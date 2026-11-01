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O Bayern de Munique está preocupado com as condições físicas de seus dois goleiros do elenco principal antes de uma viagem decisiva a Madri para enfrentar o Atlético de Madrid pela Champions League. Manuel Neuer desfalcou a equipe em um jogo recente da Bundesliga por um problema no pé, enquanto seu reserva, Jonas Urbig, sofreu uma forte pancada na cabeça durante a partida contra o Borussia Dortmund.

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Aumentam as preocupações com lesões no Bayern

Após o empate do Bayern de Munique por 2 a 2 com o Dortmund, o gigante bávaro pode enfrentar sérios problemas para escalar a equipe. O clube já lida com lesões no setor ofensivo de Michael Olise, Ismael Saibari e Serge Gnabry, e a situação no gol agora se tornou crítica. Neuer ficou fora do Klassiker devido a uma irritação persistente em um tendão do pé, e seu substituto, Urbig, sofreu uma forte pancada durante a partida.

Urbig se envolveu em uma colisão forte aos 34 minutos, quando Carney Chukwuemeka, do Dortmund, atingiu a cabeça do goleiro com os dois joelhos em uma jogada que terminou em gol anulado. Apesar do impacto, o jogador de 23 anos conseguiu terminar a partida, mas ficou visivelmente abalado logo após o lance. A equipe médica do Bayern agora acompanha o jovem de perto para detectar possíveis sintomas tardios de uma concussão, que poderiam tirá-lo da viagem à Espanha. Após o apito final, o jovem goleiro tentou minimizar a gravidade do incidente, segundo o Bild. Na zona mista, Urbig brincou: “Está tudo bem, mas levei dois joelhos no rosto...”

Neuer corre contra o tempo

A principal preocupação continua sendo o capitão do clube, Neuer, que enfrenta um acúmulo de líquido no pé causado por problemas persistentes em um tendão. O lendário goleiro de 40 anos perdeu os últimos três jogos oficiais, contra Freiburg, Magdeburg e Dortmund. Neuer deu uma breve atualização ao deixar a Allianz Arena na noite de sábado. Questionado sobre sua disponibilidade para o jogo contra o Atlético de Madrid, respondeu: “Espero que sim...”

Apesar de seu otimismo, relatos internos indicam que o veterano terá de correr contra o tempo para integrar o elenco que viajará a Madri na tarde de segunda-feira. Sua ausência deixaria uma importante lacuna de liderança em um confronto europeu de tamanha importância.

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Situação incomum para a equipe médica do Bayern

O jogo caótico contra o Dortmund levou a equipe médica do Bayern ao limite. Quando Urbig caiu, o médico da equipe, Prof. Dr. Peter Ueblacker, estava no vestiário tratando Saibari e Gnabry, que estavam lesionados. Foram necessários vários minutos para que o médico voltasse ao campo e avaliasse o goleiro. Depois disso, ele acompanhou os movimentos de Urbig atrás do gol pelo restante do primeiro tempo, até que o intervalo proporcionou uma pausa.

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Essa sequência de acontecimentos quase provocou a entrada antecipada do experiente reserva Sven Ulreich. O goleiro de 38 anos foi imediatamente aquecer após a colisão e permaneceu pronto à beira do campo até ficar claro que Urbig poderia continuar. A comissão técnica agora aguarda com apreensão para saber se a equipe médica liberará algum dos dois goleiros que são suas principais opções antes da saída do elenco de Munique, na tarde de segunda-feira.

Ulreich está pronto para atuar na Champions League

Se nem Neuer nem Urbig forem considerados aptos para viajar, a responsabilidade ficará com o confiável Ulreich. O experiente reserva já está acostumado a entrar em momentos de crise, tendo preenchido essa lacuna várias vezes ao longo de sua extensa carreira na Baviera. Sua última partida oficial foi em março de 2026, coincidentemente durante outro período em que Neuer e Urbig ficaram afastados ao mesmo tempo, por lesão e concussão, respectivamente.

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A viagem do Bayern a Madri é um momento decisivo em sua campanha na Champions League, e enfrentar o ataque do Atlético de Madrid sem um goleiro titular definido está longe do ideal. O clube espera receber boas notícias dos treinos no domingo, mas os sinais atuais indicam que “Ulle” precisa estar preparado para um dos maiores desafios da temporada. O Bayern terá de definir a lista de jogadores que viajarão nas próximas 24 horas, enquanto busca um resultado positivo na capital espanhola.