção canadense, contou que teve uma conversa emocionante com Alphonso Davies após sua nova lesão. O lateral-esquerdo do Bayern de Munique sofreu mais uma ruptura de fibras musculares na coxa durante a pausa para as seleções.
"Tivemos uma conversa muito afetuosa depois do jogo. Alphonso me disse que não quer que as pessoas pensem que ele não deseja estar na seleção. Isso está na cabeça dele", afirmou Marsch à OneSoccer.
Davies havia jogado apenas alguns minutos na Copa do Mundo disputada em casa, no verão, também por causa de uma lesão na coxa, e foi criticado por torcedores canadenses. O jogador de 26 anos chegou a ser acusado de não dar tudo por seu país e de se poupar para o clube alemão recordista de títulos. Afinal, Davies já havia perdido diversas partidas da seleção, inclusive porque sofreu uma ruptura do ligamento cruzado quando estava com a equipe nacional no ano passado.
Marsch rebateu as críticas. "Ele adora estar conosco e representar seu país. Até mesmo ser o capitão é uma grande honra para ele", disse. Segundo o técnico, Davies já havia reclamado de dores antes da partida em que acabou se lesionando e passou por uma ressonância magnética, que não apontou nenhuma alteração.
No fim, Davies se lesionou após apenas seis minutos em campo, sem contato com um adversário. "Ele não estava se sentindo bem e agora sabe que, em situações assim, precisa fazer uma pausa e ouvir o próprio corpo. É claro que queremos Alphonso na nossa equipe. Ele é nosso melhor jogador. Ver como ele jogou recentemente pelo Bayern é empolgante. Mas todos nós queremos o melhor para ele", explicou Marsch.
Davies revelou depois que danificou várias lixeiras por frustração. "Perdi a cabeça no vestiário, não sabia o que estava acontecendo", disse. Ainda não há prazo definido para seu retorno. O Bayern informou apenas que o veloz ídolo da torcida ficará "fora por enquanto".
Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos da equipe
Data
Competição
Jogo
Sexta-feira, 20 de novembro (20h30)
Bundesliga
Bayern de Munique x 1. FC Köln
Quarta-feira, 25 de novembro (21h)
Champions League
OSC Lille x Bayern de Munique
Sábado, 28 de novembro (15h30)
Bundesliga
Hamburger SV x Bayern de Munique
Terça-feira, 1º de dezembro (20h45)
Copa da Alemanha
Bayern de Munique x Hertha BSC
Sexta-feira, 4 de dezembro (20h30)
Bundesliga
Bayern de Munique x SC Paderborn