Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Lennart Karl, do Bayern de Munique, voltou a falar com surpreendente franqueza durante sua visita a um fã-clube neste ano.

No domingo, os jogadores do Bayern de Munique visitaram diferentes fã-clubes na Alemanha e no exterior. Karl foi enviado a Eppan, na região italiana do Tirol do Sul, onde o jovem de 18 anos participou de uma sessão de perguntas. Um torcedor quis saber com o que ele teria trabalhado se a carreira de jogador profissional de futebol não tivesse dado certo.

"Para mim, não havia plano B, só havia plano A", respondeu Karl. "Mesmo agora, eu não saberia o que fazer além disso. Não sou uma pessoa muito, muito inteligente na vida como um todo." E acrescentou: "Ainda bem que deu certo com o futebol, senão eu não teria me saído tão bem quanto me saio agora."

Karl também contou sobre as discussões com os pais a respeito da continuidade dos estudos: "Eles disseram que eu deveria ir até o fim na escola. Eu disse: 'Não quero fazer isso!' Eu acordava todos os dias e só queria jogar futebol."

Publicidade Publicidade

Lennart Karl estreou pelo Bayern de Munique aos 17 anos

Nas categorias de base, Karl jogou primeiro pelo TuS Frammersbach e pelo Viktoria Aschaffenburg, antes de se transferir para o Eintracht Frankfurt em 2017, aos nove anos. Em 2022, voltou por pouco tempo ao Aschaffenburg e depois foi para o centro de formação do Bayern de Munique.

Futebol Grátis SportyNet ✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+). ✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras. ✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Ele estreou pela equipe principal do Bayern de Munique aos 17 anos, no Mundial de Clubes de 2025, e deu o grande salto há um ano. Hoje, Karl é presença constante no Bayern de Munique e na seleção alemã.

Já no inverno passado, Karl havia falado com surpreendente franqueza durante uma visita a um fã-clube. Na ocasião, admitiu que sonha em se transferir para o Real Madrid , o que provocou um grande debate público. Depois disso, passou a se manifestar bem menos publicamente. Ainda assim, deu bastante o que falar, por exemplo, com suas diferentes comemorações de gol.