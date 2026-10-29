O Bayern de Munique entrou na corrida pela contratação do jovem talento Wael Mahia, jogador do Borussia Mönchengladbach. O clube bávaro iniciou suas movimentações para explorar a possibilidade de contratar o atleta de origem marroquina, de 17 anos, em meio ao interesse de diversos clubes europeus em seus serviços.

O jornal alemão "Bild" confirmou nesta quinta-feira as informações do repórter da "Sky Sport - Alemanha", Florian Plettenberg, a respeito do interesse do Bayern em contratar Mahia, apontando que Max Eberl e Christoph Freund, responsáveis pela direção esportiva do clube, entraram em contato com o entorno do jogador para se informar sobre os detalhes de seu contrato e as condições para a concretização de uma possível transferência.

Segundo a reportagem, o Bayern já realizou os preparativos necessários para estudar a transferência, e suas chances de fechá-la podem aumentar caso decida se movimentar com seriedade.

Leia também

Mbappé não é o primeiro: Özil, a Premier League e a NBA na lista de inimigos da China

Próximas partidas FCB Bundesliga 13:30 BVB

Por causa de Mbappé: China impõe a primeira punição ao Real Madrid

Mahia não é mais apenas uma promessa nas fileiras do Mönchengladbach, pois se impôs ainda muito jovem e se tornou o jogador mais novo a marcar um gol na história do clube no Campeonato Alemão, quando balançou as redes do Bayern de Munique durante a temporada 2025-2026.

De acordo com o site oficial do Campeonato Alemão, Mahia atua no meio-campo, nasceu em 31 de dezembro de 2008 e possui as nacionalidades alemã e marroquina. Ele também já havia se tornado o jogador mais novo a atuar pelo Mönchengladbach na Bundesliga, quando fez sua estreia na competição antes de completar 17 anos.

Evolução marcante

Durante a atual temporada, o jovem jogador deu continuidade à sua evolução e participou de sete partidas no Campeonato Alemão, nas quais marcou dois gols e deu uma assistência, segundo as estatísticas do site oficial da competição.

O interesse em Mahia não se limita ao Bayern de Munique, já que a rede "Sky - Alemanha" mencionou que os clubes Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e RB Leipzig também acompanham sua evolução, além de outros clubes europeus.

A rede apontou que sua transferência durante a janela de transferências de inverno parece improvável no momento, enquanto o cenário poderá ficar mais claro no próximo verão.

Por outro lado, o Mönchengladbach busca renovar o contrato de seu jovem jogador, que atualmente vai até 2028, em meio ao crescente interesse em seus serviços.