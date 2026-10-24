Como o FCB anunciou na tarde de sábado, o goleiro Neuer está fora por lesão. Uma persistente irritação em um tendão do pé obriga o jogador de 40 anos a fazer uma nova pausa.

À noite, a Sky informou que o meio-campista Aleks Pavlovic também perderia a partida por problemas na panturrilha.

Por causa do problema no pé, Neuer já havia desfalcado a equipe no fim de semana passado, na vitória por 6 a 1 em casa sobre o RB Leipzig, e antes disso na Liga dos Campeões, contra o Viking Stavanger. No meio da semana, ele havia voltado ao gol do FCB no empate por 2 a 2 no duelo de peso contra o Arsenal pela Liga dos Campeões, mas agora terá de ficar fora novamente.

Assim como contra Leipzig e Stavanger, Jonas Urbig será seu substituto. O jogador de 23 anos, preparado para suceder Neuer no FCB, já disputou quatro partidas nesta temporada, somando todas as competições. Além disso, fez dois jogos pela seleção alemã. Por isso, o Bayern não precisa se preocupar com uma possível falta de ritmo de jogo de seu goleiro.

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Quem mais desfalca o Bayern de Munique além de Manuel Neuer e quem pode substituir os lesionados?

Além de Neuer, o campeão terá de enfrentar o Freiburg, terceiro colocado na tabela após um bom início de temporada, sem outros jogadores importantes. Joshua Kimmich, peça central do meio-campo, está fora por causa de um falecimento na família, como já havia ocorrido contra o Arsenal. Se Pavlovic também ficar fora, as opções para o meio-campo central ficarão escassas. Nesse caso, Bara Sapoko Ndiaye, de apenas 18 anos, poderá fazer sua primeira partida como titular na temporada ao lado de Tom Bischof. Outra possibilidade é Konrad Laimer atuar em sua antiga posição habitual, como volante, em vez de jogar pela direita da linha de quatro defensores.

Também estão fora por lesão o atacante Luis Diaz (pequena ruptura de um feixe muscular), o armador Jamal Musiala (lesão muscular na coxa) e o zagueiro Min-jae Kim (distensão muscular).

Além da ausência de alguns titulares, o técnico também não estará presente na região de Breisgau. Vincent Kompany sofreu um colapso no centro de treinamento na sexta-feira, enquanto acompanhava uma atividade da segunda equipe. O belga foi então levado a um hospital em Munique, onde passa por exames desde então.

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O diretor esportivo Max Eberl confirmou em entrevista coletiva na manhã de sábado que o estado de Kompany era estável. Ainda não se sabe, porém, quando o treinador de 40 anos, que recentemente enfrentou uma forte infecção viral, poderá voltar. "Vinnie terá todo o tempo de que precisar, não vamos estabelecer prazos. Precisamos descobrir: O QUÊ e COMO. Mas estamos falando de semanas, isso precisa ficar claro para todos nós", explicou Eberl.

O auxiliar técnico Aaron Danks substituirá Kompany em Freiburg. O inglês de 43 anos chegou à Säbener Straße em 2024, junto com Kompany.