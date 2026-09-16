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Bayern de Munique, rumor: Kasper como sucessor de Dreesen?

O diretor-executivo Jan-Christian Dreesen aparentemente possui no Bayern de Munique uma cláusula que lhe permite estender unilateralmente, por meio de uma opção, seu contrato com o recordista alemão, datado até 2029, até 2030.

Isso foi divulgado pelo portal Absolut Bayern. Dreesen havia renovado seu vínculo com o Bayern recentemente, junto com o diretor esportivo Max Eberl, até 2029. Os contratos anteriores venceriam em 2027.

Ainda assim, os muniquenses parecem já estar se preparando para um período pós-Dreesen. A reportagem diz que Rouven Kasper, novo diretor de marketing contratado no início do ano junto ao VfB Stuttgart, poderia alimentar esperanças de assumir o principal cargo na Säbener Straße.

Recentemente, ele chamou atenção com alguns acordos de patrocínio lucrativos, além da cooperação com a NHL. No FCB, o trabalho do dirigente de 44 anos é valorizado, segundo a publicação.

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Bayern de Munique, rumor: o FCB vai contratar uma superpromessa?

O Bayern de Munique aparentemente faz parte de uma série de clubes que demonstram interesse em uma transferência da superpromessa JJ Gabriel, de apenas 15 anos, do Manchester United. Isso foi informado por The Athletic.

De acordo com o Telegraph, o atacante teria comunicado aos responsáveis dos Red Devils que eles deveriam cancelar seu registro, pois ele quer deixar o clube de qualquer maneira.

O jovem é considerado um dos maiores talentos, e na Inglaterra tem, entre outros, o apelido de "Kid Messi". Na temporada passada, ele foi eleito o melhor jogador da Premier League Sub-18.

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Bayern de Munique, rumor: FCB oficializa acordo milionário

O Bayern de Munique e a Ursapharm Arzneimittel GmbH, com sua marca HYLO, seguem com sua colaboração. A parceria existente desde 2017 será prorrogada por mais três anos, até 2029, como Gold Partner. O recordista alemão anunciou isso na terça-feira.

"No esporte como na vida, ter visão é algo elementar. A parceria entre o Bayern de Munique e a HYLO é marcada há quase dez anos por confiança, continuidade e objetivos em comum. Por isso, estamos ainda mais felizes por não apenas dar sequência a essa colaboração até 2029, mas também por ampliá-la para nossas equipes de basquete e feminina, além da equipe de e-sports", declarou o diretor de marketing Rouven Kasper.

Quanto um Gold Partner paga ao Bayern de Munique não é publicamente conhecido. Segundo relatos da mídia, no entanto, deve haver um valor estimado entre três e cinco milhões de euros por ano.

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