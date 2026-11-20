O empate por 1 a 1 entre Bayern de Munique e Colônia abriu, na noite de sexta-feira, a décima rodada do Campeonato Alemão, a Bundesliga.
No banco dos atuais campeões alemães, Vincent Kompany voltou quase um mês após o mal-estar que sofreu em campo durante o treino de 23 de outubro.
Já sem Manuel Neuer, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Serge Gnabry e Luis Diaz, todos no departamento médico, o técnico belga também perdeu Harry Kane por lesão.
O centroavante inglês, vencedor da Bola de Ouro, precisou deixar o campo por um problema no tornozelo e foi substituído por Tom Bischof aos 20 minutos. Aos 37, Bischof deu o passe para Nathaniel Brown empatar em 1 a 1, placar com que as equipes foram para o intervalo. O gol respondeu à vantagem inicial do Colônia, marcada pelo inglês Mikey Moore aos 12 minutos, após assistência de Said El Mala.
O segundo tempo começou com a entrada de Tim Binder no lugar do francês Michael Olise, que também saiu por lesão após mancar visivelmente na parte final da primeira etapa. Lennart Karl passou, então, a atuar como falso 9.
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O Colônia também tinha vários desfalques: Hubers, Mensah, Rondic, Skhiri e van den Berg, além do atacante holandês Thijs Dallinga, que chegou por empréstimo do Bologna na última janela de verão, com opção de compra fixada em 11 milhões de euros, e sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho.
Aos 70 minutos, Kompany fez uma dupla substituição e colocou Musiala e Kim Min-Jae (ex-Napoli) nos lugares de Laimer e de um Upamecano muito nervoso, respectivamente. O zagueiro havia recebido cartão amarelo cerca de dez minutos antes. Do outro lado, Reigan Heskey, filho de ex-jogador, também ganhou uma chance na reta final, mas o placar não mudou.
O Bayern de Munique chegou aos 22 pontos, um a mais que o Borussia Dortmund, que terá a chance de assumir a liderança na tarde de sábado, fora de casa, contra o lanterna Borussia Mönchengladbach.
Na próxima rodada da Bundesliga, o Bayern joga em Hamburgo no sábado, 28 de novembro. Antes disso, na quarta-feira, 25 de novembro, enfrenta o pela Champions League o Lille, na França, comandado pelo italiano Davide Ancelotti, filho de Carlo, técnico da seleção brasileira.
Há otimismo quanto a uma rápida recuperação de Olise, que sofreu uma contusão no pé. Já Kane deve levar mais tempo para voltar, como confirmaram após a partida o dirigente Eberl e o técnico Kompany: "Harry ficará fora por alguns meses". Kane sofreu uma lesão na sindesmose do tornozelo esquerdo, problema que costuma exigir ao menos 3 meses de afastamento.
E não para por aí: há também o caso Musiala, que sofre de um transtorno neurológico funcional. O membro do conselho diretor do Bayern de Munique, Karl-Heinz Rummenigge, declarou à Sky Sport Alemanha: "Estamos preocupados com ele? Ele tem um problema de saúde. Infelizmente, sabemos que será difícil para ele voltar ao nível que mostrou no passado. Todos esperamos vê-lo voltar a jogar bem. Caso contrário, teremos de refletir sobre sua situação. Ele tem um contrato muito importante e nós, como clube, precisamos considerar como lidar com essa situação também do ponto de vista financeiro. Precisamos conversar com sua agência e depois tomar uma decisão. Ele poderia ser negociado? Neste momento, não acho que outro clube possa contratá-lo nessas condições".
FICHA TÉCNICA
BAYERN DE MUNIQUE 1 X 1 COLÔNIA
GOLS: 12' Moore (C), 37' Brown (B).
BAYERN DE MUNIQUE (4-2-3-1): Urbig; Laimer (70' Musiala), Upamecano (70' Kim Min-Jae), Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic (87' Codjo-Evora); Olise (46' Binder), Karl, Brown; Kane (20' Bischof). (Reservas: Ulreich, Boey, Ito, Sapoko Ndiaye). Técnico: Kompany.
COLÔNIA (3-5-1-1): Schwabe; Schmied, Simpson-Pusey, Lochoshvili; Sebulonsen (86' Castro-Montes), Krauss, Okon-Engstler (77' Johannesson), Moore (91' Bulter), Borna Sosa; Maina (77' Thielmann); S. El Mala (86' Heskey). (Reservas: Zieler, Ache, M. El Mala, Waldschmidt). Técnico: Wagner.
ÁRBITRO: Braun.
CARTÕES AMARELOS: Okon-Engstler (C), Upamecano (B), S. El Mala (C).
OS JOGOS:
SÁBADO
Às 15h30
Elversberg x Freiburg
Eintracht Frankfurt x Hoffenheim
Bayer Leverkusen x Paderborn
Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund
Union Berlin x RB Leipzig
Às 18h30 Schalke x Stuttgart
DOMINGO
Às 15h30 Augsburg x Mainz
Às 17h30 Werder Bremen x Hamburgo
CLASSIFICAÇÃO:
Bayern de Munique 22 pontos
Borussia Dortmund 21
Freiburg 19
RB Leipzig 18
Bayer Leverkusen 16
Werder Bremen 15
Elversberg 13
Stuttgart 12
Hoffenheim 12
Eintracht Frankfurt 12
Hamburgo 12
Mainz 10
Paderborn 10
Colônia 10
Augsburg 9
Union Berlin 7
Schalke 6
Borussia Mönchengladbach 4.
Bayern de Munique e Colônia têm um jogo a mais.