Bayern x Freiburg: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Bundesliga

Partida da 10ª rodada do Campeonato Alemão será neste domingo (16); veja como acompanhar na TV e na internet

O Bayern de Munique recebe o Freiburg na tarde deste domingo (16), na Allianz Arena, às 14h30 (de Brasília), pela 10ª rodada da Bundesliga O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo no OneFootball, no streaming.

Em casa o Bayern vai a campo querendo a vitória para se aproximar dos líderes do campeonato. O time bávaro está na quarta posição, com 16 pontos e não poderá contar com Coman, suspenso, enquanto hernandez e Sarr seguem no departamento médico. Além disso, Alphonso Davies, Serge Gnabry, Manuel Neuer, Matthijs de Ligt e Jamal Musiala são dúvidas.

Já o Freiburg, com 18 pontos, defende a sua vice-liderança e promete dar trabalho ao poderoso rival. A única baixa confirmada na equipe visitante é Ezekwem, enquanto Gulde, Sallai e Kyereh têm problemas físicos e não estão garantidos entre os relacionados.

Escalações:

Escalação do provável Bayern: Ulrich; Mazraoui, Pavard, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Gnabry; Mane.

Escalação do provável Freiburg: Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein, Hofler, Keitel; Doan, Gregoritsch, Grifo.

Desfalques

Bayern

Coman, suspenso, Lucas Hernandez e Bouna Sarr, machucados, são os desfalques confirmados.

Freiburg

Kimberly Ezekwem é a única baixa da equipe visitante.

Quando é?

• Data: domingo, 16 de outubro de 2022

• Horário: 14h30 (de Brasília)

• Local: Allianz Arena, Munique - ALE