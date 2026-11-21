Jan-Christian Dreesen faz um pedido polêmico à Bundesliga, Pep Guardiola elogia sua passagem por Munique e o Bayern pode ir ao mercado no inverno. Notícias e rumores sobre o clube.
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Bayern de Munique, notícias: Dreesen faz pedido polêmico à Bundesliga
A conquista da Bola de Ouro por Harry Kane também valeu muito a pena para o Bayern de Munique de olho em futuras contratações. Ao menos é o que pensa o dirigente Jan-Christian Dreesen.
"Isso mostra que, no Bayern, você não pode apenas disputar títulos, mas também a Bola de Ouro. É muito importante para nós quando atuamos no mercado de transferências e queremos convencer jogadores a vir para a Bundesliga", explicou ele em entrevista ao AZ.
Dreesen ainda fez um pedido polêmico à liga: "Ela teria de nos pagar um extra, porque não há nada melhor para a Bundesliga do que ter o melhor jogador da atualidade, inclusive para promover sua própria imagem. Isso também beneficia os outros clubes e, sobretudo, a liga. Aumenta a atratividade e deveria servir de incentivo para que todos os outros clubes também acelerem o ritmo."
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Bayern de Munique, notícias: Pep Guardiola elogia passagem por Munique
Pep Guardiola, que treinou o Bayern de Munique durante três anos, de 2013 a 2016, elogiou sua passagem pelo clube mais vezes campeão da Alemanha em entrevista à Bundesliga-Magazin. "O período em Munique foi o melhor para nós como família", disse o espanhol. "Nossos filhos tinham cinco, nove e doze anos na época. Estávamos todos juntos; hoje, eles entram em contato com a mamãe e o papai pelo celular ou pelas redes sociais."
Em Munique, ele encontrou "tudo o que havia sonhado. O Bayern de Munique é um clube que sempre funciona, independentemente do treinador, dos jogadores ou da comissão técnica. É um clube extraordinário", avaliou Guardiola, que também aprendeu muito na Bundesliga: "A maneira como vocês atacam e defendem na Alemanha. Foi uma experiência incrível para mim, e sou mais do que grato pelo que aprendi aqui."
Ele também elogiou expressamente a cultura dos torcedores alemães e disse que "não esquecerá" os estádios do país. "Além de Munique, Dortmund, Mönchengladbach, Leverkusen, Frankfurt, Schalke e Stuttgart, e os torcedores desses lugares: é isso que ficará para sempre na memória", explicou. "Ganhar títulos, sim, é bom, é importante e dá a você a chance de continuar como treinador no ano seguinte. Mas o ambiente nos estádios e os torcedores da Bundesliga, isso eu nunca vou esquecer."
Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do clube
Data
Competição
Jogo
Quarta-feira, 25 de novembro (21h)
Champions League
OSC Lille x Bayern de Munique
Sábado, 28 de novembro (15h30)
Bundesliga
Hamburger SV x Bayern de Munique
Terça-feira, 1º de dezembro (20h45)
Copa da Alemanha
Bayern de Munique x Hertha BSC
Sexta-feira, 4 de dezembro (20h30)
Bundesliga
Bayern de Munique x SC Paderborn