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Bayern, notícias: Sepp Maier pisa no freio com Jonas Urbig

Sepp Maier pediu paciência com Jonas Urbig em entrevista ao Münchner Abendzeitung.

"O hype em torno de Urbig é demais para mim", disse a lenda dos goleiros, ressaltando ao mesmo tempo que sua crítica não se dirigia expressamente ao novo camisa 1 em potencial do Bayern de Munique: "Não porque eu não ache o garoto bom, muito pelo contrário. Ele tem um talento enorme. Mas para mim está tudo indo rápido demais."

Urbig já vem sendo tratado como sucessor de Manuel Neuer no gol do Bayern e também é considerado um potencial goleiro titular da seleção alemã. Segundo informações, o ex-jogador do Colônia fará sua estreia pela equipe da DFB no duelo com a Sérvia, pela Nations League.

Maier, porém, considera essa ascensão acelerada precoce demais. "Alguns bons jogos, e ele já deve ser o novo número 1 da Alemanha. Por quê? Deixem-no primeiro se tornar o número 1 no Bayern", afirmou, apontando que Urbig ainda está atrás de concorrentes estabelecidos em ambos os casos. O fato de Marc-Andre ter Stegen ser inicialmente o número 1 de Jürgen Klopp no Ajax de Amsterdã também é compreensível para o ex-goleiro de 82 anos. "O que há de tão ruim nisso? Ele tem 23 anos. Ter Stegen jogou durante anos no mais alto nível."

Urbig precisa primeiro de ritmo de jogo regular e tem de provar seu valor no mais alto nível antes de ser chamado para algo maior. "Ele precisa jogar, ganhar experiência, cometer erros, disputar a Champions League e mostrar que também está de volta depois de uma partida ruim. Ninguém vira goleiro da seleção com base em uma previsão", enfatizou Maier, antes de acrescentar: "Potencial não defende nenhuma bola no sábado. Você não ganha experiência no treino, nem porque todo mundo fala do quão bom você pode ser um dia. Você tem de ir para o gol e entregar."

A lenda do clube de Munique, porém, acredita que Urbig pode dar o salto para a elite absoluta do futebol mundial "em algum momento". "Ele tem o que é preciso para isso. Mas entre 'em algum momento' e 'agora' há muita coisa."

Urbig também acertou com Neuer nesta temporada que atuará regularmente no gol. Até agora, nesta ainda jovem temporada, foram duas partidas (VfL Osnabrück e SV Elversberg), nas quais Urbig sofreu o mesmo número de gols.

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Bayern, notícias: Nathaniel Brown abre o jogo sobre transferência para o FCB

Nathaniel Brown revelou como aconteceu sua transferência de 55 milhões de euros do Eintracht Frankfurt para o Bayern de Munique neste verão.

"Sendo bem honesto: eu não teria imaginado que o Bayern algum dia entraria em contato comigo. E então tudo aconteceu tão rápido!", disse o versátil lateral-esquerdo em entrevista à revista do clube de Munique 51 e explicou: "Quando meu empresário me contou sobre o interesse, eu disse na hora: não quero ouvir nada diferente. Sou da Baviera, posso continuar na Alemanha e estou indo para o melhor time do país, um dos maiores clubes do mundo."

Depois de conversas positivas com o técnico Vincent Kompany, Brown ficou imediatamente empolgado. "E minha família e meus amigos também são todos grandes torcedores do Bayern. Então não havia duas opiniões sobre isso. Para mim, ficou claro na mesma hora que eu queria ir para o Bayern", afirmou.

Brown também falou sobre a escolha da camisa 11. "Alguns se surpreenderam com a minha escolha. Mas simplesmente já não havia tantos números livres, e o 21, que eu usava em Frankfurt, também já estava ocupado. Então pensei: por que não tentar algo novo? Por que não a 11?", disse, acrescentando: "Eu também posso ser usado mais à frente, então de certa forma ela combina comigo. Talvez simplesmente tivesse que ser assim, e tudo bem."

No início da temporada, Brown chegou mesmo a ser utilizado por Kompany na posição de camisa 10. Na lateral esquerda, Alphonso Davies está atualmente um pouco à frente.

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