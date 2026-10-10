O Bayern de Munique não conseguiu superar o FC Augsburg neste sábado. Manuel Neuer teve atuação negativamente decisiva no clássico bávaro com sua falha no 1 a 0, o gol mais rápido da história da Bundesliga, e seu erro no 2 a 1. O Bayern viu quatro gols serem anulados por impedimento, mas conseguiu evitar a derrota graças aos gols de Ismael Saibari e Nathaniel Brown. Assim, o Bayern está dois pontos atrás do líder Dortmund, que na sexta-feira também empatou por 2 a 2.
No Bayern, Saibari começou na posição de camisa 10. O ex-PSV atuou atrás do centroavante Harry Kane e entre os jogadores de lado Michael Olise e Luis Díaz. No time da casa, Jeffrey Gouweleeuw ficou no banco.
A partida não poderia ter começado pior para o Bayern. Neuer recebeu a bola logo após o pontapé inicial, mas dominou mal e a levantou contra Robin Fellhauer. O alemão finalizou após seis segundos para o gol vazio e marcou assim o gol mais rápido da história da Bundesliga.
O Bayern precisou correr atrás imediatamente e também criou boas chances, principalmente com Kane, que ainda não estava com a pontaria totalmente calibrada. O Augsburg quase não chegou perto de Neuer no período após o 1 a 0, embora Fellhauer tenha tentado em uma finalização de voleio, que passou por cima.
Pouco depois, o Augsburg teve de longe sua maior chance da partida com Juma Bah, que, após bom recuo de Chrislain Matsima, perdeu de perto na segunda trave. Logo em seguida, Josip Stanisic encontrou Saibari, que, cara a cara com o goleiro Finn Dahmen, chutou para fora.
Cinco minutos após o intervalo, o Bayern pareceu chegar ao empate quando Díaz marcou graças ao seu lindo voleio e a um desvio de Dahmen. No entanto, o VAR anulou o gol, porque Stanisic estava por pouco em posição de impedimento na jogada que originou o lance.
O Bayern não precisou lamentar por muito tempo. Logo após aquele gol anulado, Kane colocou a bola para Saibari, que criou o espaço necessário com seu excelente primeiro domínio e não deu chances a Dahmen com sua finalização convincente no canto curto: 1 a 1.
O Bayern era o time melhor naquele momento, o que tornou o repentino 2 a 1 do Augsburg ainda mais surpreendente. Calvin Brackelmann arriscou um chute que foi defendido por Neuer, mas ele o fez de forma pouco convincente. O rebote sobrou nos pés de Rodrigo Ribeiro, que completou para dentro: 2 a 2.
O Bayern também não teve sorte. Olise lançou Kane, que deu a Serge Gnabry, que havia saído do banco, a oportunidade de empatar. No entanto, Kane estava em posição de impedimento. Alguns minutos depois, outro gol foi anulado: Díaz marcou após passe de Alphonso Davies, que saiu um pouco cedo demais.
O inevitável 2 a 2 saiu enfim a dez minutos do fim, quando o cruzamento rasteiro e fechado de Kane foi desviado para o gol na segunda trave pelo reforço de verão Brown. Gnabry deveria ter feito o 2 a 3 em uma chance semelhante, mas escorregou e mandou a bola na trave. Nos acréscimos, ele finalmente balançou as redes, mas, pela quarta vez na partida, um gol do Bayern foi anulado por impedimento.