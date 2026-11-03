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O Bayern de Munique recebeu uma notícia importante antes do confronto decisivo contra o Atlético de Madrid pela Champions League: o capitão Manuel Neuer foi liberado para jogar. O experiente goleiro deve voltar ao time titular após superar um problema persistente no pé que o afastou das partidas em competições nacionais.

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Capitão retorna para desafio europeu

Vincent Kompany terá de volta seu líder mais influente para a viagem ao Metropolitano, o que representa um importante reforço psicológico para o gigante alemão. Após um breve período afastado, o goleiro de 38 anos foi liberado para disputar o confronto europeu de grande importância. Segundo informações de Florian Plettenberg, Neuer será titular contra o Atlético nesta noite, a menos que ocorra algo extraordinário nas últimas horas de preparação.

O retorno do campeão da Copa do Mundo acontece em um momento crucial para o Bayern de Munique, que busca consolidar sua posição na nova fase de liga da competição. A presença de Neuer no elenco foi confirmada depois que ele participou de todo o treino da equipe na Säbener Straße, antes de o grupo embarcar para Madri.

Sua disponibilidade traz estabilidade a uma defesa que foi alvo de críticas durante sua recente ausência. Ter o capitão de volta ao gol não significa contar apenas com sua capacidade de fazer defesas, mas também com sua reconhecida distribuição de bola e sua liderança em campo a partir da defesa, fundamentais diante da equipe disciplinada e agressiva de Diego Simeone.

Superação dos problemas físicos recentes

A ausência de Neuer foi sentida durante os três jogos consecutivos que ele perdeu, incluindo partidas da liga e da copa nacionais. O capitão ficou fora das vitórias contra Freiburg e Magdeburg, além do empate por 2 a 2 com o Borussia Dortmund, devido a uma irritação em um tendão do pé. Embora o clube tenha adotado uma postura cautelosa para evitar danos de longo prazo, a equipe médica agora está satisfeita com sua condição.

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O técnico interino Aaron Danks confirmou a avaliação positiva sobre a condição física dos jogadores. Segundo ele, Neuer e Michael Olise estão “disponíveis”, mas a comissão técnica “só precisa avaliar se estão prontos para começar jogando ou se entrarão no decorrer da partida”.

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Hamann questiona o futuro de Neuer a longo prazo

Apesar das notícias positivas sobre o goleiro, o debate sobre o futuro da posição no Bayern de Munique continua em segundo plano. O ex-jogador do Bayern Dietmar Hamann manifestou preocupação com a frequência dos pequenos problemas físicos de Neuer e sugeriu que uma troca de geração pode estar próxima.

Ao comentar a situação atual, Hamann disse sobre Neuer: “Ele é o titular. Mas agora perde um jogo aqui, outro ali, e, para mim, isso se parece cada vez mais com um equilíbrio difícil de manter.” O comentarista chegou a sugerir um período de testes para alternativas mais jovens, argumentando que o clube não deve abrir exceções com base apenas em conquistas passadas ao planejar o futuro.