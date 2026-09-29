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Bayern de Munique, notícias: Uli Hoeneß confirma encontro secreto com Pep Guardiola

No início da semana passada, os dirigentes do Bayern de Munique, Uli Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge, marcaram um jantar secreto com Pep Guardiola. No entanto, o assunto não foi um possível retorno do treinador atualmente sem clube ao FCB.

"É verdade que nos encontramos", confirmou Hoeneß agora ao jornal Bild. O patrono do Bayern destacou: "Pep, Karl-Heinz e eu temos uma grande amizade. Tivemos uma noite maravilhosa."

Para o encontro em um restaurante de luxo de Munique, do qual também participaram as esposas de Hoeneß (Susi) e Rummenigge (Martina), o atual técnico do FCB, Vincent Kompany, também havia sido originalmente convidado a pedido de Guardiola. No entanto, o belga precisou cancelar por causa de um encontro de treinadores em Stuttgart. "Vamos repetir com prazer esse jantar com Vincent e Pep na próxima oportunidade", disse Hoeneß.

Guardiola foi técnico do Bayern de 2013 a 2016, depois de ter sucedido Jupp Heynckes após a conquista da Tríplice Coroa. Após três títulos da Bundesliga e dois da Copa da Alemanha, o espanhol assinou com o Manchester City. No verão, o jogador de 55 anos deixou os Skyblues para fazer uma pausa por tempo indeterminado.

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Bayern de Munique, notícias: Thomas Tuchel não dá descanso a Harry Kane

O técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, explicou em entrevista ao Standard que Harry Kane, do Bayern de Munique, estará "obrigatoriamente" no time titular da Three Lions "nos quatro jogos" da Nations League.

"Para ser honesto, eu preferiria não rodar. Não tenho certeza se isso é possível. Meu cenário ideal seria entrar em campo repetidamente, com pelo menos seis ou sete jogadores do time titular em quem confiamos", disse Tuchel.

Com isso, Kane não voltará especialmente descansado a Munique após a longa pausa para os jogos de seleções. A Inglaterra disputará a última das quatro partidas na próxima terça-feira à noite, contra a Tchéquia. Para o Bayern, a sequência continua no sábado seguinte, fora de casa, contra o Augsburg, pela Bundesliga.

A Inglaterra havia sido derrotada por 3 a 2 pela atual campeã mundial Espanha na primeira rodada - também porque Kane desperdiçou um pênalti. Na terça-feira, será disputado o jogo de ida contra a Tchéquia. Tuchel pediu: "Temos que ser proativos e dar tudo de nós. Não há espaço para um jogo conservador ou econômico. É assim que o time quer jogar, é assim que queremos jogar, então vamos em frente. Será um cenário diferente, um ambiente diferente e um desafio diferente."

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Bayern de Munique, notícias: Konrad Laimer se junta à seleção da Áustria

Konrad Laimer se recuperou de sua lesão muscular e voltou aos treinamentos com o grupo da Áustria. Com isso, após seu retorno da seleção, ele também volta a ser uma opção no Bayern de Munique.

O versátil defensor havia sofrido uma ruptura de fibra muscular na região dos adutores pouco antes da pausa para os jogos de seleções e, no início da Data Fifa, treinou inicialmente de forma individual na Säbener Straße.

A seleção austríaca enfrenta a Irlanda na quinta-feira, em Dublin, antes de encarar Kosovo no domingo, em Prishtina.

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