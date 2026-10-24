Mais notícias e rumores sobre o Bayern de Munique:

Lennart Karl estaria sendo visto com reservas no Bayern

Bayern de Munique: Hoeneß quer ter uma conversa séria com Karl

Bayern de Munique confirma: Kompany foi levado ao hospital após sofrer um colapso

Bayern de Munique, notícias: Uli Hoeneß faz críticas contundentes a Karl-Heinz Rummenigge

O presidente de honra do Bayern de Munique, Uli Hoeneß, fez críticas a Karl-Heinz Rummenigge, seu colega no conselho de supervisão, ao falar sobre Max Eberl.

Em entrevista ao Welt am Sonntag, Hoeneß afirmou que não gostou da decisão de Rummenigge de tornar pública sua abstenção na votação sobre a renovação do contrato do diretor de futebol Max Eberl, anunciada no fim de agosto. "Acho uma pena que ele tenha dito isso publicamente, não era necessário", afirmou Hoeneß sobre seu companheiro de longa data. "Temos opiniões diferentes sobre esse assunto."

Depois de já terem surgido notícias sobre a abstenção de Rummenigge, o ex-dirigente do Bayern confirmou ao Abendzeitung, no fim de setembro: "Pensei por muito tempo se deveria votar 'não' à renovação de Max. Só durante a reunião decidi me abster."

Próximas partidas SCF Bundesliga 12:30 FCB

Hoeneß ressaltou, porém, que sua relação com Rummenigge continua "totalmente intacta". "Está até melhor do que nunca", disse o dirigente de 74 anos. A crítica de Hoeneß ganha um sabor peculiar porque ele próprio lançou dúvidas publicamente sobre Eberl há alguns meses. Uma declaração do presidente de honra na época da final da Copa da Alemanha, em maio, por exemplo, causou alvoroço. Apesar do sucesso na temporada anterior e da evolução positiva da equipe desde que Eberl assumiu o cargo, no primeiro semestre de 2024, Hoeneß disse que a tendência em relação ao futuro do dirigente era de apenas "60 a 40 a favor de uma renovação".

Agora, Hoeneß explicou: "Também fui crítico em relação a Max por um tempo. Por exemplo, achávamos que não estávamos bem informados e que alguns contratos eram caros demais." Uma conversa franca com Eberl, da qual Rummenigge e o presidente Herbert Hainer também teriam participado, teria, no entanto, acalmado os ânimos. "Desde então, Max fez um bom trabalho e evoluiu na direção certa", elogiou Hoeneß.

Eberl, por sua vez, já havia adotado um tom diplomático na época das declarações de Hoeneß que levantaram dúvidas durante a final da Copa da Alemanha. "Se alguém tem dúvidas, isso é legítimo, tem esse direito. Então conversamos a respeito e vemos como as coisas seguem no futuro", disse ele à ARD na ocasião. O novo contrato do dirigente de 53 anos vai até 2029.

Getty Images

Bayern de Munique, notícias: Uli Hoeneß renovaria novamente com Vincent Kompany já agora

Uli Hoeneß está muito satisfeito com o trabalho do técnico Vincent Kompany e deixou isso claro ao falar sobre o belga na mesma entrevista.

Ele afirmou que "não consegue imaginar um técnico melhor no momento. Outro dia, disse a Vincent que, na verdade, já deveríamos renovar seu contrato agora, embora o atual vá até 2029", ressaltou Hoeneß. "Se ele viesse até nós amanhã querendo isso, eu, pessoalmente, faria a renovação imediatamente."

Kompany assumiu o Bayern no verão de 2024 e, desde então, promoveu uma evolução muito positiva no clube. Sob o comando do ex-zagueiro de classe mundial, o Bayern conquistou o título alemão duas vezes com autoridade e, na temporada passada, também venceu a Copa da Alemanha pela primeira vez após um jejum de seis anos. Na Champions League de 2025/26, o Bayern foi eliminado apenas na semifinal, por uma margem pequena, pelo futuro campeão Paris Saint-Germain.

Kompany havia renovado pela primeira vez com o clube de Munique em outubro do ano passado, assinando até 2029. Na época, surgiram relatos de que, antes disso, clubes como o Manchester City, onde Kompany jogou durante anos, já haviam se movimentado para tentar contratar o técnico de 40 anos.

No momento, o estado de saúde de Kompany causa preocupação. O técnico do Bayern, que vinha sofrendo com uma infecção viral, teve um colapso na tarde de sexta-feira enquanto acompanhava o treino do segundo time. Kompany foi então levado a um hospital em Munique, onde "será submetido a exames detalhados e permanecerá sob cuidados médicos. Até segunda ordem, sua comissão técnica ficará responsável pelos treinos e jogos", informou o Bayern.

Getty Images

Bayern de Munique, notícias: Joshua Kimmich provavelmente também desfalcará a equipe em Freiburg

O meio-campista Joshua Kimmich provavelmente também não estará à disposição do Bayern de Munique para o importante jogo da Bundesliga contra o SC Freiburg, no domingo.

Segundo a Sky , Kimmich continua ausente devido a uma morte na família. Por esse motivo, o jogador de 31 anos já havia ficado fora da lista de relacionados para a partida da Champions League contra o Arsenal, disputada durante a semana.

Getty Images

Bayern de Munique, notícias: Neuer vai continuar jogando? Hoeneß não descarta nada

O presidente de honra Uli Hoeneß não descarta que o goleiro Manuel Neuer, do Bayern de Munique, continue a carreira após o fim de seu contrato, no próximo verão.

"Vamos esperar para ver. Ainda não dá para dizer como será a temporada nem se Manuel continuará em forma. Ao mesmo tempo, não podemos determinar que ele pare de jogar futebol", disse Hoeneß ao Welt am Sonntag. Neuer "prestou enormes serviços ao clube. Não esqueci o que vivemos e conquistamos com ele desde 2011".

De modo geral, considera-se provável que Neuer se aposente ao fim da atual temporada, quando terá 41 anos. Como noticiou recentemente a revista kicker, os dirigentes do Bayern podem conversar já durante a pausa de novembro para as seleções, ou, no mais tardar, por volta da virada do ano, com Neuer e também com o terceiro goleiro Sven Ulreich, cujo contrato igualmente termina em 2027. A ideia é definir se os dois permanecerão por mais um ano ou não.

Jonas Urbig já está sendo preparado para suceder Neuer, e o jogador de 23 anos vem recebendo minutos em campo regularmente. "Jonas Urbig terá essa oportunidade. Todos no Bayern estão preparados para isso", ressaltou Hoeneß.

Getty Images

Bayern de Munique, rumor: perda de um ponto e multa para o Bayern II

O fato de os ultras do Bayern terem acendido sinalizadores no clássico da cidade disputado pelo segundo time do clube contra o 1860 Munique, no fim de semana passado, provavelmente custará caro à equipe do técnico Dante.

Segundo uma reportagem do jornal Bild, a Federação Bávara de Futebol aplicará ao segundo time do maior campeão alemão, entre outras punições, a perda de um ponto na Regionalliga Bayern. O Bayern também receberá uma multa de 15 mil euros, de acordo com a publicação.

Depois que o 1860 marcou, aos 51 minutos, para fazer 3 a 2 naquele momento, na derrota por 4 a 2 para o Bayern II, uma grande quantidade de artefatos pirotécnicos foi acesa no setor da torcida do Bayern. A partida ficou paralisada por cerca de quatro minutos.

A perda do ponto seria ainda mais amarga porque o Bayern II precisa de cada ponto para, após um início de temporada ruim, talvez ainda disputar o acesso à terceira divisão. Atualmente, a equipe de Dante ocupa a 12ª posição, 14 pontos atrás do líder FC Memmingen. No entanto, disputou três jogos a menos que o Memmingen e, com uma sequência de vitórias, poderia voltar a mirar as primeiras posições.

A partida contra o DJK Vilzing, marcada para sábado, foi cancelada. Segundo o Bild, o motivo foi o colapso do técnico do Bayern, Vincent Kompany, ocorrido na sexta-feira durante o treino do segundo time. Muitos dos presentes teriam ficado "em choque".

Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos da equipe