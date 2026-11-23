Lennart Karl, do Bayern de Munique, voltou a falar com surpreendente franqueza durante sua visita a um fã-clube neste ano.
No domingo, os jogadores do Bayern de Munique visitaram diferentes fã-clubes na Alemanha e no exterior. Karl foi enviado a Eppan, na região italiana do Tirol do Sul, onde o jovem de 18 anos participou de uma sessão de perguntas. Um torcedor quis saber com o que ele teria trabalhado se a carreira de jogador profissional de futebol não tivesse dado certo.
"Para mim, não havia plano B, só havia plano A", respondeu Karl. "Mesmo agora, eu não saberia o que fazer além disso. Não sou uma pessoa muito, muito inteligente na vida como um todo." E acrescentou: "Ainda bem que deu certo com o futebol, senão eu não teria me saído tão bem quanto me saio agora."
Karl também contou sobre as discussões com os pais a respeito da continuidade dos estudos: "Eles disseram que eu deveria ir até o fim na escola. Eu disse: 'Não quero fazer isso!' Eu acordava todos os dias e só queria jogar futebol."
Lennart Karl estreou pelo Bayern de Munique aos 17 anos
Nas categorias de base, Karl jogou primeiro pelo TuS Frammersbach e pelo Viktoria Aschaffenburg, antes de se transferir para o Eintracht Frankfurt em 2017, aos nove anos. Em 2022, voltou por pouco tempo ao Aschaffenburg e depois foi para o centro de formação do Bayern de Munique.
Ele estreou pela equipe principal do Bayern de Munique aos 17 anos, no Mundial de Clubes de 2025, e deu o grande salto há um ano. Hoje, Karl é presença constante no Bayern de Munique e na seleção alemã.
Já no inverno passado, Karl havia falado com surpreendente franqueza durante uma visita a um fã-clube. Na ocasião, admitiu que sonha em se transferir para o Real Madrid, o que provocou um grande debate público. Depois disso, passou a se manifestar bem menos publicamente. Ainda assim, deu bastante o que falar, por exemplo, com suas diferentes comemorações de gol.