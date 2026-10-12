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Bayern de Munique, notícias: dirigente não descarta contratação de Erling Haaland

Em meio ao escândalo financeiro do Manchester City, o presidente Herbert Hainer falou sobre uma possível contratação de Erling Haaland pelo Bayern de Munique.

O norueguês poderia deixar os Skyblues, assim como várias outras estrelas, já que o clube corre até o risco de rebaixamento compulsório por causa de suas numerosas infrações. O ManCity já recorreu da decisão de uma comissão independente, mas, diante da complexidade da situação, não se espera uma definição em breve.

Hainer, porém, não vê no momento necessidade de uma contratação do porte de Haaland, dada a qualidade do ataque do Bayern. "Temos um ataque excelente com Michael Olise, Harry Kane e Luis Díaz. Marcamos mais de 100 gols no último ano e estamos muito bem servidos no setor ofensivo", disse à Bild TV, ao ser questionado se Haaland seria uma opção caso seu clube recebesse uma punição severa.

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Hainer, no entanto, também não quis descartar a possibilidade de Haaland se tornar um assunto no Bayern algum dia. "Se estivermos falando de um momento daqui a alguns anos, voltaríamos a analisar a situação", explicou. Enquanto isso, Barcelona e Real Madrid já demonstraram interesse pelo artilheiro, segundo informações recentes da imprensa espanhola.

Haaland, que tem contrato em Manchester até 2034, já esteve várias vezes na mira do Bayern. Uma delas foi na época da saída de Robert Lewandowski para o Barça, em 2022. Outra foi quando Haaland ainda marcava gols em seu país pelo Molde FK (de 2017 a 2019), antes de passar por RB Salzburg e Borussia Dortmund e chegar ao ManCity em 2022. Hoje, ele tem 26 anos.

No comando do ataque do Bayern, o presente e, ao que tudo indica, também o futuro próximo pertencem a Kane, cujo contrato, válido até o verão de 2027, deve ser renovado em breve.

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Notícias do Bayern: ex-jogador Jürgen Kohler expressa dúvidas sobre Jonas Urbig

Jürgen Kohler, que teve contrato com o Bayern de Munique de 1989 a 1991, afirmou em sua coluna para a revista kicker que, no momento, seria cedo demais para Manuel Neuer ser substituído por seu sucessor apontado, Jonas Urbig.

"Ainda não vejo Jonas Urbig pronto para substituir Neuer imediatamente. Ele é um bom goleiro, mas também é jovem e ainda precisa trabalhar alguns aspectos", escreveu o campeão europeu de 1996. O jogador de 23 anos tem muitas qualidades e talento, mas ainda lhe falta a experiência necessária. "O jovem Neuer também pagou o preço do aprendizado e só conquistou certa maturidade e uma excelente reputação depois de muitas partidas."

Neuer teve culpa em pelo menos um gol no empate por 2 a 2 com o Augsburg no fim de semana. "Considerando a temporada como um todo, ele continuará atuando em alto nível, mesmo que já não seja aquele nível excepcional com que estabeleceu padrões", ressaltou Kohler. "No caso de um jogador da qualidade dele, os erros chamam especialmente a atenção e ficam na memória."

Ao que tudo indica, Neuer encerrará a carreira após esta temporada, como já sugeriu várias vezes nas últimas semanas. Urbig é considerado seu sucessor designado. Assim como na temporada passada, o ex-jogador do Colônia recebe oportunidades regulares para facilitar sua transição à condição de herdeiro do posto ocupado há anos pelo camisa 1. Ele também já é apontado como futuro goleiro titular da seleção alemã.

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