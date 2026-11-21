Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Jan-Christian Dreesen faz uma exigência polêmica à Bundesliga, Pep Guardiola elogia seus tempos em Munique e o Bayern pode ir ao mercado no inverno. Notícias e rumores do clube.

Mais notícias e artigos sobre o Bayern de Munique:

Indicado por Jogi Löw! Bayern estaria de olho em ex-astro da seleção alemã

Klopp é fã dele! Bayern vai contratar uma revelação da seleção alemã?

Debate sobre Musiala! Conselho de supervisão teria posição clara sobre declarações de Hoeneß

Bayern, notícias: Dreesen faz exigência polêmica à Bundesliga

A conquista da Bola de Ouro por Harry Kane compensou plenamente para o Bayern também pensando em futuras contratações. Pelo menos é o que avalia o dirigente Jan-Christian Dreesen.

"Isso mostra que, no Bayern, você pode disputar não só títulos, mas também a Bola de Ouro. É extremamente importante para nós quando atuamos no mercado de transferências e queremos convencer jogadores a vir para a Bundesliga", explicou ele em entrevista ao AZ.

Publicidade Publicidade

Dreesen ainda fez uma exigência polêmica à liga, que "deveria nos pagar um extra, porque nada melhor pode acontecer à Bundesliga do que ter o melhor jogador da atualidade, inclusive para sua própria promoção. Isso beneficia também os outros clubes e, sobretudo, a liga. Aumenta a atratividade e deveria servir de incentivo para que todos os outros clubes também se empenhem."

Getty Images

Tópicos relacionados

Futebol Grátis SportyNet ✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+). ✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras. ✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Bayern, notícias: Pep Guardiola elogia seus tempos em Munique

Pep Guardiola, que treinou o Bayern por três anos, de 2013 a 2016, elogiou sua passagem pelo clube alemão em entrevista à revista da Bundesliga. "O período em Munique foi o melhor para nós como família", disse o espanhol. "Nossos filhos tinham cinco, nove e 12 anos na época. Naquele tempo, estávamos todos juntos; hoje eles falam com a mãe e o pai pelo celular ou pelas redes sociais."

Na cidade cortada pelo rio Isar, ele encontrou "tudo o que havia sonhado. O Bayern de Munique é um clube que sempre funciona, não importa quem seja o técnico, quem sejam os jogadores ou a comissão técnica. Esse clube é extraordinário", afirmou Guardiola, que também aprendeu muito na Bundesliga para sua evolução: "A maneira como vocês atacam na Alemanha, como defendem. Foi uma experiência incrível para mim, e sou mais do que grato pelo que aprendi aqui."

Publicidade

Ele também elogiou expressamente a cultura das torcidas alemãs e disse que "não vai esquecer" os estádios do país. "Além de Munique, também Dortmund, Mönchengladbach, Leverkusen, Frankfurt, Schalke, Stuttgart e as torcidas de lá. É isso que ficará para sempre na memória", explicou. "Ganhar títulos, sim, é bom, é importante e dá a você a chance de continuar como técnico no ano seguinte. Mas o ambiente nos estádios, as torcidas da Bundesliga, isso eu nunca vou esquecer."

Getty Images

Bayern, rumor: reforços no inverno?

Manuel Neuer, Alphonso Davies, Luis Diaz, Jamal Musiala, Ismael Saibari, Serge Gnabry e, agora, Harry Kane e Michael Olise . A lista de lesionados do Bayern é longa, mas o clube aparentemente mantém uma posição clara sobre possíveis contratações em janeiro.

Publicidade

Segundo a Sport Bild , o clube não vê necessidade de ir ao mercado de transferências em janeiro. Os dirigentes consideram o elenco forte o suficiente, apesar das lesões.

A única exceção: se outros jogadores se lesionarem até a pausa de inverno ou ficarem fora por um período prolongado, os dirigentes poderão reavaliar a situação e mudar de ideia.

Publicidade

Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do clube