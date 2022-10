Bayern de Munique x Inter de Milão: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Já classificadas, equipes se enfrentam nesta terça-feira (1), pela última rodada do grupo C; veja como acompanhar na TV e na internet

Já classificados, Bayern de Munique e Inter de Milão de se enfrentam na tarde desta terça-feira (1), às 17h (de Brasília), na Allianz Arena, pela última rodada da fase de grupos da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do HBO Max, no streaming.

Veja preço, planos e como assinar a HBO Max

Garantido na liderança do grupo, com 15 pontos, o Bayern de Munique busca mais um triunfo para encerrar a primeira fase da competição com 100% de aproveitamento. O departamento médico do time alemão continua cheio, obrigando o técnico Nagelsman a fazer mudanças em sua equipe titular.

Do outro lado, a Inter de Milão, também já classificada à próxima fase, é a vice-líder, com 10 pontos somados. Assim como o adversário, os italianos têm desfalques por lesão. Dzeko e Lautaro devem forma a dupla de ataque nerazzurri.

Prováveis escalações

Escalação do provável BAYERN DE MUNIQUE: Ulreich; Mazraoui, Upamecano, Pavard, Davies; Sabitzer, Goretzka; Coman, Musiala, Mane; Choupo-Moting.

Escalação do provável INTER DE MILÃO: Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, L Martinez.

Desfalques

Bayern de Munique

Bouna Sarr, Lucas Hernandez, Manuel Neuer, Leroy Sane, Matthijs de Ligt e Thomas Muller seguem no departamento médico.

Inter de Milão

Dalbert, Marcelo Brozovic, Romelu Lukaku e Gabriel Brazão continuam em recuperação de lesões.

Quando é?

• Data: terça-feira, 1 de novembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Allianz Arena, Munique - ALE