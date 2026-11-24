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O Bayern de Munique sofreu um duro golpe após Harry Kane romper um ligamento do tornozelo esquerdo contra o Colônia. Com o vencedor da Bola de Ouro de 2026 fora pelos próximos meses, o clube alemão já avalia uma extensa lista de reforços para janeiro, que inclui uma promessa avaliada em 60 milhões de euros.

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Lesão de Kane representa duro golpe para o Bayern

O Bayern sofreu um grande revés depois que Kane sofreu uma lesão grave no tornozelo esquerdo durante o empate por 1 a 1 com o Colônia, pela Bundesliga, na noite de sexta-feira. O atacante da Inglaterra, de 33 anos, precisou sair aos 20 minutos após uma disputa com Joel Schmied, o que imediatamente preocupou a comissão técnica.

Exames posteriores confirmaram o pior temor do clube: o vencedor da Bola de Ouro de 2026 rompeu o ligamento da sindesmose do tornozelo esquerdo. Sua ausência prolongada deixa o técnico Vincent Kompany sem sua principal arma ofensiva em um período crucial da temporada.

Bayern mira Tresoldi, destaque do Brugge avaliado em 60 milhões de euros

Diante de um calendário apertado e de objetivos ambiciosos na Europa, a diretoria do Bayern não perdeu tempo e começou a analisar o mercado de transferências de inverno. Segundo o Bild e a La Gazzetta dello Sport, o clube avalia vários candidatos para a janela de janeiro.

O atacante Nicolo Tresoldi, do Club Brugge, desponta como um dos principais alvos da lista do Bayern. O jogador de 22 anos, que defende a seleção sub-21 da Alemanha e também está no centro de uma disputa entre Alemanha e Itália para representá-las internacionalmente, se firmou como um dos jovens atacantes mais cobiçados da Europa.

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Suas boas atuações na Bélgica já despertaram o interesse do Milan, o que significa que o Bayern enfrentará forte concorrência por sua contratação. Segundo relatos, o Club Brugge estipulou o alto valor de 60 milhões de euros para liberar Tresoldi no meio da temporada.

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Destaque do Frankfurt e atacantes da Premier League são monitorados

A equipe de recrutamento do Bayern também busca opções fora da Bélgica. O Bild aponta Younes Ebnoutalib, atacante do Eintracht Frankfurt, como outro forte candidato. O jogador de 23 anos tem sido uma das revelações da temporada, com oito gols em 12 partidas, e desperta comparações internas com um jovem Robert Lewandowski, além da admiração de Jurgen Klopp.

Relatos na Itália indicam que o Bayern também acompanha Ricardo Pepi, ex-atacante do Augsburg que joga no PSV Eindhoven, e Igor Thiago, do Brentford. Ambos têm histórico comprovado como artilheiros enquanto Kompany avalia suas opções táticas.

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Dupla do Monaco e ex-atacante completam lista para janeiro

Outras alternativas são monitoradas na Ligue 1, onde Paris Brunner e Folarin Balogun, ambos do Monaco, seguem sob análise dos dirigentes do Bayern. Brunner, ex-promessa do Borussia Dortmund, oferece grande potencial a longo prazo, enquanto Balogun continua sendo acompanhado de perto pela diretoria do clube alemão.

Sky Sport Germany também levantou a possibilidade de um velho conhecido voltar à Allianz Arena ao citar Eric Maxim Choupo-Moting como uma opção, já que seu contrato termina em alguns meses. Embora nenhuma decisão formal tenha sido tomada sobre uma contratação em janeiro, o Bayern se prepara ativamente para definir seu próximo passo e manter a temporada nos trilhos.