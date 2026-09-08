Bayern de Munique, notícias e rumores: assim é o plano de retorno do FCB para Jamal Musiala

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Bayern de Munique, rumor: assim deve ser o plano de retorno de Musiala

No último sábado, Jamal Musiala fez sua estreia em jogo oficial pelo Bayern nesta temporada. O jogador de 23 anos entrou aos 12 minutos do segundo tempo no lugar de Lennart Karl, em Schalke. As primeiras impressões foram bastante positivas. Mesmo que tecnicamente pouca coisa tenha funcionado no 0 a 0 contra o time promovido, Musiala pareceu veloz, participativo e robusto.

Foi a primeira atuação do jogador da seleção depois de ele ter sido afastado das partidas após seus colapsos em dois amistosos, há poucas semanas, em consequência de uma disfunção neurológica. Com isso, Musiala perdeu a Supercopa, em Dortmund, contra o BVB (2 a 1), o jogo de abertura da Bundesliga contra o VfB Stuttgart (5 a 1) e a partida da primeira fase da Copa da Alemanha contra o VfL Osnabrück (3 a 1).

"Depois dos incidentes, demos a ele um pouco da tranquilidade de que precisava", disse o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, após a partida em Schalke. "A medicação foi ajustada e depois, em conversa com os médicos, com a comissão técnica e, naturalmente, com ele, vimos como ele se sentia e que então estava pronto para estar hoje conosco. Por isso, ele também é uma opção absoluta e será utilizado novamente de imediato quando estiver no elenco. Estamos felizes por ter o Jamal de volta, para que ele decida os jogos para nós."

Como informa agora o Bild , Musiala deve seguir sendo reintegrado com cautela e "receber, pouco a pouco, mais minutos". Ele também deve fazer pausas repetidamente para manter a carga dentro dos limites. Tudo isso deve ocorrer, segundo o Bild, em estreita coordenação com o técnico Vincent Kompany.

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Bayern de Munique, rumor: onde está o problema com Christoph Freund?

Como informa o Münchner Abendzeitung, o Bayern quer renovar o contrato de seu diretor esportivo, que vai até 2027, de preferência antes da assembleia geral de novembro. Depois que o CEO Jan-Christian Dreesen e o diretor esportivo Max Eberl se vincularam ao recordista alemão para além do próximo verão, o triunvirato deve ser completado com o austríaco.

No entanto, Freund estaria atualmente em uma "fase de reflexão". Segundo a AZ, o futuro do chefe de scouting Nils Schmadtke tem um papel nisso. Assim como Freund, ele também tem contrato até 2027. Caso Schmadtke, que é visto como homem de confiança de Eberl, saia, "Freund poderia instalar um chefe de scouting de acordo com suas ideias".

Os sinais apontam para uma renovação com Freund, já que ele desfruta constantemente de boa reputação e seu trabalho, sobretudo no campus, é valorizado. Sua relação com o técnico Vincent Kompany também seria muito boa.

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Bayern de Munique, notícia: Harry Kane quer ganhar a Champions League

O astro do ataque Harry Kane quer finalmente conquistar com o Bayern, nesta temporada, o tão sonhado título da Champions League. "Estamos muito perto", disse o jogador de 33 anos antes da estreia na principal competição europeia na quinta-feira (21h/DAZN), contra o Bodö/Glimt, à TNT Sports: "Na temporada passada, pequenos detalhes fizeram a diferença. Estamos entrando nesta temporada dizendo: tem que ser o nosso ano."

Após a amarga eliminação na semifinal para o depois campeão Paris Saint-Germain na temporada passada, o time de Munique anseia por seu sétimo título na principal competição europeia.

Na Champions League, porém, "não se trata apenas de ser o melhor time. Às vezes, também é preciso ter a sorte necessária no momento certo", afirmou Kane: "A questão é se conseguimos fazer essa pequena diferença que é necessária para avançar e ganhar a Champions League. Esse é o meu objetivo. E é o objetivo de toda a equipe."

Também por isso ele ainda não pensou em encerrar a carreira, enfatizou o capitão da seleção inglesa. "Ainda há coisas no nível de clubes que eu quero ganhar. O mesmo vale para a seleção", disse Kane, que na temporada passada marcou impressionantes 73 gols pelo Bayern e pela Inglaterra: "Por isso, para mim, trata-se de aproveitar esse momento pelo maior tempo possível."

(SID)

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