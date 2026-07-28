Como o clube inglês anunciou no início da tarde desta terça-feira, o novo vínculo de Gvardiol vai até 2031. Assim, o City amarrou a longo prazo um jogador importante, que nos últimos meses vinha sendo ligado a outros grandes clubes.

"Assim que soube que o City queria renovar meu contrato, senti imediatamente que era isso que eu queria", destacou Gvardiol ao assinar. O clube tem "um time de classe mundial, que é jovem e cheio de potencial. Estou absolutamente convencido de que seremos muito bem-sucedidos nos próximos anos", projetou o jogador de 24 anos, bastante otimista em relação ao futuro.

Segundo informações, o City teria tornado a renovação mais atraente para Gvardiol com um generoso aumento salarial. Supostamente, havia concorrência de peso pela contratação, e em maio as especulações sobre um interesse do Bayern de Munique ganharam força por algum tempo. Em junho, porém, a Sky informou que o Bayern havia se retirado da disputa por Gvardiol, por quem seria necessário abrir muito os cofres.

Também o Real Madrid teria Josko Gvardiol no radar

Afinal, o próprio City desembolsou nada menos que 90 milhões de euros em 2023 para tirar Gvardiol do RB Leipzig e levá-lo para a Inglaterra. O alto preço do croata aparentemente acabou afastando também o Real Madrid, que igualmente teria Gvardiol no radar. José Mourinho, o novo técnico dos Merengues, seria um grande admirador do canhoto, que pode atuar tanto pelo centro da defesa quanto como lateral-esquerdo. Em vez de Gvardiol, Ibrahima Konate acertou sem custos com o clube da capital espanhola.





Getty Images





E agora também há clareza no caso de Gvardiol. O zagueiro da seleção croata foi titular absoluto nos últimos três anos sob o comando do ex-treinador Pep Guardiola, que se despediu ao fim da temporada passada. Na segunda metade da última temporada, porém, Gvardiol ficou meses fora por causa de uma fratura na tíbia, sofrida em janeiro.

Manchester City: Josko Gvardiol quer estar totalmente em forma no início da temporada

No fim da temporada, ele ainda conseguiu fazer duas partidas. Mas isso não foi suficiente para voltar a estar 100% na Copa do Mundo: titular nos dois primeiros jogos da fase de grupos contra a Inglaterra (2 a 4) e o Panamá (1 a 0), o já aposentado ex-técnico da seleção croata, Zlatko Dalic, abriu mão quase completamente de Gvardiol no decisivo duelo da fase de grupos contra Gana (2 a 1) e também na amarga eliminação nas oitavas de final diante de Portugal (1 a 2). "Ele também sabe que não conseguirá recuperar sua melhor forma de maneira tão simples e rápida. [...] Não vamos expô-lo a nenhum grande risco se ele não estiver 100% em condições", havia dito Dalic antes do duelo com Portugal sobre o astro do City, que contra Gana e os portugueses entrou apenas nos minutos finais.

No mais tardar até a estreia na nova temporada da Premier League, em 23 de agosto, contra o Bournemouth, Gvardiol quer voltar a estar em plenas condições. O defensor espera muito da parceria com o novo técnico, Enzo Maresca, sucessor de Guardiola: "Acho que podemos conquistar grandes coisas juntos", ressaltou.